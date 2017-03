El Centro Universitario Baradero comienza a funcionar en los próximos días

Con una gran cantidad de jóvenes inscriptos en las distintas carreras, sólo resta definir detalles para que el Centro Universitario de Baradero abra sus puertas y se lleve adelante el flamante ciclo lectivo.

La semana pasada, la intendente municipal Fernanda Antonijevic recibió a las autoridades de la UNNOBA quienes informaron sobre los programas de becas de la carrera de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial. Además de la ya mencionada, también se dictarán las carreras de Analista en Informática y la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión de la UNSADA.

La educación de Baradero empieza a escribir su historia, brindándole a los jóvenes de la ciudad la gran oportunidad de estudiar, de forma gratuita, por un futuro mejor.

¿Cuáles son las carreras que ofrece el Centro Universitario Baradero?

Tecnicatura en Mantenimiento Industrial – 3 años de duración

Perfil profesional: el graduado estará capacitado con una sólida formación general y disciplinaria que le permitirá acceder a un lugar de trabajo bajo el rol de asistente, operador y supervisor de mantenimiento. El alumno egresa con habilidades y capacidades referidas a la planificación, control y operación de los planes de mantenimiento, así como participante de otras áreas de la empresa inherente al control de gestión, calidad, higiene y seguridad, talleres de producción, manufactura y servicios, laboratorios, logística y transporte.

La carrera iniciará el martes 14 de marzo:

ANÁLISIS MATEMÁTICO APLICADO

JUEVES de 08:00 a 11:00 hs. (semanalmente)

VIERNES de 08:00 a 11:00 hs. (semanalmente)

-INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

JUEVES de 11:00 a 14:00 hs. (semanalmente)

VIERNES de 11:00 a 14:00 hs. (semanalmente)

-REPRESENTACIÓN GRÁFICA

VIERNES de 18:00 a 22 hs. (semanalmente)

-SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

MARTES de 17:00 a 20:00 hs. (semanalmente)

Título intermedio: Analista en Informática – 3 años de duración / licenciatura 2 años más

Podrá desempeñarse con solvencia en diferentes actividades, liderar proyectos y manejar infraestructura informática de organizaciones. Investigar, desarrollar y transferir conocimientos de la disciplina.

La cursada iniciará el lunes 27 de marzo.

Título intermedio: Técnico Universitario en Administración y Gestión – 3 años de duración / licenciatura 2 años más

Tendrá conocimientos sobre los problemas económicos y capacidades para identificar efectos de las políticas económicas y generar soluciones profesionales, analizarlos y evaluarlos a escala regional. Investigar, desarrollar y transferir conocimientos de la disciplina.

La cursada iniciará el lunes 27 de marzo.

Respecto a este tema, Carlos Olmos expresó;

“ La inscripción cerró positivamente, tenemos bastantes inscriptos en las dos universidades, la UNNOBA es la tecnicatura en mantenimiento Industrial y lo que es la UNSADA es economía e informática, así que tenemos tres carreras- una tecnicatura y dos carreras-, tenemos bastante cantidad por ser el primer año y no tenemos sinceramente espacio físico para albergar todo lo que está inscripto para este año y eso nos pone muy contentos, porque estamos hablando que hay casi 300 personas entre el CBS, las dos carreras y la tecnicatura, así que todos no nos vamos a poder mudar allá porque no tenemos espacio físico así que seguiremos algunos en el correo y otros iremos al edificio nuevo”.

¿Se va a ampliar el Centro?

“Tengo entendido que ya va a empezar la ampliación del Centro nuevo- que son tres aulas más- así que esa es otra noticia importante”.

¿Cuándo arranca el CBC?

“El 3 de abril- si no hay paro- el CBC comienza seguro y por lo que tengo entendido la semana que viene arrancaría la UNSADA en el Centro Regional.”