“El de los milagros”

NO me vengan con Moisés y los 10 Mandamientos, ni con Josué y la tierra Prometida, ni los siete dioses y el más allá, “Jesús” hay uno solo y vive en Baradero, todos los domingos se calza la del negro y sale a la cancha a jugar cada partido como si fuera el último o mejor dicho como si fuera una final del mundo. Anoche en San Nicolás se jugó el primer partido de cuartos de final del Torneo Federal C, Atlético visitaba a Del Acuerdo, con la imperiosa necesidad de traerse algo para Baradero pensando en el partido de vuelta.

Tal vez Atlético haya jugado el mejor partido del Torneo, Luis Gómez sigue demostrando firmeza en el arco, la defensa tuvo controlados a los delanteros del local (Salvo en los fatídicos cinco minutos al final del partido) Del Río y Camacho por el centro y Schalibaum y Pulimeni por los costados se mantuvieron ordenados, bien en los relevos y a pesar de que llovieron mil centros al punto del penal entre ellos y el Guly supieron controlar gran parte del partido.

En el medio Rodrigo Carreras tuvo mucho despliegue y marca, al igual que Moreira y Romero, y la presencia de Jesús Silva por el sector izquierdo del ataque del Negro arriba Ortigoza y Luna, Sergio tuvo una muy clara que la pelota se fue besando el palo derecho del arquero de Del Acuerdo y el Pato tuvo tres ocasiones inmejorables pero ninguna tuvo destino de red.

Partido de ida y vuelta, hasta que a los 33 minutos, Tiro libre para Atlético, la acomoda Jesús y Camacho corre 25 metros para decirle al oído “ Es tuya Jesús… clavala al ángulo, en el segundo palo” y dicho y hecho, Jesús la clavó en el ángulo del segundo palo del arquero, ¿tiro centro o al arco?, ¿le dijo eso Camacho a Jesús?, no lo sabemos, lo cierto es que Atlético ganaba 1 a 0 y de visitante. Lástima que no aprovecho en esos minutos, Del Acuerdo estaba golpeado, desconcertado y tardo unos minutos en reaccionar, allí Lolo carreras tuvo una gran oportunidad luego de una jugada exquisita y la pelota se fue cerquita del palo.

El segundo tiempo fue otra cosa, Del Acuerdo se hizo protagonista, Atlético aguanto, pero hasta que a los 38 minutos y 42 minutos Sauwich, lo dio vuelta y el negro se quedaba con las manos vacías. El árbitro Lespinard cobró una falta para Atlético a 30 metros del arco, sector derecho, Jesús toma el balón y se repite la escena del primer gol, Camacho corre 25 metros y le dice al oído..”Clavala de nuevo”, Jesús patea al arco y la pelota se mete por arriba del arquero Ponte que apenas la pudo tocar. ¿Le dijo eso Camacho?, ¿Jesús la tiro al punto del penal o al arco? Tampoco lo sabemos, lo cierto es que el negro empató, se trajo un punto de San Nicolás y ahora piensa en la revancha con esa ventaja en el bolsillo.

El partido fue arbitrado por Mauricio Lespinard de excelente actuación.