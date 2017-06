El día que cumplen Messi, Riquelme y Fangio y fallecieron Gardel y Rodrigo

A 17 años de la muerte de Rodrigo

Rodrigo Alejandro Bueno nació en la ciudad de Córdoba el 24 de mayo de 1973 y murió trágicamente en Plátanos, Berazategui, el 24 de junio de 2000). Conocido popularmente por su nombre Rodrigo o por el apodo El Potro, fue un cantante de cuarteto que tuvo una enorme popularidad y llenó escenarios de todos los rincones del país.

Hoy se están cumpliendo 17 años de la muerte del popular cantante cordobés que se accidentó sobre la autopista La Plata-Buenos Aires cuando retornaba de una actuación en un local ubicado en City Bell, localidad cercana a la capital de la Provincia de Buenos Aires.

La primera aparición de Rodrigo en público fue a los dos años de edad, en un programa de televisión denominado Fiesta del Cuarteto, siendo Juan Carlos “La Mona” Jiménez quien lo subió al escenario La Mona era muy amigo de la madre de Rodrigo.

A los once años de edad tuvo su debut en el medio artístico junto al grupo Chébere ante aproximadamente 5.000 personas, siendo poco después invitado en casi todas las actuaciones del mismo grupo. A los doce años de edad se integró al grupo Manto Negro, en el cual duraría hasta los 17 años. Después de dicha edad decidió empezar su carrera como solista, y su primer álbum se titula La foto de tu cuerpo. El álbum lleva el nombre de una canción compuesta por Rodrigo cuando tenía trece años.

En 1991, lanzó su segundo álbum llamado Aprendiendo a vivir y con el lanzamiento de dicho álbum viajó a la ciudad deBuenos Aires.

El álbum fue presentado en el boliche Fantástico Bailable, así como también un año más tarde sería presentado el tercer disco Completamente enamorado.

El año siguiente, Rodrigo Bueno se casó, y en abril de 1993, Rodrigo tuvo a su primera hija, de nacionalidad uruguaya, la niña lleva un nombre especial para él. A los pocos meses se sapara de la madre de su hija.

Ese año, grabó un nuevo álbum, titulado Made in Argentina, ahí le graba “La Bella Maria de mi alma” y al poco tiempo “De enero a enero” (en 1995). Para ese entonces, la carrera de Rodrigo iba creciendo. Ese mismo año, el padre y representante de Rodrigo, Eduardo Alberto «Pichín» Bueno falleció en los brazos del cantante a los 46 años de edad por un problema cardíaco.1

En 1995, firmó con Sony y grabó el disco Sabroso, el cual contenía canciones del estilo salsa y merengue. Sabroso no tuvo el apoyo de la disquera y terminó sin el éxito que se esperaba. Tras este periodo, Sony le devolvió el contrato a Rodrigo. En 1996, con el sello discográfico Magenta, Bueno lanzó Lo mejor del amor. Por este trabajo recibió el premio ACE.

Al año siguiente, Bueno tuvo a su primer hijo varón. Unos meses más tarde, grabó el disco La leyenda continúa, el cual fue grabado en vivo en el boliche Fantástico de Buenos Aires. Este trabajo se convirtió rápidamente en Disco de Oro.

Su despegue definitivo fue con el trabajo Cuarteteando, grabado en Córdoba. Canciones como «Y voló, voló» y «Ocho Cuarenta» fueron los más exitosos del disco.

En 1999 lanzó una recopilación con sus temas más conocidos bajo el título de «El Potro» y ese mismo año también lanzó al mercado otro trabajo grabado en vivo en S’Combro Bailable de José C. Paz, cuyo álbum fue denominado:Cuarteto Característico o también llamado A 2000, que incluía temas como «Yerba Mala», «Soy Cordobés», y «Un largo camino al cielo».

En 2000 llenó trece ocasiones el estadio cubierto Luna Park, lo que se convirtió en un récord. Ese mismo año se encontró con Diego Armando Maradona, uno de sus ídolos, cumpliéndose así uno de sus sueños y dedicándole un tema que fue éxito el cual fue titulado: La mano de Dios.

El 23 de junio de 2000, Rodrigo Bueno fue a la grabación del programa de televisión La Biblia y el calefón, y luego se fue a cenar junto con su representante, sus músicos, su pequeño hijo Ramiro y la madre de éste en El Corralón, allí es donde se encuentra con el hijo del fallecido Alberto Olmedo (Fernando) al cual invita a su recital en City Bell en la disco Escándalo.

El recital en Escándalo fue grabado por el programa de televisión «El Rayo», siendo el notero Nacho Goano, quien había participado también en la grabación del programa La biblia y el calefón.

Luego del recital, Rodrigo se dirigía para Buenos Aires por la ruta Bs As- La Plata. Rodrigo se encontraba conduciendo su Ford Explorer Roja, en la cual viajaban su pequeño hijo Ramiro, la madre de éste y Fernando Olmedo cuando se produce un accidente poco claro en el cual se vio involucrado un individuo, Alfredo Pesquera, (quien luego iría a juicio y sería declarado inocente por la justicia). Como producto de este hecho, Rodrigo Bueno perdió la vida, así como también lo hizo Fernando Olmedo. Los demás acompañantes sobrevivieron. El accidente ocurrió en la madrugada del 24 de junio en Berazategui. Coincidentemente, Bueno murió en la misma fecha que el cantante de tango Carlos Gardel.

En el lugar de su muerte se realizó una especie de santuario. También se editaron varios álbumes, algunos fueron simples recopilaciones mientras que otros publicaban material inédito del cantante cordobés. A su velorio concurrieron miles de personas y muchísimos famosos, destacándose entre ellos a Diego Maradona y Susana Giménez.

A inicios del siglo XXI en un rincón de la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires se instaló un asentamiento informal de viviendas que lleva el nombre de Rodrigo Bueno.

Le decían “Maestro” o “Chueco” y ganó siempre

Conocido simplemente como “Maestro”, o “Chueco” para la afición automovilística nacional, este tímido argentino fue el primer hombre en ganar cinco Campeonatos Mundiales de Formula Uno, habiendo sido superado nada más que por Michael Schumacher.

Manejando en una época de automóviles y valores distintos, su talento y calidad técnica siempre serán admirados en el mundo del automovilismo por haber establecido un estándar de excelencia que dificilmente pueda ser igualado.

Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Argentina. Hijo de una humilde familia de inmigrantes italianos, trabajaba de joven en un taller mecánico. Además de los automóviles, su otra pasión era jugar al fútbol, lo que le valió el sobrenombre “El Chueco” que permacería a lo largo de su vida.

En 1934 empezó con las carreras y el simple hecho de que haya sobrevivido ya hace de él un campeón, pues los circuitos argentinos en esa época eran muy precarios y peligrosos. Pero Fangio demostró ser un persistente luchador y se consagró dos veces Campeón Nacional Argentino (en 1940 y en 1941). Tenía mucha esperanza de irse a Europa en busca de glorias aún mayores, pero la Segunda Guerra Mundial postergó esos sueños. En 1947 fue finalmente mandado a Europa con el auxilio financiero del gobierno de Perón. Allí Fangio pudo demostrar al mundo toda su habilidad. Contrastando con su figura tímida y su voz baja, al ponerse detrás del volante se convertía en un piloto excepcional, como nunca se había visto antes. Fangio se refería al automovilismo bajo una doble óptica: como una ciencia que necesitaba un largo estudio y a la vez como un arte que debería ser cuidado como tal – solía compararlo a la pintura.

A mediados de 1950 – cuando tuvo inicio la era moderna del Gran Prix con el debut de la Formula Uno – Fangio pilotaba para Alfa Romeo. En ese año terminó en segundo lugar pero luego ganó su primer Campeonato Mundial en 1951. Durante una carrera en 1952 sufrió un grave accidente en Monza, cuando se rompió su cuello y tuvo que mantenerse alejado de los autos por casi dos temporadas. En 1954 cambió de Maserati a Mercedes, una movida que lo ayudó a conquistar su segundo título mundial – el primero de una serie de cuatro títulos seguidos – logrando siempre las pole position y ganando seis de las ocho carreras del campeonato. El año siguiente y nuevamente con un Mercedes, gana su tercer campeonato mundial y forma una dupla sensacional con el inglés Sterling Moss, su compañero de equipo. El joven Sterling más grande y solía llamarlo cariñosamente de “Maestro”.

Pero entonces vino Le Mans. Fangio se envolvió sólo indirectamente en el accidente que provocó la muerte de 81 espectadores en 1955. De cualquier modo, eso marcó un punto de inflexión en su carrera. Mercedes se retiró del automovilismo y había un riesgo real de que los gobiernos europeos terminaran con la F1 por razón de la tragedia.

Al cambiarse a Ferrari, Fangio restauró la gloria de la F1, logrando 6 pole positions en 7 carreras y ganando 3 de ellas (en las otras 4 quedó en segundo) para reclamar su cuarto – y dicen, mejor – Campeonato Mundial.

En 1957 dejó a Ferrari para volver a Maserati, ganando el quinto título mundial con performances extraordinarias. En el circuito alemán de Nürburgring y tripulando un liviano Maserati 250F, tras un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar los dos Ferraris oficiales ante el asombro del público y sus rivales por su virtuosismo. Esto le vale con el correr del tiempo, en febrero de 1958, el premio anual de la Academia Francesa de Deportes por ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva del mundo.

Después de algunas carreras en 1958 él se retira del automovilismo, ya no teniendo nada que probar a nadie, diciendo solamente “Se terminó.” Volvió a su garage con la conciencia de haber salvado a la F1 post Le Mans y de haber establecido un estándar de excelencia y dominio de la máquina que nunca serán igualados. Se murió tranquilamente el 17 de julio de 1995 a los 84 años. De todos aquellos que lo han seguido, el legendario Fangio dijo que sólo Jim Clark y Ayrton Senna se han aproximado de sus habilidades al volante.

Carlitos cada día sonrie mejor, a pesar de los años y los tangos vividos

Un día como hoy, pero del año 1935 fallecía en un accidente aéreo Carlos Gardel,el más perdurable mito porteño que se fue transmitiendo de generación en generación como un extraño y exclusivo fenómeno.

Charles Romuald Gardes nació en Toulouse, Francia, a las 2 horas del jueves 11 de diciembre de 1890, por los inescrutables designios del destino, ese lejano día en el Hospital San José de la Grave veía la luz un sueño impostergable que se convirtió en realidad tangible bajo el nombre de Carlos Gardel.

Y fué en la Babilonia del Sur donde cuajó el misterio de su voz única e intemporal, donde se forjó la magia de su presencia vigente y definitivamente incorporada a los archivos de nuestras retinas como una imagen familiar y querida. Carlos Gardel está presente en la iconografía y el patrimonio popular de Buenos Aires como no alcanzó ningún otro personaje de la ciudad.

Su sonrisa cómplice saluda diariamente a millones de habitantes de la gran urbe del sur desde los lugares más impensados, desde los quioscos de prensa como primera estación del dia donde recalan los porteños para adquirir sus fuentes de información, desde la decoración de los medios de transporte en los que se abigarran los trabajadores rumbo a sus respectivos puestos de labor, desde los bares y cafés donde se mezclan los reconfortantes olores del café con leche matinal con el humor, la reflexión y la bronca que destila el ciudadano de Buenos Aires diariamente en estos verdaderos templos de la comunicación, en todas partes está Carlitos como un invitado omnipresente e infaltable.

El sábado 11 de marzo de 1893, desde el lejano puerto francés de Burdeos arribaba a Buenos Aires un barco llamado “Dom Pedro”, en sus entrañas había realizado una larga y espectante travesía Doña Berthe Gardes, un viaje que pudo estar signado por las incertidumbres y los miedos que deben haber acuciado a esa valiente mujer ante la encrucijada más importante de su vida, francesa de 27 años, viuda, de profesión planchadora, católica y con pasaporte N°- 94, de su mano desembarcaba un niño de 2 años y 3 meses, su hijo Charles, datos que fueron registrados por la Dirección General de Inmigraciones de la República Argentina con los números de orden 121 y 122 respectivamente.

En aquel momento, Berthe, comenzaba una aventura basada en la esperanza de una vida mejor lejos de incomprensiones y humillaciones propiciadas por su condición de madre soltera, felizmente estas intolerancias hoy han sido superadas, era el sueño de millones de emigrantes que encontraban en aquellas lejanas y desconocidas tierras un abrigo generoso a tantas penurias pasadas en sus lugares de origen, la suerte sería dispar pero los brazos solidarios se abrieron para todos por igual. En aquella ciudad convulsionada por reformas estructurales, tanto sociales como urbanísticas, se fue formando aquel inquieto joven francés asimilando las costumbres y la forma de ser de los nativos. Las andanzas del “Francesito” en su afán de ganar unas monedas para complementar la economía familiar, lo llevaron a frecuentar cafetines donde entre copas de ginebra, espeso humo de tabaco y auditorio generalmente non santo desplegaban su ingenio los payadores, una suerte de juglares poseedores de las tradiciones rurales que difundían su saber popular en los circos y tablados suburbanos, de estos festejados personajes aprendió los rudimentos de la expresión vocal y un elemental tangido de la guitarra. Ya convertido en el “Morocho del Abasto”, en clara referencia a su barrio de actuación, su fama se fue extendiendo por todos los rincones de Buenos Aires, la simpatía y la magia de una voz que ya se perfilaba como un fenómeno diferenciado fueron los bagajes capitales para ir cimentando un futuro de éxitos. Un futuro soñado, pero tal vez nunca imaginado tan esplendoroso por el propio Carlitos en aquellos augurales años de trovador de reuniones familiares y cafetines conocidos. La tantas veces despótica e indiferente Buenos Aires se fue enamorando de su voz, la hizo suya y le brindó al hombre su gesto más galante, tendiéndole su mano para guiarlo por el camino de sus escasos elegidos.

¿Dónde radicó el misterio para conquistar a tan bella y en ocaciones perversa urbe?, ¿qué extraños resortes se activaron en el interior de Buenos Aires para que ésta le ofreciera su cara más agraciada?, sólo el diálogo indescifrable de la mitología tiene la respuesta, los mitos se enamoran de sus pares y juntos transitan los mundos surrealistas vetados al común de los mortales.

De pie lo aplaudió su público porteño y un barco lo devolvió a su Europa original para conquistar nuevas sensibilidades, primero Madrid después Barcelona, la ciudad Condal a orillas del Mediterráneo lo coronó como el monarca indiscutible del tango, allí, sobre los escenarios del Teatro Goya y del emblemático Teatro Principal de las Ramblas barcelonesas se consolidó el éxito que más tarde se extendió a la exigente Paris y posteriormente a la cosmopolita Nueva York.

El embrujo de su voz cautivó a todos los auditorios, sobrevolando por encima de murallas lingüisticas y culturales, su presencia iluminó rostros y fascinó féminas, sus gestos nobles y fraternales generaron el acercamiento de hombres de todas latitudes, la generosa amistad que siempre prodigó fue su moneda universal de cambio por todos los caminos que recorrió por el mundo. Ya quedó Carlos Gardel vivo perpetuado en el celuloide que nos invita a tutearlo en la intimidad colectiva de la penumbra cinematográfica, el color inconfundible de su voz eterna nos acompaña cada día más clara y profética en los momentos de recojida y personal espiritualidad desde los surcos de los discos, su imágen instántanea fué atrapada en históricos negativos de cristal, conformando una pirueta existencial que burla las acciones del tiempo y el olvido. En este libro queremos recojer una parte de su gran legado fotográfico, escapando del tono sepia que invade los recuerdos lejanos y caducados, intentamos mantener viva la presencia intemporal del más grandes de los mitos porteños, Carlos Gardel.

El romántico cumple 39

Juan Román Riquelme es un futbolista argentino que juega como centrocampista ofensivo. Debutó en Boca Juniors, donde actualmente sigue jugando. Hasta el momento lleva ganados 10 títulos y es considerado el máximo ídolo en la historia del club . Nació en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1978.

Ha sido un referente en varios planteles de la Selección de fútbol de Argentina, habiendo ganado el Campeonato Sudamericano Sub-20 1997, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 1997, el Torneo Esperanzas de Toulon 1998, la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos 2008 y fue Subcampeón de la Copa FIFA Confederaciones 2005 y de la Copa América 2007.

Fue nominado a diversos premios internacionales: Premio France Football al Mejor Futbolista de Europa 2005, Premio Mejor Jugador del año FIFA 2005 , 2006 (único argentino de la lista) y 2007, Premio FIFA al Mejor Jugador del Mundial de Alemania 2006, Mejor Jugador del Mundo FIFA/FIFPro World IX 2006 y 2007, Balón de oro 2005 (único argentino en la lista) 2006 y 2007, Primer Jugador en la historia que es nominado para el Balón de Oro por lo hecho en América.

En 2011, fue inmortalizado en el Museo de la Pasión Boquense (de Boca Juniors) con una estatua, la cual tiene una altura de 2,20 metros y fue realizada por la escultora Elizabeth Eichhorn, la misma que trabajó en la estatua de Diego Armando Maradona.

Ernesto Sabato, de científico a escritor

Ernesto Sabato nació en Rojas (Provincia de Buenos Aires) el 24 de Junio de 1911. Sabato, que en su juventud abandonó la ciencia para dedicarse a la literatura, trascendió las fronteras con su obra narrativa, que fue traducida al italiano, alemán, esloveno, griego, danés, noruego, ruso, inglés, francés, portugués, y hebreo, entre otros idiomas. Además, sus libros se convirtieron en clásicos de la literatura latinoamericana y recibieron elogios de grandes personalidades como Albert Camus y Graham Greene.

Mario, uno de los hijos del fallecido escritor, dijo al despedirlo: ‘La literatura de mi padre me parece que se va a empezar a valorar de otra manera. Algunos dicen que mi padre pasó de moda, y eso me causa gracia porque los grandes no pasan de moda’. Entre las miles de personas que despidieron a esta figura central de las letras argentina había familiares, amigos, lectores, vecinos, personalidades de la cultura, intelectuales y políticos. Todos coincidieron en destacar su legado.

Este físico que tenía como hobbie la pintura escribió más de 20 ensayos (el último en 2004) y tres novelas que fueron impresas en 15 lenguas: ‘El túnel’(1948), que fue traducida al francés por recomendación del Premio Nobel de Literatura 1957 Albert Camus; ‘Sobre héroes y tumbas’ (1961); y ‘Abaddón el exterminador’ (1974). ‘Nunca me he considerado un escritor profesional, de los que publican una novela al año. Por el contrario, a menudo, en la tarde quemaba lo que había escrito a la mañana’, contó varias veces el autor que nació el 24 de junio de 1911 en la localidad bonaerense de Rojas y murió a las puertas de cumplir un siglo. Sin embargo, el notable y polémico ensayista no fue ajeno a duras críticas. Como en 1976 cuando, junto a Jorge Luis Borges, formó parte de un grupo de intelectuales que almorzó con Jorge Rafael Videla, que dos meses antes había encabezado el golpe militar que instaló en la Argentina la última dictadura (1976-1983). Años después, el escritor cuestionó al régimen e incluso desafió la censura publicando extensos ensayos en los que criticaba a la dictadura. Y llegó a lograr el reconocimiento por su compromiso en la defensa por los derechos humanos.

Además de su prestigio literario, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, valoró su papel en la política y destacó que Sabato haya presidido la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), el organismo que investigó y reveló los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.

Lío, el mejor del mundo

Lionel Andrés Messi mejor conocido como Leo Messi es un futbolista argentino. Juega como delantero en el FC Barcelona de la Primera División de España, y en la selección de fútbol de Argentina, de la cual es también capitán. Nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, el 24 de junio de 1987.

Desde 2009 es considerado por diversos organismos deportivos, por varios futbolistas, entrenadores y la prensa en general como «el actual mejor jugador del mundo». Recibió el premio al Mejor Jugador del Mundo de la FIFA y el Balón de Oro en 2009. Además es el primer ganador del FIFA Balón de Oro que desde 2010 engloba ambos premios, volviéndolo a ganar en 2011.

Con la obtención del tercer Balón de Oro consecutivo, Messi logró alcanzar el récord de Michel Platini y a su vez, la obtención del reconocimiento por tercera vez consecutiva como mejor jugador del mundo por la FIFA, hito que igualaría a los alcanzados en el pasado y de manera alternada por Ronaldo y Zinedine Zidane. Por su habilidad y estilo de juego lo han comparado con Diego Armando Maradona, que declaró al mismo Messi como su «sucesor».

Messi ha batido diversos récords con el Fútbol Club Barcelona, dado que es el máximo goleador de la historia del club (y se ubica entre los veinte máximos goleadores de la Primera División de España) y es el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta blaugrana. Además de la nacionalidad argentina, desde el año 2005 posee también la española.

Leo Messi comenzó a jugar al fútbol a una edad joven y su potencial fue rápidamente identificado por el Fútbol Club Barcelona. Dejó Rosario —mientras militaba en el Club Atlético Newell’s Old Boys— y se trasladó a Europa a los 13 años junto con su familia, donde el Barcelona le ofreció pagar los gastos de su enfermedad hormonal (900 USD por mes). Realizó su debut en el primer equipo del FC Barcelona en diciembre de 2003 en un partido amistoso ante el FC Porto entrenado por José Mourinho. No obstante su debut en partido oficial llegó al año siguiente, en la temporada 2004/2005, en un partido de liga ante el RCD Espanyol. Messi se convirtió en esa temporada en el jugador más joven del Barcelona en jugar un partido de la Primera División de la Liga Española (16 años). El Barcelona acabó ganando la Liga 2004/05, y al año siguiente el club consiguió el doblete ganando la Liga de Campeones de la UEFA 2005/06.

Su gran avance fue en la temporada 2006/07, donde pasó a formar parte del cuadro titular, marcó una tripleta en El Clásico contra el Real Madrid, finalizando la temporada con 14 goles en 26 partidos disputados.

La temporada 2008/2009 fue la de su consagración como mejor jugador del mundo del momento, el Barcelona consiguió esa temporada el triplete, y Messi anotó un total de 38 goles. En la 2009/2010 Messi consiguió unos registros goleadores históricos, anotando 47 goles en toda la temporada, de los cuales 34 fueron en la competición de liga. De este modo acabó llevándose la Bota de Oro e igualando el registro goleador de Ronaldo en la temporada 1996/1997.

Messi es un jugador destacado de la Selección Argentina, donde actualmente se desempeña como Capitán del equipo.

En 2006 llegó a ser el jugador más joven de la selección argentina en asistir a una Copa Mundial de Fútbol, con la cual obtuvo el subcampeonato en la Copa América 2007.

En 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, consiguió su primer honor internacional, una Medalla de Oro. A fines de 2011 fue seleccionado como una de las 32 personalidades más populares del año por la revista TIME, postulándose como candidato a la «Persona del año», siendo el único deportista nominado en dicha lista.

www.lv12.com.ar