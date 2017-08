“El domingo vayan todos a votar y díganle al Gobierno: ‘No queremos ser más la variable de ajuste'”

Así lo expresó el diputado nacional y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, durante su visita a un centro de jubilados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Allí, en la primera parada de una maratónica recorrida que lo tendrá hoy como protagonista, el líder de 1País se refirió a la situación que atraviesa el país y aseguró: “Desgraciadamente pareciera que ese cambio que en la Argentina queríamos para bien no vino nunca, por el contrario, vino para mal”.

Sergio Massa se acercó a la localidad de Llavallol, Lomas de Zamora, para dialogar con un nutrido grupo de jubilados acerca de las propuestas de su espacio de cara a las elecciones del próximo domingo. En ese marco, acompañado de la también diputada nacional y precandidata a senadora Margarita Stolbizer, y los precandidatos a diputados nacionales Mirta Tundis y Daniel Arroyo, entre otros referentes de 1País, manifestó: “El Gobierno tiene que terminar con su política económica insensible y para pocos, y ayudar a los jubilados, que han sido uno de los principales perjudicados por las políticas de la actual administración. Con Margarita tenemos la determinación de defenderlos, porque mientras el kirchnerismo y el macrismo se tiran basura de un lado al otro, los abuelos la están pasando cada vez peor. Nosotros contamos con un equipo y propuestas concretas para cambiar la realidad que hoy nos duele, sabemos cómo mejorar su situación y la economía de todos los argentinos”.

Luego de compartir una mateada con vecinos de la zona, quienes le trasladaron sus principales inquietudes, Massa sostuvo: “Desgraciadamente pareciera que ese cambio que en la Argentina queríamos para bien no vino nunca, por el contrario, vino para mal. Nos encontramos todos los días con jubilados que nos cuentan que ya no tienen la posibilidad de tener la cobertura de todos los medicamentos porque se los cortaron, que no tienen la suerte de llegar a fin de mes porque les vino la boleta de luz y de gas, que no llegan a pagar la cuenta del supermercado ni los remedios en la farmacia”.

Y añadió: “Hoy tenemos un Gobierno que lamentablemente mira a los jubilados y a las jubilaciones como un número y que se olvidó de los compromisos que asumió en 2015. Nosotros seguimos pensando igual que hace dos años: seguimos defendiendo la jubilación pública, no queremos que vuelvan las AFJP; seguimos convencidos de que la Argentina no puede tener una reforma jubilatoria para subir la edad porque hoy el país no tiene siquiera trabajo para los pibes que terminan de estudiar”.

Asimismo, el diputado nacional indicó: “Tenemos que pensar en cómo se cuida a nuestros abuelos. Nosotros estamos listos para devolverle a los jubilados el lugar central que tienen que tener, porque ellos no invierten en acciones o en bonos, no especulan, ellos usan la plata en las cosas más elementales que hacen a su vida, y así mueven el comercio, mueven nuestras PyMEs, mueven la economía de los barrios”.

Y prosiguió: “Nosotros planteamos la mejora de la jubilación, llevando la mínima al 82%, con la plata que está en el fondo de garantía y sustentabilidad de la ANSES, que tiene 55 mil millones de dólares, y que el año pasado ganó 211.340 millones de pesos. Si el Gobierno dejara de taparse los oídos y escuchara que podemos distribuir ese dinero en vez de usarlo para hacer negocios con acciones, cada uno de ustedes hubiera tenido entre 20 mil y 30 mil pesos en el bolsillo en el año. No queremos que tengan que ir mendigando pidiéndole a un hijo, un familiar, un vecino, para llegar a fin de mes. Por eso también buscamos con ‘Bajemos los Precios’ lograr reducir el IVA en la boleta de luz y de gas como en los alimentos de la canasta básica, porque creemos que es una locura que un jubilado tenga que pagar impuestos por cuestiones básicas para la vida”.

Finalizando, Massa se refirió al escenario electoral de cara a los comicios de medio término y afirmó: “Les quiero pedir a todos los jubilados argentinos que el domingo se hagan sentir, que vayan todos a votar y le digan al Gobierno: ‘acá ponemos un límite, no queremos ser más la variable de ajuste, queremos que nos tengan en cuenta'”.

Y sentenció: “Todos los argentinos queremos vivir sin miedo por la inseguridad y sin miedo porque la plata no alcanza. Construyamos todos un país sin miedo en el que nuestros mayores sean respetados y no ignorados como hoy”.

A lo largo de la jornada, el precandidato a senador por 1País se acercará a distintos puntos del Gran Buenos Aires para mantener encuentros directos con los vecinos. Es así que a continuación, Massa compartirá un almuerzo con trabajadores en una metalúrgica de Almirante Brown con quienes conversará con el foco puesto en la necesidad de impulsar medidas para favorecer al trabajo y la producción, en tanto que posteriormente, se dirigirá al Mercado Central de La Matanza. La recorrida maratónica culminará por la tarde con un acto en la UTN de General Pacheco, Tigre, donde junto a su equipo brindará un último discurso de cara a las PASO del próximo domingo.