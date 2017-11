El enojo al aire de Víctor Hugo Morales con el Grupo Indalo: “Los trabajadores están en asamblea, den la cara”

El periodista y conductor Víctor Hugo Morales comenzó la emisión de este martes de su programa de televisión leyendo un comunicado de los trabajadores del canal C5N, quienes anunciaban a través del mismo que llevaban adelante una asamblea por el mal pago de sus haberes. Al concluir, fue aplaudido por sus compañeros.

“Los trabajadores de C5N han resuelto por mayoría declararse en estado de asamblea permanente, con realización de dos asambleas diarias, hasta que se normalice el pago de los sueldos correspondientes a octubre”, afirma el comunicado.

En medio de su lectura, el periodista se frenó y señaló: “Los trabajadores no pueden cobrar el sueldo en dos veces, no es justo, aquí se trabaja muy duro. Todo lo que ven de bueno es por mis compañeros. Somos cientos de trabajadores. Me siento parte de esto enteramente”.

Y continuó leyendo: “Rechazamos la propuesta de pago fraccionado que comunicó la empresa al sindicato, y nos solidarizamos al resto de los compañeros de Indalo que viven esta situación hace meses. Exigimos a las autoridades del canal que garanticen el normal cobro de los haberes”.

“Si hay gente nueva, por favor, den la cara”, pidió el conductor en referencia a la eventual venta del grupo y las incertidumbres que rodean esa operación.



Paro en cuatro radios del Grupo

Las radios Mega, Vale, One y Radio 10, todas ellas pertenecientes al Grupo Indalo, llevan adelante un paro este martes desde la 18.30 hasta las 21, por lo que no tuvo programación durante dos horas y media. Sucede que en ese lapso de tiempo, estas cuatro emisoras -3 de FM y 1 de AM- pasaron musica. La medida se debe a la crisis que atraviesa el grupo multimediático.

Autoridades del grupo les iban a pagar a los trabajadores que aún no cobraron su sueldo, pero eso no sucedió finalmente, según una fuente en off que dialogó con El Destape, el portal dirigido por el ex conductor de C5N, Roberto Navarro.

“La calentura vino porque el jefe de personal anunció que hoy finalmente no pagarían porque usaron ese dinero para pagar una moratoria. Desviaron la guita para otra cosa”, reveló la fuente.

www.diarioveloz.com