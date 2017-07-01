El Fixture del Federal B 2017

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El viernes al mediodía, el Consejo Federal dio a conocer de manera oficial, el fixture del Federal B 2017. El torneo arrancará el 8 de Julio, salvo para los grupos de Patagonia A y B que su inicio será el 16 de Julio.

Gentileza del periodista baraderense Santiago Dezio y el Portal Ascenso del Interior, publicamos el fixture completo con todas las zonas.

ETAPA CLASIFICATORIA          

REGIÓN PATAGONICA

ZONA A          

INDEPENDIENTE PTO. S. JULIAN     PUERTO SANTA CRUZ

BOXING CLUB     RÍO GALLEGOS

DEP. CAMIONEROS     RÍO GRANDE

VICTORIA     RÍO GRANDE

LOS CUERVOS D.F.D.M.     USHUAIA

 

 

1ra. fecha – 16/07/17

BOXING CLUB vs. INDEPENDIENTE PSJ

CAMIONEROS vs. VICTORIA

LIBRE:  LOS CUERVOS FDM

 

2da. fecha – 23/07/17

VICTORIA vs. BOXING CLUB

INDEPENDIENTE PSJ vs. LOS CUERVOS FDM

LIBRE:  CAMIONEROS

 

3ra. fecha – 30/07/17

LOS CUERVOS FDM vs. VICTORIA

BOXING CLUB vs. CAMIONEROS

LIBRE:  INDEPENDIENTE PSJ

 

4ta. fecha – 06/08/17

CAMIONEROS vs. LOS CUERVOS FDM

VICTORIA vs. INDEPENDIENTE PSJ

LIBRE:  BOXING CLUB

 

5ta. fecha – 20/08/17

INDEPENDIENTE PSJ vs. CAMIONEROS

LOS CUERVOS FDM vs. BOXING CLUB

LIBRE:  VICTORIA

 

6ta. fecha – 27/08/17

INDEPENDIENTE PSJ vs. BOXING CLUB

VICTORIA vs. CAMIONEROS

LIBRE:  LOS CUERVOS FDM

 

7ma. fecha – 03/09/17

BOXING CLUB vs. VICTORIA

LOS CUERVOS FDM vs. INDEPENDIENTE PSJ

LIBRE:  CAMIONEROS

 

8va. fecha – 10/09/17

VICTORIA vs. LOS CUERVOS FDM

CAMIONEROS vs. BOXING CLUB

LIBRE:  INDEPENDIENTE PSJ

 

9na. fecha – 17/09/17

LOS CUERVOS FDM vs. CAMIONEROS

INDEPENDIENTE PSJ vs. VICTORIA

LIBRE:  BOXING CLUB

 

10ma. fecha – 24/09/17

CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE PSJ

BOXING CLUB vs. LOS CUERVOS FDM

LIBRE:  VICTORIA

 

11ra. fecha – 01/10/17

BOXING CLUB vs. INDEPENDIENTE PSJ

CAMIONEROS vs. VICTORIA

LIBRE:  LOS CUERVOS FDM

 

12da. fecha – 08/10/17

VICTORIA vs. BOXING CLUB

INDEPENDIENTE PSJ vs. LOS CUERVOS FDM

LIBRE:  CAMIONEROS

 

13ra. fecha – 15/10/17

LOS CUERVOS FDM vs. VICTORIA

BOXING CLUB vs. CAMIONEROS

LIBRE:  INDEPENDIENTE PSJ

 

14ta. fecha – 29/10/17

CAMIONEROS vs. LOS CUERVOS FDM

VICTORIA vs. INDEPENDIENTE PSJ

LIBRE:  BOXING CLUB

 

15ta. fecha – 05/11/17

INDEPENDIENTE PSJ vs. CAMIONEROS

LOS CUERVOS FDM vs. BOXING CLUB

LIBRE:  VICTORIA

 

 

 

ZONA “B”

 

CLUBES     LIGAS

 

OLIMPIA JUNIORS     CALETA OLIVIA

ESTRELLA NORTE     CALETA OLIVIA

C.A.I.     COMODORO RIVADAVIA

HURACAN     COMODORO RIVADAVIA

JORGE NEWBERY     COMODORO RIVADAVIA

 

 

 

1ra. fecha – 16/07/17

OLIMPIA JUNIORS vs. ESTRELLA NORTE

C.A.I. vs. HURACAN

LIBRE:  JORGE NEWBERY

 

2da. fecha – 23/07/17

HURACAN vs. OLIMPIA JUNIORS

ESTRELLA NORTE vs. JORGE NEWBERY

LIBRE:  C.A.I.

 

3ra. fecha – 30/07/17

JORGE NEWBERY vs. HURACAN

OLIMPIA JUNIORS vs. C.A.I.

LIBRE:  ESTRELLA NORTE

 

4ta. fecha – 06/08/17

C.A.I. vs. JORGE NEWBERY

HURACAN vs. ESTRELLA NORTE

LIBRE:  OLIMPIA JUNIORS

 

5ta. fecha – 20/08/17

ESTRELLA NORTE vs. C.A.I.

JORGE NEWBERY vs. OLIMPIA JUNIORS

LIBRE:  HURACAN

 

6ta. fecha – 27/08/17

ESTRELLA NORTE vs. OLIMPIA JUNIORS

HURACAN vs. C.A.I.

LIBRE:  JORGE NEWBERY

 

7ma. fecha – 03/09/17

OLIMPIA JUNIORS vs. HURACAN

JORGE NEWBERY vs. ESTRELLA NORTE

LIBRE:  C.A.I.

 

 

 

9na. fecha – 17/09/17

JORGE NEWBERY vs. C.A.I.

ESTRELLA NORTE vs. HURACAN

LIBRE:  OLIMPIA JUNIORS

 

10ma. fecha – 24/09/17

C.A.I. vs. ESTRELLA NORTE

OLIMPIA JUNIORS vs. JORGE NEWBERY

LIBRE:  HURACAN

 

11ra. fecha – 01/10/17

OLIMPIA JUNIORS vs. ESTRELLA NORTE

C.A.I. vs. HURACAN

LIBRE:  JORGE NEWBERY

 

12da. fecha – 08/10/17

HURACAN vs. OLIMPIA JUNIORS

ESTRELLA NORTE vs. JORGE NEWBERY

LIBRE:  C.A.I.

 

13ra. fecha – 15/10/17

JORGE NEWBERY vs. HURACAN

OLIMPIA JUNIORS vs. C.A.I.

LIBRE:  ESTRELLA NORTE

 

14ta. fecha – 29/10/17

C.A.I. vs. JORGE NEWBERY

HURACAN vs. ESTRELLA NORTE

LIBRE:  OLIMPIA JUNIORS

 

15ta. fecha – 05/11/17

ESTRELLA NORTE vs. C.A.I.

JORGE NEWBERY vs. OLIMPIA JUNIORS

LIBRE:  HURACAN

 

ZONA “C”     

 

CLUBES     LIGAS

 

RINCÓN     NEUQUÉN

PACÍFICO     NEUQUÉN

RACING     TRELEW

GERMINAL     TRELEW

  1. J. MORENO TRELEW

SOL DE MAYO     VIEDMA

25 DE MAYO     CIPOLLETTI

LA AMISTAD     CIPOLLETTI

INDEPENDIENTE     RÍO COLORADO

CRUZ DEL SUR     SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

INDEPENDIENTE vs. CRUZ DEL SUR

25 DE MAYO vs. LA AMISTAD

GERMINAL vs. RACING

SOL DE MAYO vs. J. J. MORENO

RINCON vs. PACIFICO

 

2da. fecha – 16/07/17

RINCON vs. INDEPENDIENTE

PACIFICO vs. SOL DE MAYO

  1. J. MORENO vs. GERMINAL

RACING vs. 25 DE MAYO

LA AMISTAD vs. CRUZ DEL SUR

 

3ra. fecha – 23/07/17

INDEPENDIENTE vs. LA AMISTAD

CRUZ DEL SUR vs. RACING

25 DE MAYO vs. J. J. MORENO

GERMINAL vs. PACIFICO

SOL DE MAYO vs. RINCON

 

4ta. fecha – 30/07/17

SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

RINCON vs. GERMINAL

PACIFICO vs. 25 DE MAYO

  1. J. MORENO vs. CRUZ DEL SUR

RACING vs. LA AMISTAD

 

5ta. fecha – 06/08/17

INDEPENDIENTE vs. RACING

LA AMISTAD vs. J. J. MORENO

CRUZ DEL SUR vs. PACIFICO

25 DE MAYO vs. RINCON

GERMINAL vs. SOL DE MAYO

 

6ta. fecha – 20/08/17

GERMINAL vs. INDEPENDIENTE

SOL DE MAYO vs. 25 DE MAYO

RINCON vs. CRUZ DEL SUR

PACIFICO vs. LA AMISTAD

  1. J. MORENO vs. RACING

 

7ma. fecha – 27/08/17

INDEPENDIENTE vs. J. J. MORENO

RACING vs. PACIFICO

LA AMISTAD vs. RINCON

CRUZ DEL SUR vs. SOL DE MAYO

25 DE MAYO vs. GERMINAL

 

8va. fecha – 03/09/17

25 DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

GERMINAL vs. CRUZ DEL SUR

SOL DE MAYO vs. LA AMISTAD

RINCON vs. RACING

PACIFICO vs. J. J. MORENO

 

9na. fecha – 10/09/17

INDEPENDIENTE vs. PACIFICO

  1. J. MORENO vs. RINCON

RACING vs. SOL DE MAYO

LA AMISTAD vs. GERMINAL

CRUZ DEL SUR vs. 25 DE MAYO

 

 

10ma. fecha – 17/09/17

CRUZ DEL SUR vs. INDEPENDIENTE

LA AMISTAD vs. 25 DE MAYO

RACING vs. GERMINAL

  1. J. MORENO vs. SOL DE MAYO

PACIFICO vs. RINCON

 

11ra. fecha – 24/09/17

INDEPENDIENTE vs. RINCON

SOL DE MAYO vs. PACIFICO

GERMINAL vs. J. J. MORENO

25 DE MAYO vs. RACING

CRUZ DEL SUR vs. LA AMISTAD

 

12da. fecha – 01/10/17

LA AMISTAD vs. INDEPENDIENTE

RACING vs. CRUZ DEL SUR

  1. J. MORENO vs. 25 DE MAYO

PACIFICO vs. GERMINAL

RINCON vs. SOL DE MAYO

 

13ra. fecha – 08/10/17

INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO

GERMINAL vs. RINCON

25 DE MAYO vs. PACIFICO

CRUZ DEL SUR vs. J. J. MORENO

LA AMISTAD vs. RACING

 

14ta. fecha – 15/10/17

RACING vs. INDEPENDIENTE

  1. J. MORENO vs. LA AMISTAD

PACIFICO vs. CRUZ DEL SUR

RINCON vs. 25 DE MAYO

SOL DE MAYO vs. GERMINAL

 

15ta. fecha – 29/10/17

INDEPENDIENTE vs. GERMINAL

25 DE MAYO vs. SOL DE MAYO

CRUZ DEL SUR vs. RINCON

LA AMISTAD vs. PACIFICO

RACING vs. J. J. MORENO

 

16ta. fecha – 05/11/17

  1. J. MORENO vs. INDEPENDIENTE

PACIFICO vs. RACING

RINCON vs. LA AMISTAD

SOL DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR

GERMINAL vs. 25 DE MAYO

 

17ma. fecha – 12/11/17

INDEPENDIENTE vs. 25 DE MAYO

CRUZ DEL SUR vs. GERMINAL

LA AMISTAD vs. SOL DE MAYO

RACING vs. RINCON

  1. J. MORENO vs. PACIFICO

 

18va. fecha – 19/11/17

PACIFICO vs. INDEPENDIENTE

RINCON vs. J. J. MORENO

SOL DE MAYO vs. RACING

GERMINAL vs. LA AMISTAD

25 DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR

 

 

 

 

 

REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR

 

ZONA  “A”

 

CLUBES     LIGAS

 

HURACÁN     BAHÍA BLANCA

BELLA VISTA     BAHÍA BLANCA

LINIERS     BAHÍA BLANCA

TIRO FEDERAL     BAHÍA BLANCA

FERROCARRIL SUD     OLAVARRIA

RACING     OLAVARRIA

EMBAJADORES     OLAVARRIA

BELGRANO     SANTA ROSA

ALL BOYS     SANTA ROSA

VILLALONGA     VIEDMA

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

VILLALONGA vs. EMBAJADORES

BELGRANO vs. ALL BOYS

FERROCARRIL SUD vs. RACING

HURACAN vs. BELLA VISTA

LINIERS vs. TIRO FEDERAL

 

2da. fecha – 16/07/17

LINIERS vs. VILLALONGA

TIRO FEDERAL vs. HURACAN

BELLA VISTA vs. FERROCARRIL SUD

RACING vs. BELGRANO

ALL BOYS vs. EMBAJADORES

 

3ra. fecha – 23/07/17

VILLALONGA vs. ALL BOYS

EMBAJADORES vs. RACING

BELGRANO vs. BELLA VISTA

FERROCARRIL SUD vs. TIRO FEDERAL

HURACAN vs. LINIERS

 

4ta. fecha – 30/07/17

HURACAN vs. VILLALONGA

LINIERS vs. FERROCARRIL SUD

TIRO FEDERAL vs. BELGRANO

BELLA VISTA vs. EMBAJADORES

RACING vs. ALL BOYS

 

5ta. fecha – 06/08/17

VILLALONGA vs. RACING

ALL BOYS vs. BELLA VISTA

EMBAJADORES vs. TIRO FEDERAL

BELGRANO vs. LINIERS

FERROCARRIL SUD vs. HURACAN

 

6ta. fecha – 20/08/17

FERROCARRIL SUD vs. VILLALONGA

HURACAN vs. BELGRANO

LINIERS vs. EMBAJADORES

TIRO FEDERAL vs. ALL BOYS

BELLA VISTA vs. RACING

 

7ma. fecha – 27/08/17

VILLALONGA vs. BELLA VISTA

RACING vs. TIRO FEDERAL

ALL BOYS vs. LINIERS

EMBAJADORES vs. HURACAN

BELGRANO vs. FERROCARRIL SUD

 

8va. fecha – 03/09/17

BELGRANO vs. VILLALONGA

FERROCARRIL SUD vs. EMBAJADORES

HURACAN vs. ALL BOYS

LINIERS vs. RACING

TIRO FEDERAL vs. BELLA VISTA

 

 

Ascenso del Interior &%&

 

 

9na. fecha – 10/09/17

VILLALONGA vs. TIRO FEDERAL

BELLA VISTA vs. LINIERS

RACING vs. HURACAN

ALL BOYS vs. FERROCARRIL SUD

EMBAJADORES vs. BELGRANO

 

 

10ma. fecha – 17/09/17

 

EMBAJADORES vs. VILLALONGA

ALL BOYS vs. BELGRANO

RACING vs. FERROCARRIL SUD

BELLA VISTA vs. HURACAN

TIRO FEDERAL vs. LINIERS

 

11ra. fecha – 24/09/17

VILLALONGA vs. LINIERS

HURACAN vs. TIRO FEDERAL

FERROCARRIL SUD vs. BELLA VISTA

BELGRANO vs. RACING

EMBAJADORES vs. ALL BOYS

 

12da. fecha – 01/10/17

ALL BOYS vs. VILLALONGA

RACING vs. EMBAJADORES

BELLA VISTA vs. BELGRANO

TIRO FEDERAL vs. FERROCARRIL SUD

LINIERS vs. HURACAN

 

13ra. fecha – 08/10/17

VILLALONGA vs. HURACAN

FERROCARRIL SUD vs. LINIERS

BELGRANO vs. TIRO FEDERAL

EMBAJADORES vs. BELLA VISTA

ALL BOYS vs. RACING

 

14ta. fecha – 15/10/17

RACING vs. VILLALONGA

BELLA VISTA vs. ALL BOYS

TIRO FEDERAL vs. EMBAJADORES

LINIERS vs. BELGRANO

HURACAN vs. FERROCARRIL SUD

 

15ta. fecha – 29/10/17

VILLALONGA vs. FERROCARRIL SUD

BELGRANO vs. HURACAN

EMBAJADORES vs. LINIERS

ALL BOYS vs. TIRO FEDERAL

RACING vs. BELLA VISTA

 

16ta. fecha – 05/11/17

BELLA VISTA vs. VILLALONGA

TIRO FEDERAL vs. RACING

LINIERS vs. ALL BOYS

HURACAN vs. EMBAJADORES

FERROCARRIL SUD vs. BELGRANO

 

17ma. fecha – 12/11/17

VILLALONGA vs. BELGRANO

EMBAJADORES vs. FERROCARRIL SUD

ALL BOYS vs. HURACAN

RACING vs. LINIERS

BELLA VISTA vs. TIRO FEDERAL

 

18va. fecha – 19/11/17

TIRO FEDERAL vs. VILLALONGA

LINIERS vs. BELLA VISTA

HURACAN vs. RACING

FERROCARRIL SUD vs. ALL BOYS

BELGRANO vs. EMBAJADORES

 

ZONA  “B”     

      

   CLUBES     LIGAS

 

RACING FC     BALCARCE

EL LEÓN     GENERAL MADARIAGA

FERROCARRIL ROCA     LAS FLORES

KIMBERLEY     MAR DEL PLATA

CIRCULO DEPORTIVO     MAR DEL PLATA

EL PORVENIR     MAR DEL TUYÚ

INDEPENDIENTE     NECOCHEA

INDEPENDIENTE     TANDIL

ARGENTINOS     VEINTICINCO DE MAYO

  1. NORBERTO RIESTRA VEINTICINCO DE MAYO

 

1RA. FECHA – SÁBADO 08/07/17

RACING vs. EL PORVENIR

EL LEON vs. FERROCARRIL ROCA

KIMBERLEY vs. CIRCULO DEPORTIVO

INDEPENDIENTE T. vs. INDEPENDIENTE N.

ARGENTINOS vs. N. RIESTRA

 

2da. fecha – 16/07/17

ARGENTINOS vs. RACING

  1. RIESTRA vs. INDEPENDIENTE T.

INDEPENDIENTE N. vs. KIMBERLEY

CIRCULO DEPORTIVO vs. EL LEON

FERROCARRIL ROCA vs. EL PORVENIR

 

3ra. fecha – 23/07/17

RACING vs. FERROCARRIL ROCA

EL PORVENIR vs. CIRCULO DEPORTIVO

EL LEON vs. INDEPENDIENTE N.

KIMBERLEY vs. N. RIESTRA

INDEPENDIENTE T. vs. ARGENTINOS

 

4ta. fecha – 30/07/17

INDEPENDIENTE T. vs. RACING

ARGENTINOS vs. KIMBERLEY

  1. RIESTRA vs. EL LEON

INDEPENDIENTE N. vs. EL PORVENIR

CIRCULO DEPORTIVO vs. FERROCARRIL ROCA

 

5ta. fecha – 06/08/17

RACING vs. CIRCULO DEPORTIVO

FERROCARRIL ROCA vs. INDEPENDIENTE N.

EL PORVENIR vs. N. RIESTRA

EL LEON vs. ARGENTINOS

KIMBERLEY vs. INDEPENDIENTE T.

 

6ta. fecha – 20/08/17

KIMBERLEY vs. RACING

INDEPENDIENTE T. vs. EL LEON

ARGENTINOS vs. EL PORVENIR

  1. RIESTRA vs. FERROCARRIL ROCA

INDEPENDIENTE N. vs. CIRCULO DEPORTIVO

 

7ma. fecha – 27/08/17

RACING vs. INDEPENDIENTE N.

CIRCULO DEPORTIVO vs. N. RIESTRA

FERROCARRIL ROCA vs. ARGENTINOS

EL PORVENIR vs. INDEPENDIENTE T.

EL LEON vs. KIMBERLEY

 

8va. fecha – 03/09/17

EL LEON vs. RACING

KIMBERLEY vs. EL PORVENIR

INDEPENDIENTE T. vs. FERROCARRIL ROCA

ARGENTINOS vs. CIRCULO DEPORTIVO

  1. RIESTRA vs. INDEPENDIENTE N.

 

9na. fecha – 10/09/17

RACING vs. N. RIESTRA

INDEPENDIENTE N. vs. ARGENTINOS

CIRCULO DEPORTIVO vs. INDEPENDIENTE T.

FERROCARRIL ROCA vs. KIMBERLEY

EL PORVENIR vs. EL LEON

 

10ma. fecha – 17/09/17

EL PORVENIR vs. RACING

FERROCARRIL ROCA vs. EL LEON

CIRCULO DEPORTIVO vs. KIMBERLEY

INDEPENDIENTE N. vs. INDEPENDIENTE T.

  1. RIESTRA vs. ARGENTINOS

 

11ra. fecha – 24/09/17

RACING vs. ARGENTINOS

INDEPENDIENTE T. vs. N. RIESTRA

KIMBERLEY vs. INDEPENDIENTE N.

EL LEON vs. CIRCULO DEPORTIVO

EL PORVENIR vs. FERROCARRIL ROCA

 

12da. fecha – 01/10/17

FERROCARRIL ROCA vs. RACING

CIRCULO DEPORTIVO vs. EL PORVENIR

INDEPENDIENTE N. vs. EL LEON

  1. RIESTRA vs. KIMBERLEY

ARGENTINOS vs. INDEPENDIENTE T.

 

13ra. fecha – 08/10/17

RACING vs. INDEPENDIENTE T.

KIMBERLEY vs. ARGENTINOS

EL LEON vs. N. RIESTRA

EL PORVENIR vs. INDEPENDIENTE N.

FERROCARRIL ROCA vs. CIRCULO DEPORTIVO

 

14ta. fecha – 15/10/17

CIRCULO DEPORTIVO vs. RACING

INDEPENDIENTE N. vs. FERROCARRIL ROCA

  1. RIESTRA vs. EL PORVENIR

ARGENTINOS vs. EL LEON

INDEPENDIENTE T. vs. KIMBERLEY

 

15ta. fecha – 29/10/17

RACING vs. KIMBERLEY

EL LEON vs. INDEPENDIENTE T.

EL PORVENIR vs. ARGENTINOS

FERROCARRIL ROCA vs. N. RIESTRA

CIRCULO DEPORTIVO vs. INDEPENDIENTE N.

 

16ta. fecha – 05/11/17

INDEPENDIENTE N. vs. RACING

  1. RIESTRA vs. CIRCULO DEPORTIVO

ARGENTINOS vs. FERROCARRIL ROCA

INDEPENDIENTE T. vs. EL PORVENIR

KIMBERLEY vs. EL LEON

 

17ma. fecha – 12/11/17

RACING vs. EL LEON

EL PORVENIR vs. KIMBERLEY

FERROCARRIL ROCA vs. INDEPENDIENTE T.

CIRCULO DEPORTIVO vs. ARGENTINOS

INDEPENDIENTE N. vs. N. RIESTRA

 

18va. fecha – 19/11/17

  1. RIESTRA vs. RACING

ARGENTINOS vs. INDEPENDIENTE N.

INDEPENDIENTE T. vs. CIRCULO DEPORTIVO

KIMBERLEY vs. FERROCARRIL ROCA

EL LEON vs. EL PORVENIR

REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE

 

ZONA  “A”     

 

CLUBES     LIGAS

 

EVERTON     LA PLATA

CRIBA     LA PLATA

ADIP     LA PLATA

BRAGADO CLUB     BRAGADO

INDEPENDIENTE     CHICILCOY

JORGE NEWBERY     JUNÍN

EL LINQUEÑO     LINCOLN

VIAMONTE FC     LOS TOLDOS

CAMIONEROS     LUJAN

MERCEDES     MERCEDES

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

VIAMONTE FC vs. ADIP

  1. NEWBERY vs. INDEPENDIENTE C.

EVERTON vs. CRIBA

MERCEDES vs. CAMIONEROS

BRAGADO CLUB vs. EL LINQUEÑO

 

2da. fecha – 16/07/17

BRAGADO CLUB vs. VIAMONTE FC

EL LINQUEÑO vs. MERCEDES

CAMIONEROS vs. EVERTON

CRIBA vs. J. NEWBERY

INDEPENDIENTE C. vs. ADIP

 

3ra. fecha – 23/07/17

VIAMONTE FC vs. INDEPENDIENTE C.

ADIP vs. CRIBA

  1. NEWBERY vs. CAMIONEROS

EVERTON vs. EL LINQUEÑO

MERCEDES vs. BRAGADO CLUB

 

4ta. fecha – 30/07/17

MERCEDES vs. VIAMONTE FC

BRAGADO CLUB vs. EVERTON

EL LINQUEÑO vs. J. NEWBERY

CAMIONEROS vs. ADIP

CRIBA vs. INDEPENDIENTE C.

 

5ta. fecha – 06/08/17

VIAMONTE FC vs. CRIBA

INDEPENDIENTE C. vs. CAMIONEROS

ADIP vs. EL LINQUEÑO

  1. NEWBERY vs. BRAGADO CLUB

EVERTON vs. MERCEDES

 

6ta. fecha – 20/08/17

EVERTON vs. VIAMONTE FC

MERCEDES vs. J. NEWBERY

BRAGADO CLUB vs. ADIP

EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE C.

CAMIONEROS vs. CRIBA

 

7ma. fecha – 27/08/17

VIAMONTE FC vs. CAMIONEROS

CRIBA vs. EL LINQUEÑO

INDEPENDIENTE C. vs. BRAGADO CLUB

ADIP vs. MERCEDES

  1. NEWBERY vs. EVERTON

 

8va. fecha – 03/09/17

  1. NEWBERY vs. VIAMONTE FC

EVERTON vs. ADIP

MERCEDES vs. INDEPENDIENTE C.

BRAGADO CLUB vs. CRIBA

EL LINQUEÑO vs. CAMIONEROS

 

9na. fecha – 10/09/17

VIAMONTE FC vs. EL LINQUEÑO

CAMIONEROS vs. BRAGADO CLUB

CRIBA vs. MERCEDES

INDEPENDIENTE C. vs. EVERTON

ADIP vs. J. NEWBERY

 

10ma. fecha – 17/09/17

ADIP vs. VIAMONTE FC

INDEPENDIENTE C. vs. J. NEWBERY

CRIBA vs. EVERTON

CAMIONEROS vs. MERCEDES

EL LINQUEÑO vs. BRAGADO CLUB

 

11ra. fecha – 24/09/17

VIAMONTE FC vs. BRAGADO CLUB

MERCEDES vs. EL LINQUEÑO

EVERTON vs. CAMIONEROS

  1. NEWBERY vs. CRIBA

ADIP vs. INDEPENDIENTE C.

 

12da. fecha – 01/10/17

INDEPENDIENTE C. vs. VIAMONTE FC

CRIBA vs. ADIP

CAMIONEROS vs. J. NEWBERY

EL LINQUEÑO vs. EVERTON

BRAGADO CLUB vs. MERCEDES

 

13ra. fecha – 08/10/17

VIAMONTE FC vs. MERCEDES

EVERTON vs. BRAGADO CLUB

  1. NEWBERY vs. EL LINQUEÑO

ADIP vs. CAMIONEROS

INDEPENDIENTE C. vs. CRIBA

 

14ta. fecha – 15/10/17

CRIBA vs. VIAMONTE FC

CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE C.

EL LINQUEÑO vs. ADIP

BRAGADO CLUB vs. J. NEWBERY

MERCEDES vs. EVERTON

 

15ta. fecha – 29/10/17

VIAMONTE FC vs. EVERTON

  1. NEWBERY vs. MERCEDES

ADIP vs. BRAGADO CLUB

INDEPENDIENTE C. vs. EL LINQUEÑO

CRIBA vs. CAMIONEROS

 

16ta. fecha – 05/11/17

CAMIONEROS vs. VIAMONTE FC

EL LINQUEÑO vs. CRIBA

BRAGADO CLUB vs. INDEPENDIENTE C.

MERCEDES vs. ADIP

EVERTON vs. J. NEWBERY

 

17ma. fecha – 12/11/17

VIAMONTE FC vs. J. NEWBERY

ADIP vs. EVERTON

INDEPENDIENTE C. vs. MERCEDES

CRIBA vs. BRAGADO CLUB

CAMIONEROS vs. EL LINQUEÑO

 

18va. fecha – 19/11/17

EL LINQUEÑO vs. VIAMONTE FC

BRAGADO CLUB vs. CAMIONEROS

MERCEDES vs. CRIBA

EVERTON vs. INDEPENDIENTE C.

  1. NEWBERY vs. ADIP

 

ZONA  “B”             

   CLUBES     LIGAS

 

SPORTSMAN C. ARECO     ARRECIFES

COLONIAL CNEL. FERRE     ASCENSION

  1. BARADERO BARADERO
  2. BARADERO BARADERO
  3. BARRACAS COLON

JUVENTUD     PERGAMINO

DEFENSORES     SALTO

SPORT     SALTO

GENERAL ROJO     SAN NICOLAS

BELGRANO     SAN NICOLAS

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

  1. BARRACAS vs. JUVENTUD
  2. BARADERO vs. AT. BARADERO

DEFENSORES vs. SPORT SALTO

GRAL. ROJO vs. BELGRANO

SPORTSMAN vs. COLONIAL

 

2da. fecha – 16/07/17

SPORTSMAN vs. SP. BARRACAS

COLONIAL vs. GRAL. ROJO

BELGRANO vs. DEFENSORES

SPORT SALTO vs. SP. BARADERO

  1. BARADERO vs. JUVENTUD

 

3ra. fecha – 23/07/17

  1. BARRACAS vs. AT. BARADERO

JUVENTUD vs. SPORT SALTO

  1. BARADERO vs. BELGRANO

DEFENSORES vs. COLONIAL

GRAL. ROJO vs. SPORTSMAN

 

4ta. fecha – 30/07/17

GRAL. ROJO vs. SP. BARRACAS

SPORTSMAN vs. DEFENSORES

COLONIAL vs. SP. BARADERO

BELGRANO vs. JUVENTUD

SPORT SALTO vs. AT. BARADERO

 

5ta. fecha – 06/08/17

  1. BARRACAS vs. SPORT SALTO
  2. BARADERO vs. BELGRANO

JUVENTUD vs. COLONIAL

  1. BARADERO vs. SPORTSMAN

DEFENSORES vs. GRAL. ROJO

 

6ta. fecha – 20/08/17

DEFENSORES vs. SP. BARRACAS

GRAL. ROJO vs. SP. BARADERO

SPORTSMAN vs. JUVENTUD

COLONIAL vs. AT. BARADERO

BELGRANO vs. SPORT SALTO

 

7ma. fecha – 27/08/17

  1. BARRACAS vs. BELGRANO

SPORT SALTO vs. COLONIAL

  1. BARADERO vs. SPORTSMAN

JUVENTUD vs. GRAL. ROJO

  1. BARADERO vs. DEFENSORES

 

8va. fecha – 03/09/17

  1. BARADERO vs. SP. BARRACAS

DEFENSORES vs. JUVENTUD

GRAL. ROJO vs. AT. BARADERO

SPORTSMAN vs. SPORT SALTO

COLONIAL vs. BELGRANO

 

9na. fecha – 10/09/17

  1. BARRACAS vs. COLONIAL

BELGRANO vs. SPORTSMAN

SPORT SALTO vs. GRAL. ROJO

  1. BARADERO vs. DEFENSORES

JUVENTUD vs. SP. BARADERO

 

10ma. fecha – 17/09/17

JUVENTUD vs. SP. BARRACAS

  1. BARADERO vs. SP. BARADERO

SPORT SALTO vs. DEFENSORES

BELGRANO vs. GRAL. ROJO

COLONIAL vs. SPORTSMAN

 

11ra. fecha – 24/09/17

  1. BARRACAS vs. SPORTSMAN

GRAL. ROJO vs. COLONIAL

DEFENSORES vs. BELGRANO

  1. BARADERO vs. SPORT SALTO

JUVENTUD vs. AT. BARADERO

 

12da. fecha – 01/10/17

  1. BARADERO vs. SP. BARRACAS

SPORT SALTO vs. JUVENTUD

BELGRANO vs. SP. BARADERO

COLONIAL vs. DEFENSORES

SPORTSMAN vs. GRAL. ROJO

 

13ra. fecha – 08/10/17

  1. BARRACAS vs. GRAL. ROJO

DEFENSORES vs. SPORTSMAN

  1. BARADERO vs. COLONIAL

JUVENTUD vs. BELGRANO

  1. BARADERO vs. SPORT SALTO

 

14ta. fecha – 15/10/17

SPORT SALTO vs. SP. BARRACAS

BELGRANO vs. AT. BARADERO

COLONIAL vs. JUVENTUD

SPORTSMAN vs. SP. BARADERO

GRAL. ROJO vs. DEFENSORES

 

15ta. fecha – 29/10/17

  1. BARRACAS vs. DEFENSORES
  2. BARADERO vs. GRAL. ROJO

JUVENTUD vs. SPORTSMAN

  1. BARADERO vs. COLONIAL

SPORT SALTO vs. BELGRANO

 

16ta. fecha – 05/11/17

BELGRANO vs. SP. BARRACAS

COLONIAL vs. SPORT SALTO

SPORTSMAN vs. AT. BARADERO

GRAL. ROJO vs. JUVENTUD

DEFENSORES vs. SP. BARADERO

 

17ma. fecha – 12/11/17

  1. BARRACAS vs. SP. BARADERO

JUVENTUD vs. DEFENSORES

  1. BARADERO vs. GRAL. ROJO

SPORT SALTO vs. SPORTSMAN

BELGRANO vs. COLONIAL

 

18va. fecha – 19/11/17

COLONIAL vs. SP. BARRACAS

SPORTSMAN vs. BELGRANO

GRAL. ROJO vs. SPORT SALTO

DEFENSORES vs. AT. BARADERO

  1. BARADERO vs. JUVENTUD

 

REGIÓN CENTRO

ZONA  “A”             

   CLUBES     LIGAS

 

COMERCIO     SANTIAGO DEL ESTERO

INSTITUTO DEP.SANTIAGO     SANTIAGO DEL ESTERO

UNIÓN SANTIAGO     SANTIAGO DEL ESTERO

VÉLEZ SARSFIELD     SANTIAGO DEL ESTERO

GÜEMES     SANTIAGO DEL ESTERO

SARMIENTO LA BANDA     SANTIAGO DEL ESTERO

CENTRAL ARGENTINO     SANTIAGO DEL ESTERO

  1. POLICIAL CATAMARCA

DEFENSORES DE ESQUIU     VALLE VIEJO

ANDINO     LA RIOJA

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

UNION SANTIAGO vs. CENTRAL ARGENTINO

ANDINO vs. SARMIENTO

POLICIAL vs. DEF. ESQUIU

COMERCIO vs. VELEZ SARSFIELD

INSTITUTO DEP. vs. GÜEMES

 

2da. fecha – 16/07/17

INSTITUTO DEP. vs. CENTRAL ARGENTINO

GÜEMES vs. COMERCIO

VELEZ SARSFIELD vs. POLICIAL

DEF. ESQUIU vs. ANDINO

SARMIENTO vs. UNION SANTIAGO

 

3ra. fecha – 23/07/17

CENTRAL ARGENTINO vs. SARMIENTO

UNION SANTIAGO vs. DEF. ESQUIU

ANDINO vs. VELEZ SARSFIELD

POLICIAL vs. GÜEMES

COMERCIO vs. INSTITUTO DEP.

 

4ta. fecha – 30/07/17

COMERCIO vs. CENTRAL ARGENTINO

INSTITUTO DEP. vs. POLICIAL

GÜEMES vs. ANDINO

VELEZ SARSFIELD vs. UNION SANTIAGO

DEF. ESQUIU vs. SARMIENTO

 

5ta. fecha – 06/08/17

CENTRAL ARGENTINO vs. DEF. ESQUIU

SARMIENTO vs. VELEZ SARSFIELD

UNION SANTIAGO vs. GÜEMES

ANDINO vs. INSTITUTO DEP.

POLICIAL vs. COMERCIO

 

6ta. fecha – 20/08/17

POLICIAL vs. CENTRAL ARGENTINO

COMERCIO vs. ANDINO

INSTITUTO DEP. vs. UNION SANTIAGO

GÜEMES vs. SARMIENTO

VELEZ SARSFIELD vs. DEF. ESQUIU

 

7ma. fecha – 27/08/17

CENTRAL ARGENTINO vs. VELEZ SARSFIELD

DEF. ESQUIU vs. GÜEMES

SARMIENTO vs. INSTITUTO DEP.

UNION SANTIAGO vs. COMERCIO

ANDINO vs. POLICIAL

 

8va. fecha – 03/09/17

ANDINO vs. CENTRAL ARGENTINO

POLICIAL vs. UNION SANTIAGO

COMERCIO vs. SARMIENTO

INSTITUTO DEP. vs. DEF. ESQUIU

GÜEMES vs. VELEZ SARSFIELD

 

9na. fecha – 10/09/17

CENTRAL ARGENTINO vs. GÜEMES

VELEZ SARSFIELD vs. INSTITUTO DEP.

DEF. ESQUIU vs. COMERCIO

SARMIENTO vs. POLICIAL

UNION SANTIAGO vs. ANDINO

 

10ma. fecha – 17/09/17

CENTRAL ARGENTINO vs. UNION SANTIAGO

SARMIENTO vs. ANDINO

DEF. ESQUIU vs. POLICIAL

VELEZ SARSFIELD vs. COMERCIO

GÜEMES vs. INSTITUTO DEP.

 

11ra. fecha – 24/09/17

CENTRAL ARGENTINO vs. INSTITUTO DEP.

COMERCIO vs. GÜEMES

POLICIAL vs. VELEZ SARSFIELD

ANDINO vs. DEF. ESQUIU

UNION SANTIAGO vs. SARMIENTO

 

12da. fecha – 01/10/17

SARMIENTO vs. CENTRAL ARGENTINO

DEF. ESQUIU vs. UNION SANTIAGO

VELEZ SARSFIELD vs. ANDINO

GÜEMES vs. POLICIAL

INSTITUTO DEP. vs. COMERCIO

 

13ra. fecha – 08/10/17

CENTRAL ARGENTINO vs. COMERCIO

POLICIAL vs. INSTITUTO DEP.

ANDINO vs. GÜEMES

UNION SANTIAGO vs. VELEZ SARSFIELD

SARMIENTO vs. DEF. ESQUIU

 

14ta. fecha – 15/10/17

DEF. ESQUIU vs. CENTRAL ARGENTINO

VELEZ SARSFIELD vs. SARMIENTO

GÜEMES vs. UNION SANTIAGO

INSTITUTO DEP. vs. ANDINO

COMERCIO vs. POLICIAL

 

15ta. fecha – 29/10/17

CENTRAL ARGENTINO vs. POLICIAL

ANDINO vs. COMERCIO

UNION SANTIAGO vs. INSTITUTO DEP.

SARMIENTO vs. GÜEMES

DEF. ESQUIU vs. VELEZ SARSFIELD

 

16ta. fecha – 05/11/17

VELEZ SARSFIELD vs. CENTRAL ARGENTINO

GÜEMES vs. DEF. ESQUIU

INSTITUTO DEP. vs. SARMIENTO

COMERCIO vs. UNION SANTIAGO

POLICIAL vs. ANDINO

 

17ma. fecha – 12/11/17

CENTRAL ARGENTINO vs. ANDINO

UNION SANTIAGO vs. POLICIAL

SARMIENTO vs. COMERCIO

DEF. ESQUIU vs. INSTITUTO DEP.

VELEZ SARSFIELD vs. GÜEMES

 

18va. fecha – 19/11/17

GÜEMES vs. CENTRAL ARGENTINO

INSTITUTO DEP. vs. VELEZ SARSFIELD

COMERCIO vs. DEF. ESQUIU

POLICIAL vs. SARMIENTO

ANDINO vs. UNION SANTIAGO

 

ZONA  “B”     

      

   CLUBES     LIGAS

 

RACING     CÓRDOBA

LAS PALMAS     CÓRDOBA

ARGENTINO PEÑAROL     CÓRDOBA

ALTE. BROWN     CÓRDOBA

SARMIENTO LEONES     BELL VILLE

JUVENTUD UNIDA     RÍO CUARTO

ATENAS     RÍO CUARTO

BANDA NORTE     RÍO CUARTO

TIRO FEDERAL MORTEROS     SAN FRANCISCO

ALUMNI     VILLA MARIA

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

JUV. UNIDA vs. TIRO FEDERAL M.

SARMIENTO LEONES vs. BANDA NORTE

RACING vs. ARGENTINO P.

LAS PALMAS vs. A.TE. BROWN

ATENAS vs. ALUMNI

 

2da. fecha – 16/07/17

ATENAS vs. JUV. UNIDA

ALUMNI vs. LAS PALMAS

A.TE. BROWN vs. RACING

ARGENTINO P. vs. SARMIENTO LEONES

BANDA NORTE vs. TIRO FEDERAL M.

 

3ra. fecha – 23/07/17

JUV. UNIDA vs. BANDA NORTE

TIRO FEDERAL M. vs. ARGENTINO P.

SARMIENTO LEONES vs. A.TE. BROWN

RACING vs. ALUMNI

LAS PALMAS vs. ATENAS

 

4ta. fecha – 30/07/17

LAS PALMAS vs. JUV. UNIDA

ATENAS vs. RACING

ALUMNI vs. SARMIENTO LEONES

A.TE. BROWN vs. TIRO FEDERAL M.

ARGENTINO P. vs. BANDA NORTE

 

5ta. fecha – 06/08/17

JUV. UNIDA vs. ARGENTINO P.

BANDA NORTE vs. A.TE. BROWN

TIRO FEDERAL M. vs. ALUMNI

SARMIENTO LEONES vs. ATENAS

RACING vs. LAS PALMAS

 

6ta. fecha – 20/08/17

RACING vs. JUV. UNIDA

LAS PALMAS vs. SARMIENTO LEONES

ATENAS vs. TIRO FEDERAL M.

ALUMNI vs. BANDA NORTE

A.TE. BROWN vs. ARGENTINO P.

 

7ma. fecha – 27/08/17

JUV. UNIDA vs. A.TE. BROWN

ARGENTINO P. vs. ALUMNI

BANDA NORTE vs. ATENAS

TIRO FEDERAL M. vs. LAS PALMAS

SARMIENTO LEONES vs. RACING

 

8va. fecha – 03/09/17

SARMIENTO LEONES vs. JUV. UNIDA

RACING vs. TIRO FEDERAL M.

LAS PALMAS vs. BANDA NORTE

ATENAS vs. ARGENTINO P.

ALUMNI vs. A.TE. BROWN

 

9na. fecha – 10/09/17

JUV. UNIDA vs. ALUMNI

A.TE. BROWN vs. ATENAS

ARGENTINO P. vs. LAS PALMAS

BANDA NORTE vs. RACING

TIRO FEDERAL M. vs. SARMIENTO LEONES

 

 

10ma. fecha – 17/09/17

TIRO FEDERAL M. vs. JUV. UNIDA

BANDA NORTE vs. SARMIENTO LEONES

ARGENTINO P. vs. RACING

A.TE. BROWN vs. LAS PALMAS

ALUMNI vs. ATENAS

 

11ra. fecha – 24/09/17

JUV. UNIDA vs. ATENAS

LAS PALMAS vs. ALUMNI

RACING vs. A.TE. BROWN

SARMIENTO LEONES vs. ARGENTINO P.

TIRO FEDERAL M. vs. BANDA NORTE

 

12da. fecha – 01/10/17

BANDA NORTE vs. JUV. UNIDA

ARGENTINO P. vs. TIRO FEDERAL M.

A.TE. BROWN vs. SARMIENTO LEONES

ALUMNI vs. RACING

ATENAS vs. LAS PALMAS

 

13ra. fecha – 08/10/17

JUV. UNIDA vs. LAS PALMAS

RACING vs. ATENAS

SARMIENTO LEONES vs. ALUMNI

TIRO FEDERAL M. vs. A.TE. BROWN

BANDA NORTE vs. ARGENTINO P.

 

14ta. fecha – 15/10/17

ARGENTINO P. vs. JUV. UNIDA

A.TE. BROWN vs. BANDA NORTE

ALUMNI vs. TIRO FEDERAL M.

ATENAS vs. SARMIENTO LEONES

LAS PALMAS vs. RACING

 

15ta. fecha – 29/10/17

JUV. UNIDA vs. RACING

SARMIENTO LEONES vs. LAS PALMAS

TIRO FEDERAL M. vs. ATENAS

BANDA NORTE vs. ALUMNI

ARGENTINO P. vs. A.TE. BROWN

 

16ta. fecha – 05/11/17

A.TE. BROWN vs. JUV. UNIDA

ALUMNI vs. ARGENTINO P.

ATENAS vs. BANDA NORTE

LAS PALMAS vs. TIRO FEDERAL M.

RACING vs. SARMIENTO LEONES

 

17ma. fecha – 12/11/17

JUV. UNIDA vs. SARMIENTO LEONES

TIRO FEDERAL M. vs. RACING

BANDA NORTE vs. LAS PALMAS

ARGENTINO P. vs. ATENAS

A.TE. BROWN vs. ALUMNI

 

18va. fecha – 19/11/17

ALUMNI vs. JUV. UNIDA

ATENAS vs. A.TE. BROWN

LAS PALMAS vs. ARGENTINO P.

RACING vs. BANDA NORTE

SARMIENTO LEONES vs. TIRO FEDERAL M.

 

REGIÓN CUYO

ZONA  “A”     

   CLUBES     LIGAS

 

  1. DEL BONO SAN JUAN

COLON     SAN JUAN

JUVENTUD ALIANZA     SAN JUAN

TRINIDAD     SAN JUAN

  1. PEÑAROL SAN JUAN

INDEPENDIENTE V. OBRERA     SAN JUAN

PEÑAFLOR     CAUCETE

DEF. DE LA BOCA     MEDIA AGUA

SAN MARTIN     RODEO

SAN LORENZO     RODEO

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAFLOR

SAN MARTIN R. vs. SAN LORENZO

ALIANZA vs. TRINIDAD

INDEPENDIENTE VO vs. SP. DEL BONO

COLON vs. PEÑAROL SAN JUAN

 

2da. fecha – 16/07/17

COLON vs. DEF. DE LA BOCA

PEÑAROL SAN JUAN vs. INDEPENDIENTE VO

  1. DEL BONO vs. ALIANZA

TRINIDAD vs. SAN MARTIN R.

SAN LORENZO vs. PEÑAFLOR

 

3ra. fecha – 23/07/17

DEF. DE LA BOCA vs. SAN LORENZO

PEÑAFLOR vs. TRINIDAD

SAN MARTIN R. vs. SP. DEL BONO

ALIANZA vs. PEÑAROL SAN JUAN

INDEPENDIENTE VO vs. COLON

 

4ta. fecha – 30/07/17

INDEPENDIENTE VO vs. DEF. DE LA BOCA

COLON vs. ALIANZA

PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN MARTIN R.

  1. DEL BONO vs. PEÑAFLOR

TRINIDAD vs. SAN LORENZO

 

5ta. fecha – 06/08/17

DEF. DE LA BOCA vs. TRINIDAD

SAN LORENZO vs. SP. DEL BONO

PEÑAFLOR vs. PEÑAROL SAN JUAN

SAN MARTIN R. vs. COLON

ALIANZA vs. INDEPENDIENTE VO

 

6ta. fecha – 20/08/17

ALIANZA vs. DEF. DE LA BOCA

INDEPENDIENTE VO vs. SAN MARTIN R.

COLON vs. PEÑAFLOR

PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN LORENZO

  1. DEL BONO vs. TRINIDAD

 

7ma. fecha – 27/08/17

DEF. DE LA BOCA vs. SP. DEL BONO

TRINIDAD vs. PEÑAROL SAN JUAN

SAN LORENZO vs. COLON

PEÑAFLOR vs. INDEPENDIENTE VO

SAN MARTIN R. vs. ALIANZA

 

8va. fecha – 03/09/17

SAN MARTIN R. vs. DEF. DE LA BOCA

ALIANZA vs. PEÑAFLOR

INDEPENDIENTE VO vs. SAN LORENZO

COLON vs. TRINIDAD

PEÑAROL SAN JUAN vs. SP. DEL BONO

 

9na. fecha – 10/09/17

DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAROL SAN JUAN

  1. DEL BONO vs. COLON

TRINIDAD vs. INDEPENDIENTE VO

SAN LORENZO vs. ALIANZA

PEÑAFLOR vs. SAN MARTIN R.

 

 

10ma. fecha – 17/09/17

PEÑAFLOR vs. DEF. DE LA BOCA

SAN LORENZO vs. SAN MARTIN R.

TRINIDAD vs. ALIANZA

  1. DEL BONO vs. INDEPENDIENTE VO

PEÑAROL SAN JUAN vs. COLON

 

11ra. fecha – 24/09/17

DEF. DE LA BOCA vs. COLON

INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAROL SAN JUAN

ALIANZA vs. SP. DEL BONO

SAN MARTIN R. vs. TRINIDAD

PEÑAFLOR vs. SAN LORENZO

 

12da. fecha – 01/10/17

SAN LORENZO vs. DEF. DE LA BOCA

TRINIDAD vs. PEÑAFLOR

  1. DEL BONO vs. SAN MARTIN R.

PEÑAROL SAN JUAN vs. ALIANZA

COLON vs. INDEPENDIENTE VO

 

13ra. fecha – 08/10/17

DEF. DE LA BOCA vs. INDEPENDIENTE VO

ALIANZA vs. COLON

SAN MARTIN R. vs. PEÑAROL SAN JUAN

PEÑAFLOR vs. SP. DEL BONO

SAN LORENZO vs. TRINIDAD

 

14ta. fecha – 15/10/17

TRINIDAD vs. DEF. DE LA BOCA

  1. DEL BONO vs. SAN LORENZO

PEÑAROL SAN JUAN vs. PEÑAFLOR

COLON vs. SAN MARTIN R.

INDEPENDIENTE VO vs. ALIANZA

 

15ta. fecha – 29/10/17

DEF. DE LA BOCA vs. ALIANZA

SAN MARTIN R. vs. INDEPENDIENTE VO

PEÑAFLOR vs. COLON

SAN LORENZO vs. PEÑAROL SAN JUAN

TRINIDAD vs. SP. DEL BONO

 

16ta. fecha – 05/11/17

  1. DEL BONO vs. DEF. DE LA BOCA

PEÑAROL SAN JUAN vs. TRINIDAD

COLON vs. SAN LORENZO

INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAFLOR

ALIANZA vs. SAN MARTIN R.

 

17ma. fecha – 12/11/17

DEF. DE LA BOCA vs. SAN MARTIN R.

PEÑAFLOR vs. ALIANZA

SAN LORENZO vs. INDEPENDIENTE VO

TRINIDAD vs. COLON

  1. DEL BONO vs. PEÑAROL SAN JUAN

 

18va. fecha – 19/11/17

PEÑAROL SAN JUAN vs. DEF. DE LA BOCA

COLON vs. SP. DEL BONO

INDEPENDIENTE VO vs. TRINIDAD

ALIANZA vs. SAN LORENZO

SAN MARTIN R. vs. PEÑAFLOR

 

ZONA  “B”             

   CLUBES     LIGAS

 

DEP. RODEO DEL MEDIO     MENDOZA

SAN MARTIN     MENDOZA

  1. PALMIRA MENDOZA

LUJAN SPORT CLUB     MENDOZA

SPORT CLUB PACÍFICO     GENERAL ALVEAR

ANDES FC     GENERAL ALVEAR

MONTECASEROS     RIVADAVIA

LA LIBERTAD     RIVADAVIA

HURACAN     SAN RAFAEL

JORGE NEWBERY     VILLA MERCEDES

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

RODEO DEL MEDIO vs. LUJAN SPORT CLUB

PACIFICO vs. ANDES FC

MONTECASEROS vs. LA LIBERTAD

SAN MARTIN vs. PALMIRA

HURACAN S.R. vs. J.NEWBERY

 

2da. fecha – 16/07/17

HURACAN S.R. vs. RODEO DEL MEDIO

J.NEWBERY vs. SAN MARTIN

PALMIRA vs. MONTECASEROS

LA LIBERTAD vs. PACIFICO

ANDES FC vs. LUJAN SPORT CLUB

 

3ra. fecha – 23/07/17

RODEO DEL MEDIO vs. ANDES FC

LUJAN SPORT CLUB vs. LA LIBERTAD

PACIFICO vs. PALMIRA

MONTECASEROS vs. J.NEWBERY

SAN MARTIN vs. HURACAN S.R.

 

4ta. fecha – 30/07/17

SAN MARTIN vs. RODEO DEL MEDIO

HURACAN S.R. vs. MONTECASEROS

J.NEWBERY vs. PACIFICO

PALMIRA vs. LUJAN SPORT CLUB

LA LIBERTAD vs. ANDES FC

 

5ta. fecha – 06/08/17

RODEO DEL MEDIO vs. LA LIBERTAD

ANDES FC vs. PALMIRA

LUJAN SPORT CLUB vs. J.NEWBERY

PACIFICO vs. HURACAN S.R.

MONTECASEROS vs. SAN MARTIN

 

6ta. fecha – 20/08/17

MONTECASEROS vs. RODEO DEL MEDIO

SAN MARTIN vs. PACIFICO

HURACAN S.R. vs. LUJAN SPORT CLUB

J.NEWBERY vs. ANDES FC

PALMIRA vs. LA LIBERTAD

 

7ma. fecha – 27/08/17

RODEO DEL MEDIO vs. PALMIRA

LA LIBERTAD vs. J.NEWBERY

ANDES FC vs. HURACAN S.R.

LUJAN SPORT CLUB vs. SAN MARTIN

PACIFICO vs. MONTECASEROS

 

8va. fecha – 03/09/17

PACIFICO vs. RODEO DEL MEDIO

MONTECASEROS vs. LUJAN SPORT CLUB

SAN MARTIN vs. ANDES FC

HURACAN S.R. vs. LA LIBERTAD

J.NEWBERY vs. PALMIRA

 

9na. fecha – 10/09/17

RODEO DEL MEDIO vs. J.NEWBERY

PALMIRA vs. HURACAN S.R.

LA LIBERTAD vs. SAN MARTIN

ANDES FC vs. MONTECASEROS

LUJAN SPORT CLUB vs. PACIFICO

10ma. fecha – 17/09/17

LUJAN SPORT CLUB vs. RODEO DEL MEDIO

ANDES FC vs. PACIFICO

LA LIBERTAD vs. MONTECASEROS

PALMIRA vs. SAN MARTIN

J.NEWBERY vs. HURACAN S.R.

 

11ra. fecha – 24/09/17

RODEO DEL MEDIO vs. HURACAN S.R.

SAN MARTIN vs. J.NEWBERY

MONTECASEROS vs. PALMIRA

PACIFICO vs. LA LIBERTAD

LUJAN SPORT CLUB vs. ANDES FC

 

12da. fecha – 01/10/17

ANDES FC vs. RODEO DEL MEDIO

LA LIBERTAD vs. LUJAN SPORT CLUB

PALMIRA vs. PACIFICO

J.NEWBERY vs. MONTECASEROS

HURACAN S.R. vs. SAN MARTIN

 

13ra. fecha – 08/10/17

RODEO DEL MEDIO vs. SAN MARTIN

MONTECASEROS vs. HURACAN S.R.

PACIFICO vs. J.NEWBERY

LUJAN SPORT CLUB vs. PALMIRA

ANDES FC vs. LA LIBERTAD

 

14ta. fecha – 15/10/17

LA LIBERTAD vs. RODEO DEL MEDIO

PALMIRA vs. ANDES FC

J.NEWBERY vs. LUJAN SPORT CLUB

HURACAN S.R. vs. PACIFICO

SAN MARTIN vs. MONTECASEROS

 

15ta. fecha – 29/10/17

RODEO DEL MEDIO vs. MONTECASEROS

PACIFICO vs. SAN MARTIN

LUJAN SPORT CLUB vs. HURACAN S.R.

ANDES FC vs. J.NEWBERY

LA LIBERTAD vs. PALMIRA

 

16ta. fecha – 05/11/17

PALMIRA vs. RODEO DEL MEDIO

J.NEWBERY vs. LA LIBERTAD

HURACAN S.R. vs. ANDES FC

SAN MARTIN vs. LUJAN SPORT CLUB

MONTECASEROS vs. PACIFICO

 

17ma. fecha – 12/11/17

RODEO DEL MEDIO vs. PACIFICO

LUJAN SPORT CLUB vs. MONTECASEROS

ANDES FC vs. SAN MARTIN

LA LIBERTAD vs. HURACAN S.R.

PALMIRA vs. J.NEWBERY

 

18va. fecha – 19/11/17

J.NEWBERY vs. RODEO DEL MEDIO

HURACAN S.R. vs. PALMIRA

SAN MARTIN vs. LA LIBERTAD

MONTECASEROS vs. ANDES FC

PACIFICO vs. LUJAN SPORT CLUB

 

REGIÓN NORTE

ZONA  “A”     

   CLUBES     LIGAS

 

TALLERES PERICO     JUJUY

DEF. FRAILE PINTADO     LIB. GRAL. SAN MARTÍN

SAN FRANCISCO BANCARIO     LIB. GRAL. SAN MARTÍN

TIRO Y GIMNASIA     SAN PEDRO J.

MITRE     SALTA

PELLEGRINI     SALTA

ARGENTINO DEL NORTE     SALTA

LOS CACHORROS     SALTA

DEP. TABACAL     ORÁN

INDEPENDIENTE H.Y.     ORÁN

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. SAN FRANCISCO B.

TALLERES P. vs. TIRO Y GIMNASIA

MITRE vs. ARGENTINO DEL NORTE

PELLEGRINI vs. LOS CACHORROS

INDEPENDIENTE vs. DEP. TABACAL

 

2da. fecha – 16/07/17

INDEPENDIENTE vs. DEF. FRAILE PINTADO

DEP. TABACAL vs. PELLEGRINI

LOS CACHORROS vs. MITRE

ARGENTINO DEL NORTE vs. TALLERES P.

TIRO Y GIMNASIA vs. SAN FRANCISCO B.

 

3ra. fecha – 23/07/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. TIRO Y GIMNASIA

SAN FRANCISCO B. vs. ARGENTINO DEL NORTE

TALLERES P. vs. LOS CACHORROS

MITRE vs. DEP. TABACAL

PELLEGRINI vs. INDEPENDIENTE

 

4ta. fecha – 30/07/17

PELLEGRINI vs. DEF. FRAILE PINTADO

INDEPENDIENTE vs. MITRE

DEP. TABACAL vs. TALLERES P.

LOS CACHORROS vs. SAN FRANCISCO B.

ARGENTINO DEL NORTE vs. TIRO Y GIMNASIA

 

5ta. fecha – 06/08/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. ARGENTINO DEL NORTE

TIRO Y GIMNASIA vs. LOS CACHORROS

SAN FRANCISCO B. vs. DEP. TABACAL

TALLERES P. vs. INDEPENDIENTE

MITRE vs. PELLEGRINI

 

6ta. fecha – 20/08/17

MITRE vs. DEF. FRAILE PINTADO

PELLEGRINI vs. TALLERES P.

INDEPENDIENTE vs. SAN FRANCISCO B.

DEP. TABACAL vs. TIRO Y GIMNASIA

LOS CACHORROS vs. ARGENTINO DEL NORTE

 

7ma. fecha – 27/08/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. LOS CACHORROS

ARGENTINO DEL NORTE vs. DEP. TABACAL

TIRO Y GIMNASIA vs. INDEPENDIENTE

SAN FRANCISCO B. vs. PELLEGRINI

TALLERES P. vs. MITRE

 

8va. fecha – 03/09/17

TALLERES P. vs. DEF. FRAILE PINTADO

MITRE vs. SAN FRANCISCO B.

PELLEGRINI vs. TIRO Y GIMNASIA

INDEPENDIENTE vs. ARGENTINO DEL NORTE

DEP. TABACAL vs. LOS CACHORROS

 

9na. fecha – 10/09/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. DEP. TABACAL

LOS CACHORROS vs. INDEPENDIENTE

ARGENTINO DEL NORTE vs. PELLEGRINI

TIRO Y GIMNASIA vs. MITRE

SAN FRANCISCO B. vs. TALLERES P.

 

10ma. fecha – 17/09/17

SAN FRANCISCO B. vs. DEF. FRAILE PINTADO

TIRO Y GIMNASIA vs. TALLERES P.

ARGENTINO DEL NORTE vs. MITRE

LOS CACHORROS vs. PELLEGRINI

DEP. TABACAL vs. INDEPENDIENTE

 

11ra. fecha – 24/09/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. INDEPENDIENTE

PELLEGRINI vs. DEP. TABACAL

MITRE vs. LOS CACHORROS

TALLERES P. vs. ARGENTINO DEL NORTE

SAN FRANCISCO B. vs. TIRO Y GIMNASIA

 

12da. fecha – 01/10/17

TIRO Y GIMNASIA vs. DEF. FRAILE PINTADO

ARGENTINO DEL NORTE vs. SAN FRANCISCO B.

LOS CACHORROS vs. TALLERES P.

DEP. TABACAL vs. MITRE

INDEPENDIENTE vs. PELLEGRINI

 

13ra. fecha – 08/10/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. PELLEGRINI

MITRE vs. INDEPENDIENTE

TALLERES P. vs. DEP. TABACAL

SAN FRANCISCO B. vs. LOS CACHORROS

TIRO Y GIMNASIA vs. ARGENTINO DEL NORTE

 

14ta. fecha – 15/10/17

ARGENTINO DEL NORTE vs. DEF. FRAILE PINTADO

LOS CACHORROS vs. TIRO Y GIMNASIA

DEP. TABACAL vs. SAN FRANCISCO B.

INDEPENDIENTE vs. TALLERES P.

PELLEGRINI vs. MITRE

 

15ta. fecha – 29/10/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. MITRE

TALLERES P. vs. PELLEGRINI

SAN FRANCISCO B. vs. INDEPENDIENTE

TIRO Y GIMNASIA vs. DEP. TABACAL

ARGENTINO DEL NORTE vs. LOS CACHORROS

 

16ta. fecha – 05/11/17

LOS CACHORROS vs. DEF. FRAILE PINTADO

DEP. TABACAL vs. ARGENTINO DEL NORTE

INDEPENDIENTE vs. TIRO Y GIMNASIA

PELLEGRINI vs. SAN FRANCISCO B.

MITRE vs. TALLERES P.

 

17ma. fecha – 12/11/17

DEF. FRAILE PINTADO vs. TALLERES P.

SAN FRANCISCO B. vs. MITRE

TIRO Y GIMNASIA vs. PELLEGRINI

ARGENTINO DEL NORTE vs. INDEPENDIENTE

LOS CACHORROS vs. DEP. TABACAL

 

18va. fecha – 19/11/17

DEP. TABACAL vs. DEF. FRAILE PINTADO

INDEPENDIENTE vs. LOS CACHORROS

PELLEGRINI vs. ARGENTINO DEL NORTE

MITRE vs. TIRO Y GIMNASIA

TALLERES P. vs. SAN FRANCISCO B.

 

 ZONA  “B”             

   CLUBES     LIGAS

 

  1. GUZMAN TUCUMÁN

ALMIRANTE BROWN     TUCUMÁN

  1. BELLA VISTA TUCUMÁN

AMALIA     TUCUMÁN

SOCIAL LASTENIA     TUCUMÁN

SAN ANTONIO RANCHILLOS     TUCUMÁN

AGUILARES     TUCUMÁN

CONCEPCION FC     TUCUMÁN

CENTRAL NORTE     SALTA

PROGRESO     ROSARIO DE LA FRONTERA

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

PROGRESO RF vs. CTRAL. NORTE

  1. GUZMAN vs. ATE.BROWN

BELLA VISTA T. vs. AMALIA

LASTENIA vs. AGUILARES

CONCEPCION FC vs. SAN ANTONIO R.

 

2da. fecha – 16/07/17

CONCEPCION FC vs. PROGRESO RF

SAN ANTONIO R. vs. LASTENIA

AGUILARES vs. BELLA VISTA T.

AMALIA vs. SP. GUZMAN

ATE.BROWN vs. CTRAL. NORTE

 

3ra. fecha – 23/07/17

PROGRESO RF vs. ATE.BROWN

CTRAL. NORTE vs. AMALIA

  1. GUZMAN vs. AGUILARES

BELLA VISTA T. vs. SAN ANTONIO R.

LASTENIA vs. CONCEPCION FC

 

4ta. fecha – 30/07/17

LASTENIA vs. PROGRESO RF

CONCEPCION FC vs. BELLA VISTA T.

SAN ANTONIO R. vs. SP. GUZMAN

AGUILARES vs. CTRAL. NORTE

AMALIA vs. ATE.BROWN

 

5ta. fecha – 06/08/17

PROGRESO RF vs. AMALIA

ATE.BROWN vs. AGUILARES

CTRAL. NORTE vs. SAN ANTONIO R.

  1. GUZMAN vs. CONCEPCION FC

BELLA VISTA T. vs. LASTENIA

 

6ta. fecha – 20/08/17

BELLA VISTA T. vs. PROGRESO RF

LASTENIA vs. SP. GUZMAN

CONCEPCION FC vs. CTRAL. NORTE

SAN ANTONIO R. vs. ATE.BROWN

AGUILARES vs. AMALIA

 

7ma. fecha – 27/08/17

PROGRESO RF vs. AGUILARES

AMALIA vs. SAN ANTONIO R.

ATE.BROWN vs. CONCEPCION FC

CTRAL. NORTE vs. LASTENIA

  1. GUZMAN vs. BELLA VISTA T.

 

8va. fecha – 03/09/17

  1. GUZMAN vs. PROGRESO RF

BELLA VISTA T. vs. CTRAL. NORTE

LASTENIA vs. ATE.BROWN

CONCEPCION FC vs. AMALIA

SAN ANTONIO R. vs. AGUILARES

 

9na. fecha – 10/09/17

PROGRESO RF vs. SAN ANTONIO R.

AGUILARES vs. CONCEPCION FC

AMALIA vs. LASTENIA

ATE.BROWN vs. BELLA VISTA T.

CTRAL. NORTE vs. SP. GUZMAN

 

10ma. fecha – 17/09/17

CTRAL. NORTE vs. PROGRESO RF

ATE.BROWN vs. SP. GUZMAN

AMALIA vs. BELLA VISTA T.

AGUILARES vs. LASTENIA

SAN ANTONIO R. vs. CONCEPCION FC

 

11ra. fecha – 24/09/17

PROGRESO RF vs. CONCEPCION FC

LASTENIA vs. SAN ANTONIO R.

BELLA VISTA T. vs. AGUILARES

  1. GUZMAN vs. AMALIA

CTRAL. NORTE vs. ATE.BROWN

 

12da. fecha – 01/10/17

ATE.BROWN vs. PROGRESO RF

AMALIA vs. CTRAL. NORTE

AGUILARES vs. SP. GUZMAN

SAN ANTONIO R. vs. BELLA VISTA T.

CONCEPCION FC vs. LASTENIA

 

13ra. fecha – 08/10/17

PROGRESO RF vs. LASTENIA

BELLA VISTA T. vs. CONCEPCION FC

  1. GUZMAN vs. SAN ANTONIO R.

CTRAL. NORTE vs. AGUILARES

ATE.BROWN vs. AMALIA

 

14ta. fecha – 15/10/17

AMALIA vs. PROGRESO RF

AGUILARES vs. ATE.BROWN

SAN ANTONIO R. vs. CTRAL. NORTE

CONCEPCION FC vs. SP. GUZMAN

LASTENIA vs. BELLA VISTA T.

 

15ta. fecha – 29/10/17

PROGRESO RF vs. BELLA VISTA T.

  1. GUZMAN vs. LASTENIA

CTRAL. NORTE vs. CONCEPCION FC

ATE.BROWN vs. SAN ANTONIO R.

AMALIA vs. AGUILARES

 

16ta. fecha – 05/11/17

AGUILARES vs. PROGRESO RF

SAN ANTONIO R. vs. AMALIA

CONCEPCION FC vs. ATE.BROWN

LASTENIA vs. CTRAL. NORTE

BELLA VISTA T. vs. SP. GUZMAN

 

17ma. fecha – 12/11/17

PROGRESO RF vs. SP. GUZMAN

CTRAL. NORTE vs. BELLA VISTA T.

ATE.BROWN vs. LASTENIA

AMALIA vs. CONCEPCION FC

AGUILARES vs. SAN ANTONIO R.

 

18va. fecha – 19/11/17

SAN ANTONIO R. vs. PROGRESO RF

CONCEPCION FC vs. AGUILARES

LASTENIA vs. AMALIA

BELLA VISTA T. vs. ATE.BROWN

  1. GUZMAN vs. CTRAL. NORTE

 

REGIÓN LITORAL NORTE

ZONA  “A”     

   CLUBES     LIGAS

 

SOL DE AMÉRICA     FORMOSA

1RO DE MAYO     FORMOSA

SAN MARTIN     FORMOSA

LIBERTAD     FORMOSA

ARGENTINOS DEL NORTE     CLORINDA

  1. LAGUNA BLANCA LAGUNA BLANCA

JUVENTUD UNIDA C.     LAS BREÑAS

HURACAN     LAS BREÑAS

ALIANZA C. LARGO     ROQUE SAENZ PEÑA

COMERCIO S.S.     VILLA ANGELA

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

ALIANZA C.L. vs. COMERCIO S.S.

ARG. NORTE vs. AT. LAGUNA BLANCA

SOL DE AMERICA vs. 1RO DE MAYO

LIBERTAD vs. SAN MARTÍN

JUV. UNIDA vs. HURACAN

 

2da. fecha – 16/07/17

JUV. UNIDA vs. ALIANZA C.L.

HURACAN vs. LIBERTAD

SAN MARTÍN vs. SOL DE AMERICA

1RO DE MAYO vs. ARG. NORTE

  1. LAGUNA BLANCA vs. COMERCIO S.S.

 

3ra. fecha – 23/07/17

ALIANZA C.L. vs. AT. LAGUNA BLANCA

COMERCIO S.S. vs. 1RO DE MAYO

ARG. NORTE vs. SAN MARTÍN

SOL DE AMERICA vs. HURACAN

LIBERTAD vs. JUV. UNIDA

 

4ta. fecha – 30/07/17

LIBERTAD vs. ALIANZA C.L.

JUV. UNIDA vs. SOL DE AMERICA

HURACAN vs. ARG. NORTE

SAN MARTÍN vs. COMERCIO S.S.

1RO DE MAYO vs. AT. LAGUNA BLANCA

 

5ta. fecha – 06/08/17

ALIANZA C.L. vs. 1RO DE MAYO

  1. LAGUNA BLANCA vs. SAN MARTÍN

COMERCIO S.S. vs. HURACAN

ARG. NORTE vs. JUV. UNIDA

SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD

 

6ta. fecha – 20/08/17

SOL DE AMERICA vs. ALIANZA C.L.

LIBERTAD vs. ARG. NORTE

JUV. UNIDA vs. COMERCIO S.S.

HURACAN vs. AT. LAGUNA BLANCA

SAN MARTÍN vs. 1RO DE MAYO

 

7ma. fecha – 27/08/17

ALIANZA C.L. vs. SAN MARTÍN

1RO DE MAYO vs. HURACAN

  1. LAGUNA BLANCA vs. JUV. UNIDA

COMERCIO S.S. vs. LIBERTAD

ARG. NORTE vs. SOL DE AMERICA

 

8va. fecha – 03/09/17

ARG. NORTE vs. ALIANZA C.L.

SOL DE AMERICA vs. COMERCIO S.S.

LIBERTAD vs. AT. LAGUNA BLANCA

JUV. UNIDA vs. 1RO DE MAYO

HURACAN vs. SAN MARTÍN

 

9na. fecha – 10/09/17

ALIANZA C.L. vs. HURACAN

SAN MARTÍN vs. JUV. UNIDA

1RO DE MAYO vs. LIBERTAD

  1. LAGUNA BLANCA vs. SOL DE AMERICA

COMERCIO S.S. vs. ARG. NORTE

 

10ma. fecha – 17/09/17

COMERCIO S.S. vs. ALIANZA C.L.

  1. LAGUNA BLANCA vs. ARG. NORTE

1RO DE MAYO vs. SOL DE AMERICA

SAN MARTÍN vs. LIBERTAD

HURACAN vs. JUV. UNIDA

 

11ra. fecha – 24/09/17

ALIANZA C.L. vs. JUV. UNIDA

LIBERTAD vs. HURACAN

SOL DE AMERICA vs. SAN MARTÍN

ARG. NORTE vs. 1RO DE MAYO

COMERCIO S.S. vs. AT. LAGUNA BLANCA

 

12da. fecha – 01/10/17

  1. LAGUNA BLANCA vs. ALIANZA C.L.

1RO DE MAYO vs. COMERCIO S.S.

SAN MARTÍN vs. ARG. NORTE

HURACAN vs. SOL DE AMERICA

JUV. UNIDA vs. LIBERTAD

 

13ra. fecha – 08/10/17

ALIANZA C.L. vs. LIBERTAD

SOL DE AMERICA vs. JUV. UNIDA

ARG. NORTE vs. HURACAN

COMERCIO S.S. vs. SAN MARTÍN

  1. LAGUNA BLANCA vs. 1RO DE MAYO

 

14ta. fecha – 15/10/17

1RO DE MAYO vs. ALIANZA C.L.

SAN MARTÍN vs. AT. LAGUNA BLANCA

HURACAN vs. COMERCIO S.S.

JUV. UNIDA vs. ARG. NORTE

LIBERTAD vs. SOL DE AMERICA

 

15ta. fecha – 29/10/17

ALIANZA C.L. vs. SOL DE AMERICA

ARG. NORTE vs. LIBERTAD

COMERCIO S.S. vs. JUV. UNIDA

  1. LAGUNA BLANCA vs. HURACAN

1RO DE MAYO vs. SAN MARTÍN

 

16ta. fecha – 05/11/17

SAN MARTÍN vs. ALIANZA C.L.

HURACAN vs. 1RO DE MAYO

JUV. UNIDA vs. AT. LAGUNA BLANCA

LIBERTAD vs. COMERCIO S.S.

SOL DE AMERICA vs. ARG. NORTE

 

17ma. fecha – 12/11/17

ALIANZA C.L. vs. ARG. NORTE

COMERCIO S.S. vs. SOL DE AMERICA

  1. LAGUNA BLANCA vs. LIBERTAD

1RO DE MAYO vs. JUV. UNIDA

SAN MARTÍN vs. HURACAN

 

18va. fecha – 19/11/17

HURACAN vs. ALIANZA C.L.

JUV. UNIDA vs. SAN MARTÍN

LIBERTAD vs. 1RO DE MAYO

SOL DE AMERICA vs. AT. LAGUNA BLANCA

ARG. NORTE vs. COMERCIO S.S.

 

 ZONA  “B”             

   CLUBES     LIGAS

RESISTENCIA CENTRAL     RESISTENCIA

VILLA ALVEAR     RESISTENCIA

DEFENSORES P.V.     RESISTENCIA

DEP. FONTANA     RESISTENCIA

FERROVIARIO     CORRIENTES

CENTRAL GOYA     GOYA

HURACAN     GOYA

COMUNICACIONES     MERCEDES

SOCIAL MADARIAGA     PASO DE LOS LIBRES

HURACAN     ELDORADO

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

COMUNICACIONES vs. HURACAN ELDORADO

SOCIAL MADARIAGA vs. FERROVIARIO

HURACAN GOYA vs. CENTRAL GOYA

VILLA ALVEAR vs. DEFENSORES PTO. V

RESISTENCIA CTRAL. vs. FONTANA

 

2da. fecha – 16/07/17

RESISTENCIA CTRAL. vs. COMUNICACIONES

FONTANA vs. VILLA ALVEAR

DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN GOYA

CENTRAL GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA

FERROVIARIO vs. HURACAN ELDORADO

 

3ra. fecha – 23/07/17

COMUNICACIONES vs. FERROVIARIO

HURACAN ELDORADO vs. CENTRAL GOYA

SOCIAL MADARIAGA vs. DEFENSORES PTO. V

HURACAN GOYA vs. FONTANA

VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA CTRAL.

 

4ta. fecha – 30/07/17

VILLA ALVEAR vs. COMUNICACIONES

RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN GOYA

FONTANA vs. SOCIAL MADARIAGA

DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN ELDORADO

CENTRAL GOYA vs. FERROVIARIO

 

5ta. fecha – 06/08/17

COMUNICACIONES vs. CENTRAL GOYA

FERROVIARIO vs. DEFENSORES PTO. V

HURACAN ELDORADO vs. FONTANA

SOCIAL MADARIAGA vs. RESISTENCIA CTRAL.

HURACAN GOYA vs. VILLA ALVEAR

 

6ta. fecha – 20/08/17

HURACAN GOYA vs. COMUNICACIONES

VILLA ALVEAR vs. SOCIAL MADARIAGA

RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN ELDORADO

FONTANA vs. FERROVIARIO

DEFENSORES PTO. V vs. CENTRAL GOYA

 

7ma. fecha – 27/08/17

COMUNICACIONES vs. DEFENSORES PTO. V

CENTRAL GOYA vs. FONTANA

FERROVIARIO vs. RESISTENCIA CTRAL.

HURACAN ELDORADO vs. VILLA ALVEAR

SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN GOYA

 

8va. fecha – 03/09/17

SOCIAL MADARIAGA vs. COMUNICACIONES

HURACAN GOYA vs. HURACAN ELDORADO

VILLA ALVEAR vs. FERROVIARIO

RESISTENCIA CTRAL. vs. CENTRAL GOYA

FONTANA vs. DEFENSORES PTO. V

 

9na. fecha – 10/09/17

COMUNICACIONES vs. FONTANA

DEFENSORES PTO. V vs. RESISTENCIA CTRAL.

CENTRAL GOYA vs. VILLA ALVEAR

FERROVIARIO vs. HURACAN GOYA

HURACAN ELDORADO vs. SOCIAL MADARIAGA

 

10ma. fecha – 17/09/17

HURACAN ELDORADO vs. COMUNICACIONES

FERROVIARIO vs. SOCIAL MADARIAGA

CENTRAL GOYA vs. HURACAN GOYA

DEFENSORES PTO. V vs. VILLA ALVEAR

FONTANA vs. RESISTENCIA CTRAL.

 

11ra. fecha – 24/09/17

COMUNICACIONES vs. RESISTENCIA CTRAL.

VILLA ALVEAR vs. FONTANA

HURACAN GOYA vs. DEFENSORES PTO. V

SOCIAL MADARIAGA vs. CENTRAL GOYA

HURACAN ELDORADO vs. FERROVIARIO

 

12da. fecha – 01/10/17

FERROVIARIO vs. COMUNICACIONES

CENTRAL GOYA vs. HURACAN ELDORADO

DEFENSORES PTO. V vs. SOCIAL MADARIAGA

FONTANA vs. HURACAN GOYA

RESISTENCIA CTRAL. vs. VILLA ALVEAR

 

13ra. fecha – 08/10/17

COMUNICACIONES vs. VILLA ALVEAR

HURACAN GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.

SOCIAL MADARIAGA vs. FONTANA

HURACAN ELDORADO vs. DEFENSORES PTO. V

FERROVIARIO vs. CENTRAL GOYA

 

14ta. fecha – 15/10/17

CENTRAL GOYA vs. COMUNICACIONES

DEFENSORES PTO. V vs. FERROVIARIO

FONTANA vs. HURACAN ELDORADO

RESISTENCIA CTRAL. vs. SOCIAL MADARIAGA

VILLA ALVEAR vs. HURACAN GOYA

 

15ta. fecha – 29/10/17

COMUNICACIONES vs. HURACAN GOYA

SOCIAL MADARIAGA vs. VILLA ALVEAR

HURACAN ELDORADO vs. RESISTENCIA CTRAL.

FERROVIARIO vs. FONTANA

CENTRAL GOYA vs. DEFENSORES PTO. V

 

16ta. fecha – 05/11/17

DEFENSORES PTO. V vs. COMUNICACIONES

FONTANA vs. CENTRAL GOYA

RESISTENCIA CTRAL. vs. FERROVIARIO

VILLA ALVEAR vs. HURACAN ELDORADO

HURACAN GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA

 

17ma. fecha – 12/11/17

COMUNICACIONES vs. SOCIAL MADARIAGA

HURACAN ELDORADO vs. HURACAN GOYA

FERROVIARIO vs. VILLA ALVEAR

CENTRAL GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.

DEFENSORES PTO. V vs. FONTANA

 

18va. fecha – 19/11/17

FONTANA vs. COMUNICACIONES

RESISTENCIA CTRAL. vs. DEFENSORES PTO. V

VILLA ALVEAR vs. CENTRAL GOYA

HURACAN GOYA vs. FERROVIARIO

SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN ELDORADO

 

REGIÓN LITORAL SUR

ZONA  “A”             

   CLUBES     LIGAS

 

BELGRANO     PARANÁ

LIBERTAD     CONCORDIA

COLEGIALES     CONCORDIA

SANTA MARÍA DE ORO     CONCORDIA

  1. URUGUAY CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

ACHIRENSE     COLON E.R.

VILLA ELISA     COLON E.R.

VIALE FOOTBALL CLUB     MARÍA GRANDE

ARSENAL VIALE     MARÍA GRANDE

COSMOS FC     SANTA FE

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

COSMOS FC vs. BELGRANO

VIALE FC vs. ARSENAL

STA. MARÍA DE ORO vs. COLEGIALES

  1. URUGUAY vs. LIBERTAD

ACHIRENSE vs. VILLA ELISA

 

2da. fecha – 16/07/17

ACHIRENSE vs. COSMOS FC

VILLA ELISA vs. AT. URUGUAY

LIBERTAD vs. STA. MARÍA DE ORO

COLEGIALES vs. VIALE FC

ARSENAL vs. BELGRANO

 

3ra. fecha – 23/07/17

COSMOS FC vs. ARSENAL

BELGRANO vs. COLEGIALES

VIALE FC vs. LIBERTAD

STA. MARÍA DE ORO vs. VILLA ELISA

  1. URUGUAY vs. ACHIRENSE

 

4ta. fecha – 30/07/17

  1. URUGUAY vs. COSMOS FC

ACHIRENSE vs. STA. MARÍA DE ORO

VILLA ELISA vs. VIALE FC

LIBERTAD vs. BELGRANO

COLEGIALES vs. ARSENAL

 

5ta. fecha – 06/08/17

COSMOS FC vs. COLEGIALES

ARSENAL vs. LIBERTAD

BELGRANO vs. VILLA ELISA

VIALE FC vs. ACHIRENSE

STA. MARÍA DE ORO vs. AT. URUGUAY

 

6ta. fecha – 20/08/17

STA. MARÍA DE ORO vs. COSMOS FC

  1. URUGUAY vs. VIALE FC

ACHIRENSE vs. BELGRANO

VILLA ELISA vs. ARSENAL

LIBERTAD vs. COLEGIALES

 

7ma. fecha – 27/08/17

COSMOS FC vs. LIBERTAD

COLEGIALES vs. VILLA ELISA

ARSENAL vs. ACHIRENSE

BELGRANO vs. AT. URUGUAY

VIALE FC vs. STA. MARÍA DE ORO

 

8va. fecha – 03/09/17

VIALE FC vs. COSMOS FC

STA. MARÍA DE ORO vs. BELGRANO

  1. URUGUAY vs. ARSENAL

ACHIRENSE vs. COLEGIALES

VILLA ELISA vs. LIBERTAD

 

9na. fecha – 10/09/17

COSMOS FC vs. VILLA ELISA

LIBERTAD vs. ACHIRENSE

COLEGIALES vs. AT. URUGUAY

ARSENAL vs. STA. MARÍA DE ORO

BELGRANO vs. VIALE FC

 

10ma. fecha – 17/09/17

BELGRANO vs. COSMOS FC

ARSENAL vs. VIALE FC

COLEGIALES vs. STA. MARÍA DE ORO

LIBERTAD vs. AT. URUGUAY

VILLA ELISA vs. ACHIRENSE

 

11ra. fecha – 24/09/17

COSMOS FC vs. ACHIRENSE

  1. URUGUAY vs. VILLA ELISA

STA. MARÍA DE ORO vs. LIBERTAD

VIALE FC vs. COLEGIALES

BELGRANO vs. ARSENAL

 

12da. fecha – 01/10/17

ARSENAL vs. COSMOS FC

COLEGIALES vs. BELGRANO

LIBERTAD vs. VIALE FC

VILLA ELISA vs. STA. MARÍA DE ORO

ACHIRENSE vs. AT. URUGUAY

 

13ra. fecha – 08/10/17

COSMOS FC vs. AT. URUGUAY

STA. MARÍA DE ORO vs. ACHIRENSE

VIALE FC vs. VILLA ELISA

BELGRANO vs. LIBERTAD

ARSENAL vs. COLEGIALES

 

14ta. fecha – 15/10/17

COLEGIALES vs. COSMOS FC

LIBERTAD vs. ARSENAL

VILLA ELISA vs. BELGRANO

ACHIRENSE vs. VIALE FC

  1. URUGUAY vs. STA. MARÍA DE ORO

 

15ta. fecha – 29/10/17

COSMOS FC vs. STA. MARÍA DE ORO

VIALE FC vs. AT. URUGUAY

BELGRANO vs. ACHIRENSE

ARSENAL vs. VILLA ELISA

COLEGIALES vs. LIBERTAD

 

16ta. fecha – 05/11/17

LIBERTAD vs. COSMOS FC

VILLA ELISA vs. COLEGIALES

ACHIRENSE vs. ARSENAL

  1. URUGUAY vs. BELGRANO

STA. MARÍA DE ORO vs. VIALE FC

 

17ma. fecha – 12/11/17

COSMOS FC vs. VIALE FC

BELGRANO vs. STA. MARÍA DE ORO

ARSENAL vs. AT. URUGUAY

COLEGIALES vs. ACHIRENSE

LIBERTAD vs. VILLA ELISA

 

18va. fecha – 19/11/17

VILLA ELISA vs. COSMOS FC

ACHIRENSE vs. LIBERTAD

  1. URUGUAY vs. COLEGIALES

STA. MARÍA DE ORO vs. ARSENAL

VIALE FC vs. BELGRANO

 

 ZONA  “B”             

   CLUBES     LIGAS

 

9 DE JULIO     RAFAELA

  1. BEN HUR RAFAELA

TIRO FEDEAL      ROSARIO

ADIUR     ROSARIO

CORONEL AGUIRRE     ROSARIO

  1. SAN JORGE     SAN JORGE

PTO. G. S. MARTÍN     SAN LORENZO

UNIÓN     TOTORAS

  1. RIVADAVIA VENADO TUERTO

JUV. PUEYRREDON     VENADO TUERTO

 

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

  1. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN
  2. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON

TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE

ADIUR vs. UNION

9 DE JULIO vs. BEN HUR

 

2da. fecha – 16/07/17

9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. ADIUR

UNION vs. TIRO FEDERAL

CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA

JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN

 

3ra. fecha – 23/07/17

  1. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON

PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE

  1. RIVADAVIA vs. UNION

TIRO FEDERAL vs. BEN HUR

ADIUR vs. 9 DE JULIO

 

4ta. fecha – 30/07/17

ADIUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL

BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA

UNION vs. PTO. G. S. MARTIN

CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON

 

5ta. fecha – 06/08/17

  1. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE

JUV. PUYRREDON vs. UNION

PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR

  1. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO

TIRO FEDERAL vs. ADIUR

 

6ta. fecha – 20/08/17

TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE

ADIUR vs. SP. RIVADAVIA

9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN

BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON

UNION vs. CNEL. AGUIRRE

 

7ma. fecha – 27/08/17

  1. SAN JORGE vs. UNION

CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR

JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO

PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR

  1. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL

 

8va. fecha – 03/09/17

  1. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE

TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN

ADIUR vs. JUV. PUYRREDON

9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE

BEN HUR vs. UNION

 

9na. fecha – 10/09/17

  1. SAN JORGE vs. BEN HUR

UNION vs. 9 DE JULIO

CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR

JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL

PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA

 

Ascenso del Interior &%&

 

10ma. fecha – 17/09/17

PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE

JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA

CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL

UNION vs. ADIUR

BEN HUR vs. 9 DE JULIO

 

11ra. fecha – 24/09/17

  1. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO

ADIUR vs. BEN HUR

TIRO FEDERAL vs. UNION

  1. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE

PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON

 

12da. fecha – 01/10/17

JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE

CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN

UNION vs. SP. RIVADAVIA

BEN HUR vs. TIRO FEDERAL

9 DE JULIO vs. ADIUR

 

13ra. fecha – 08/10/17

  1. SAN JORGE vs. ADIUR

TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO

  1. RIVADAVIA vs. BEN HUR

PTO. G. S. MARTIN vs. UNION

JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE

 

14ta. fecha – 15/10/17

CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE

UNION vs. JUV. PUYRREDON

BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN

9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA

ADIUR vs. TIRO FEDERAL

 

15ta. fecha – 29/10/17

  1. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL
  2. RIVADAVIA vs. ADIUR

PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO

JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR

CNEL. AGUIRRE vs. UNION

 

16ta. fecha – 05/11/17

UNION vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE

9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON

ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN

TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA

 

17ma. fecha – 12/11/17

  1. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA

PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL

JUV. PUYRREDON vs. ADIUR

CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO

UNION vs. BEN HUR

 

18va. fecha – 19/11/17

BEN HUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. UNION

ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE

TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON

  1. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN

 

Información: Gentileza de Santiago Dezio (www.ascensodel interior.com.ar)

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