El viernes al mediodía, el Consejo Federal dio a conocer de manera oficial, el fixture del Federal B 2017. El torneo arrancará el 8 de Julio, salvo para los grupos de Patagonia A y B que su inicio será el 16 de Julio.
Gentileza del periodista baraderense Santiago Dezio y el Portal Ascenso del Interior, publicamos el fixture completo con todas las zonas.
ETAPA CLASIFICATORIA
REGIÓN PATAGONICA
ZONA A
INDEPENDIENTE PTO. S. JULIAN PUERTO SANTA CRUZ
BOXING CLUB RÍO GALLEGOS
DEP. CAMIONEROS RÍO GRANDE
VICTORIA RÍO GRANDE
LOS CUERVOS D.F.D.M. USHUAIA
1ra. fecha – 16/07/17
BOXING CLUB vs. INDEPENDIENTE PSJ
CAMIONEROS vs. VICTORIA
LIBRE: LOS CUERVOS FDM
2da. fecha – 23/07/17
VICTORIA vs. BOXING CLUB
INDEPENDIENTE PSJ vs. LOS CUERVOS FDM
LIBRE: CAMIONEROS
3ra. fecha – 30/07/17
LOS CUERVOS FDM vs. VICTORIA
BOXING CLUB vs. CAMIONEROS
LIBRE: INDEPENDIENTE PSJ
4ta. fecha – 06/08/17
CAMIONEROS vs. LOS CUERVOS FDM
VICTORIA vs. INDEPENDIENTE PSJ
LIBRE: BOXING CLUB
5ta. fecha – 20/08/17
INDEPENDIENTE PSJ vs. CAMIONEROS
LOS CUERVOS FDM vs. BOXING CLUB
LIBRE: VICTORIA
6ta. fecha – 27/08/17
INDEPENDIENTE PSJ vs. BOXING CLUB
VICTORIA vs. CAMIONEROS
LIBRE: LOS CUERVOS FDM
7ma. fecha – 03/09/17
BOXING CLUB vs. VICTORIA
LOS CUERVOS FDM vs. INDEPENDIENTE PSJ
LIBRE: CAMIONEROS
8va. fecha – 10/09/17
VICTORIA vs. LOS CUERVOS FDM
CAMIONEROS vs. BOXING CLUB
LIBRE: INDEPENDIENTE PSJ
9na. fecha – 17/09/17
LOS CUERVOS FDM vs. CAMIONEROS
INDEPENDIENTE PSJ vs. VICTORIA
LIBRE: BOXING CLUB
10ma. fecha – 24/09/17
CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE PSJ
BOXING CLUB vs. LOS CUERVOS FDM
LIBRE: VICTORIA
11ra. fecha – 01/10/17
BOXING CLUB vs. INDEPENDIENTE PSJ
CAMIONEROS vs. VICTORIA
LIBRE: LOS CUERVOS FDM
12da. fecha – 08/10/17
VICTORIA vs. BOXING CLUB
INDEPENDIENTE PSJ vs. LOS CUERVOS FDM
LIBRE: CAMIONEROS
13ra. fecha – 15/10/17
LOS CUERVOS FDM vs. VICTORIA
BOXING CLUB vs. CAMIONEROS
LIBRE: INDEPENDIENTE PSJ
14ta. fecha – 29/10/17
CAMIONEROS vs. LOS CUERVOS FDM
VICTORIA vs. INDEPENDIENTE PSJ
LIBRE: BOXING CLUB
15ta. fecha – 05/11/17
INDEPENDIENTE PSJ vs. CAMIONEROS
LOS CUERVOS FDM vs. BOXING CLUB
LIBRE: VICTORIA
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
OLIMPIA JUNIORS CALETA OLIVIA
ESTRELLA NORTE CALETA OLIVIA
C.A.I. COMODORO RIVADAVIA
HURACAN COMODORO RIVADAVIA
JORGE NEWBERY COMODORO RIVADAVIA
1ra. fecha – 16/07/17
OLIMPIA JUNIORS vs. ESTRELLA NORTE
C.A.I. vs. HURACAN
LIBRE: JORGE NEWBERY
2da. fecha – 23/07/17
HURACAN vs. OLIMPIA JUNIORS
ESTRELLA NORTE vs. JORGE NEWBERY
LIBRE: C.A.I.
3ra. fecha – 30/07/17
JORGE NEWBERY vs. HURACAN
OLIMPIA JUNIORS vs. C.A.I.
LIBRE: ESTRELLA NORTE
4ta. fecha – 06/08/17
C.A.I. vs. JORGE NEWBERY
HURACAN vs. ESTRELLA NORTE
LIBRE: OLIMPIA JUNIORS
5ta. fecha – 20/08/17
ESTRELLA NORTE vs. C.A.I.
JORGE NEWBERY vs. OLIMPIA JUNIORS
LIBRE: HURACAN
6ta. fecha – 27/08/17
ESTRELLA NORTE vs. OLIMPIA JUNIORS
HURACAN vs. C.A.I.
LIBRE: JORGE NEWBERY
7ma. fecha – 03/09/17
OLIMPIA JUNIORS vs. HURACAN
JORGE NEWBERY vs. ESTRELLA NORTE
LIBRE: C.A.I.
9na. fecha – 17/09/17
JORGE NEWBERY vs. C.A.I.
ESTRELLA NORTE vs. HURACAN
LIBRE: OLIMPIA JUNIORS
10ma. fecha – 24/09/17
C.A.I. vs. ESTRELLA NORTE
OLIMPIA JUNIORS vs. JORGE NEWBERY
LIBRE: HURACAN
11ra. fecha – 01/10/17
OLIMPIA JUNIORS vs. ESTRELLA NORTE
C.A.I. vs. HURACAN
LIBRE: JORGE NEWBERY
12da. fecha – 08/10/17
HURACAN vs. OLIMPIA JUNIORS
ESTRELLA NORTE vs. JORGE NEWBERY
LIBRE: C.A.I.
13ra. fecha – 15/10/17
JORGE NEWBERY vs. HURACAN
OLIMPIA JUNIORS vs. C.A.I.
LIBRE: ESTRELLA NORTE
14ta. fecha – 29/10/17
C.A.I. vs. JORGE NEWBERY
HURACAN vs. ESTRELLA NORTE
LIBRE: OLIMPIA JUNIORS
15ta. fecha – 05/11/17
ESTRELLA NORTE vs. C.A.I.
JORGE NEWBERY vs. OLIMPIA JUNIORS
LIBRE: HURACAN
ZONA “C”
CLUBES LIGAS
RINCÓN NEUQUÉN
PACÍFICO NEUQUÉN
RACING TRELEW
GERMINAL TRELEW
- J. MORENO TRELEW
SOL DE MAYO VIEDMA
25 DE MAYO CIPOLLETTI
LA AMISTAD CIPOLLETTI
INDEPENDIENTE RÍO COLORADO
CRUZ DEL SUR SAN CARLOS DE BARILOCHE
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
INDEPENDIENTE vs. CRUZ DEL SUR
25 DE MAYO vs. LA AMISTAD
GERMINAL vs. RACING
SOL DE MAYO vs. J. J. MORENO
RINCON vs. PACIFICO
2da. fecha – 16/07/17
RINCON vs. INDEPENDIENTE
PACIFICO vs. SOL DE MAYO
- J. MORENO vs. GERMINAL
RACING vs. 25 DE MAYO
LA AMISTAD vs. CRUZ DEL SUR
3ra. fecha – 23/07/17
INDEPENDIENTE vs. LA AMISTAD
CRUZ DEL SUR vs. RACING
25 DE MAYO vs. J. J. MORENO
GERMINAL vs. PACIFICO
SOL DE MAYO vs. RINCON
4ta. fecha – 30/07/17
SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE
RINCON vs. GERMINAL
PACIFICO vs. 25 DE MAYO
- J. MORENO vs. CRUZ DEL SUR
RACING vs. LA AMISTAD
5ta. fecha – 06/08/17
INDEPENDIENTE vs. RACING
LA AMISTAD vs. J. J. MORENO
CRUZ DEL SUR vs. PACIFICO
25 DE MAYO vs. RINCON
GERMINAL vs. SOL DE MAYO
6ta. fecha – 20/08/17
GERMINAL vs. INDEPENDIENTE
SOL DE MAYO vs. 25 DE MAYO
RINCON vs. CRUZ DEL SUR
PACIFICO vs. LA AMISTAD
- J. MORENO vs. RACING
7ma. fecha – 27/08/17
INDEPENDIENTE vs. J. J. MORENO
RACING vs. PACIFICO
LA AMISTAD vs. RINCON
CRUZ DEL SUR vs. SOL DE MAYO
25 DE MAYO vs. GERMINAL
8va. fecha – 03/09/17
25 DE MAYO vs. INDEPENDIENTE
GERMINAL vs. CRUZ DEL SUR
SOL DE MAYO vs. LA AMISTAD
RINCON vs. RACING
PACIFICO vs. J. J. MORENO
9na. fecha – 10/09/17
INDEPENDIENTE vs. PACIFICO
- J. MORENO vs. RINCON
RACING vs. SOL DE MAYO
LA AMISTAD vs. GERMINAL
CRUZ DEL SUR vs. 25 DE MAYO
10ma. fecha – 17/09/17
CRUZ DEL SUR vs. INDEPENDIENTE
LA AMISTAD vs. 25 DE MAYO
RACING vs. GERMINAL
- J. MORENO vs. SOL DE MAYO
PACIFICO vs. RINCON
11ra. fecha – 24/09/17
INDEPENDIENTE vs. RINCON
SOL DE MAYO vs. PACIFICO
GERMINAL vs. J. J. MORENO
25 DE MAYO vs. RACING
CRUZ DEL SUR vs. LA AMISTAD
12da. fecha – 01/10/17
LA AMISTAD vs. INDEPENDIENTE
RACING vs. CRUZ DEL SUR
- J. MORENO vs. 25 DE MAYO
PACIFICO vs. GERMINAL
RINCON vs. SOL DE MAYO
13ra. fecha – 08/10/17
INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO
GERMINAL vs. RINCON
25 DE MAYO vs. PACIFICO
CRUZ DEL SUR vs. J. J. MORENO
LA AMISTAD vs. RACING
14ta. fecha – 15/10/17
RACING vs. INDEPENDIENTE
- J. MORENO vs. LA AMISTAD
PACIFICO vs. CRUZ DEL SUR
RINCON vs. 25 DE MAYO
SOL DE MAYO vs. GERMINAL
15ta. fecha – 29/10/17
INDEPENDIENTE vs. GERMINAL
25 DE MAYO vs. SOL DE MAYO
CRUZ DEL SUR vs. RINCON
LA AMISTAD vs. PACIFICO
RACING vs. J. J. MORENO
16ta. fecha – 05/11/17
- J. MORENO vs. INDEPENDIENTE
PACIFICO vs. RACING
RINCON vs. LA AMISTAD
SOL DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR
GERMINAL vs. 25 DE MAYO
17ma. fecha – 12/11/17
INDEPENDIENTE vs. 25 DE MAYO
CRUZ DEL SUR vs. GERMINAL
LA AMISTAD vs. SOL DE MAYO
RACING vs. RINCON
- J. MORENO vs. PACIFICO
18va. fecha – 19/11/17
PACIFICO vs. INDEPENDIENTE
RINCON vs. J. J. MORENO
SOL DE MAYO vs. RACING
GERMINAL vs. LA AMISTAD
25 DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
HURACÁN BAHÍA BLANCA
BELLA VISTA BAHÍA BLANCA
LINIERS BAHÍA BLANCA
TIRO FEDERAL BAHÍA BLANCA
FERROCARRIL SUD OLAVARRIA
RACING OLAVARRIA
EMBAJADORES OLAVARRIA
BELGRANO SANTA ROSA
ALL BOYS SANTA ROSA
VILLALONGA VIEDMA
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
VILLALONGA vs. EMBAJADORES
BELGRANO vs. ALL BOYS
FERROCARRIL SUD vs. RACING
HURACAN vs. BELLA VISTA
LINIERS vs. TIRO FEDERAL
2da. fecha – 16/07/17
LINIERS vs. VILLALONGA
TIRO FEDERAL vs. HURACAN
BELLA VISTA vs. FERROCARRIL SUD
RACING vs. BELGRANO
ALL BOYS vs. EMBAJADORES
3ra. fecha – 23/07/17
VILLALONGA vs. ALL BOYS
EMBAJADORES vs. RACING
BELGRANO vs. BELLA VISTA
FERROCARRIL SUD vs. TIRO FEDERAL
HURACAN vs. LINIERS
4ta. fecha – 30/07/17
HURACAN vs. VILLALONGA
LINIERS vs. FERROCARRIL SUD
TIRO FEDERAL vs. BELGRANO
BELLA VISTA vs. EMBAJADORES
RACING vs. ALL BOYS
5ta. fecha – 06/08/17
VILLALONGA vs. RACING
ALL BOYS vs. BELLA VISTA
EMBAJADORES vs. TIRO FEDERAL
BELGRANO vs. LINIERS
FERROCARRIL SUD vs. HURACAN
6ta. fecha – 20/08/17
FERROCARRIL SUD vs. VILLALONGA
HURACAN vs. BELGRANO
LINIERS vs. EMBAJADORES
TIRO FEDERAL vs. ALL BOYS
BELLA VISTA vs. RACING
7ma. fecha – 27/08/17
VILLALONGA vs. BELLA VISTA
RACING vs. TIRO FEDERAL
ALL BOYS vs. LINIERS
EMBAJADORES vs. HURACAN
BELGRANO vs. FERROCARRIL SUD
8va. fecha – 03/09/17
BELGRANO vs. VILLALONGA
FERROCARRIL SUD vs. EMBAJADORES
HURACAN vs. ALL BOYS
LINIERS vs. RACING
TIRO FEDERAL vs. BELLA VISTA
Ascenso del Interior &%&
9na. fecha – 10/09/17
VILLALONGA vs. TIRO FEDERAL
BELLA VISTA vs. LINIERS
RACING vs. HURACAN
ALL BOYS vs. FERROCARRIL SUD
EMBAJADORES vs. BELGRANO
10ma. fecha – 17/09/17
EMBAJADORES vs. VILLALONGA
ALL BOYS vs. BELGRANO
RACING vs. FERROCARRIL SUD
BELLA VISTA vs. HURACAN
TIRO FEDERAL vs. LINIERS
11ra. fecha – 24/09/17
VILLALONGA vs. LINIERS
HURACAN vs. TIRO FEDERAL
FERROCARRIL SUD vs. BELLA VISTA
BELGRANO vs. RACING
EMBAJADORES vs. ALL BOYS
12da. fecha – 01/10/17
ALL BOYS vs. VILLALONGA
RACING vs. EMBAJADORES
BELLA VISTA vs. BELGRANO
TIRO FEDERAL vs. FERROCARRIL SUD
LINIERS vs. HURACAN
13ra. fecha – 08/10/17
VILLALONGA vs. HURACAN
FERROCARRIL SUD vs. LINIERS
BELGRANO vs. TIRO FEDERAL
EMBAJADORES vs. BELLA VISTA
ALL BOYS vs. RACING
14ta. fecha – 15/10/17
RACING vs. VILLALONGA
BELLA VISTA vs. ALL BOYS
TIRO FEDERAL vs. EMBAJADORES
LINIERS vs. BELGRANO
HURACAN vs. FERROCARRIL SUD
15ta. fecha – 29/10/17
VILLALONGA vs. FERROCARRIL SUD
BELGRANO vs. HURACAN
EMBAJADORES vs. LINIERS
ALL BOYS vs. TIRO FEDERAL
RACING vs. BELLA VISTA
16ta. fecha – 05/11/17
BELLA VISTA vs. VILLALONGA
TIRO FEDERAL vs. RACING
LINIERS vs. ALL BOYS
HURACAN vs. EMBAJADORES
FERROCARRIL SUD vs. BELGRANO
17ma. fecha – 12/11/17
VILLALONGA vs. BELGRANO
EMBAJADORES vs. FERROCARRIL SUD
ALL BOYS vs. HURACAN
RACING vs. LINIERS
BELLA VISTA vs. TIRO FEDERAL
18va. fecha – 19/11/17
TIRO FEDERAL vs. VILLALONGA
LINIERS vs. BELLA VISTA
HURACAN vs. RACING
FERROCARRIL SUD vs. ALL BOYS
BELGRANO vs. EMBAJADORES
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
RACING FC BALCARCE
EL LEÓN GENERAL MADARIAGA
FERROCARRIL ROCA LAS FLORES
KIMBERLEY MAR DEL PLATA
CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA
EL PORVENIR MAR DEL TUYÚ
INDEPENDIENTE NECOCHEA
INDEPENDIENTE TANDIL
ARGENTINOS VEINTICINCO DE MAYO
- NORBERTO RIESTRA VEINTICINCO DE MAYO
1RA. FECHA – SÁBADO 08/07/17
RACING vs. EL PORVENIR
EL LEON vs. FERROCARRIL ROCA
KIMBERLEY vs. CIRCULO DEPORTIVO
INDEPENDIENTE T. vs. INDEPENDIENTE N.
ARGENTINOS vs. N. RIESTRA
2da. fecha – 16/07/17
ARGENTINOS vs. RACING
- RIESTRA vs. INDEPENDIENTE T.
INDEPENDIENTE N. vs. KIMBERLEY
CIRCULO DEPORTIVO vs. EL LEON
FERROCARRIL ROCA vs. EL PORVENIR
3ra. fecha – 23/07/17
RACING vs. FERROCARRIL ROCA
EL PORVENIR vs. CIRCULO DEPORTIVO
EL LEON vs. INDEPENDIENTE N.
KIMBERLEY vs. N. RIESTRA
INDEPENDIENTE T. vs. ARGENTINOS
4ta. fecha – 30/07/17
INDEPENDIENTE T. vs. RACING
ARGENTINOS vs. KIMBERLEY
- RIESTRA vs. EL LEON
INDEPENDIENTE N. vs. EL PORVENIR
CIRCULO DEPORTIVO vs. FERROCARRIL ROCA
5ta. fecha – 06/08/17
RACING vs. CIRCULO DEPORTIVO
FERROCARRIL ROCA vs. INDEPENDIENTE N.
EL PORVENIR vs. N. RIESTRA
EL LEON vs. ARGENTINOS
KIMBERLEY vs. INDEPENDIENTE T.
6ta. fecha – 20/08/17
KIMBERLEY vs. RACING
INDEPENDIENTE T. vs. EL LEON
ARGENTINOS vs. EL PORVENIR
- RIESTRA vs. FERROCARRIL ROCA
INDEPENDIENTE N. vs. CIRCULO DEPORTIVO
7ma. fecha – 27/08/17
RACING vs. INDEPENDIENTE N.
CIRCULO DEPORTIVO vs. N. RIESTRA
FERROCARRIL ROCA vs. ARGENTINOS
EL PORVENIR vs. INDEPENDIENTE T.
EL LEON vs. KIMBERLEY
8va. fecha – 03/09/17
EL LEON vs. RACING
KIMBERLEY vs. EL PORVENIR
INDEPENDIENTE T. vs. FERROCARRIL ROCA
ARGENTINOS vs. CIRCULO DEPORTIVO
- RIESTRA vs. INDEPENDIENTE N.
9na. fecha – 10/09/17
RACING vs. N. RIESTRA
INDEPENDIENTE N. vs. ARGENTINOS
CIRCULO DEPORTIVO vs. INDEPENDIENTE T.
FERROCARRIL ROCA vs. KIMBERLEY
EL PORVENIR vs. EL LEON
10ma. fecha – 17/09/17
EL PORVENIR vs. RACING
FERROCARRIL ROCA vs. EL LEON
CIRCULO DEPORTIVO vs. KIMBERLEY
INDEPENDIENTE N. vs. INDEPENDIENTE T.
- RIESTRA vs. ARGENTINOS
11ra. fecha – 24/09/17
RACING vs. ARGENTINOS
INDEPENDIENTE T. vs. N. RIESTRA
KIMBERLEY vs. INDEPENDIENTE N.
EL LEON vs. CIRCULO DEPORTIVO
EL PORVENIR vs. FERROCARRIL ROCA
12da. fecha – 01/10/17
FERROCARRIL ROCA vs. RACING
CIRCULO DEPORTIVO vs. EL PORVENIR
INDEPENDIENTE N. vs. EL LEON
- RIESTRA vs. KIMBERLEY
ARGENTINOS vs. INDEPENDIENTE T.
13ra. fecha – 08/10/17
RACING vs. INDEPENDIENTE T.
KIMBERLEY vs. ARGENTINOS
EL LEON vs. N. RIESTRA
EL PORVENIR vs. INDEPENDIENTE N.
FERROCARRIL ROCA vs. CIRCULO DEPORTIVO
14ta. fecha – 15/10/17
CIRCULO DEPORTIVO vs. RACING
INDEPENDIENTE N. vs. FERROCARRIL ROCA
- RIESTRA vs. EL PORVENIR
ARGENTINOS vs. EL LEON
INDEPENDIENTE T. vs. KIMBERLEY
15ta. fecha – 29/10/17
RACING vs. KIMBERLEY
EL LEON vs. INDEPENDIENTE T.
EL PORVENIR vs. ARGENTINOS
FERROCARRIL ROCA vs. N. RIESTRA
CIRCULO DEPORTIVO vs. INDEPENDIENTE N.
16ta. fecha – 05/11/17
INDEPENDIENTE N. vs. RACING
- RIESTRA vs. CIRCULO DEPORTIVO
ARGENTINOS vs. FERROCARRIL ROCA
INDEPENDIENTE T. vs. EL PORVENIR
KIMBERLEY vs. EL LEON
17ma. fecha – 12/11/17
RACING vs. EL LEON
EL PORVENIR vs. KIMBERLEY
FERROCARRIL ROCA vs. INDEPENDIENTE T.
CIRCULO DEPORTIVO vs. ARGENTINOS
INDEPENDIENTE N. vs. N. RIESTRA
18va. fecha – 19/11/17
- RIESTRA vs. RACING
ARGENTINOS vs. INDEPENDIENTE N.
INDEPENDIENTE T. vs. CIRCULO DEPORTIVO
KIMBERLEY vs. FERROCARRIL ROCA
EL LEON vs. EL PORVENIR
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
EVERTON LA PLATA
CRIBA LA PLATA
ADIP LA PLATA
BRAGADO CLUB BRAGADO
INDEPENDIENTE CHICILCOY
JORGE NEWBERY JUNÍN
EL LINQUEÑO LINCOLN
VIAMONTE FC LOS TOLDOS
CAMIONEROS LUJAN
MERCEDES MERCEDES
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
VIAMONTE FC vs. ADIP
- NEWBERY vs. INDEPENDIENTE C.
EVERTON vs. CRIBA
MERCEDES vs. CAMIONEROS
BRAGADO CLUB vs. EL LINQUEÑO
2da. fecha – 16/07/17
BRAGADO CLUB vs. VIAMONTE FC
EL LINQUEÑO vs. MERCEDES
CAMIONEROS vs. EVERTON
CRIBA vs. J. NEWBERY
INDEPENDIENTE C. vs. ADIP
3ra. fecha – 23/07/17
VIAMONTE FC vs. INDEPENDIENTE C.
ADIP vs. CRIBA
- NEWBERY vs. CAMIONEROS
EVERTON vs. EL LINQUEÑO
MERCEDES vs. BRAGADO CLUB
4ta. fecha – 30/07/17
MERCEDES vs. VIAMONTE FC
BRAGADO CLUB vs. EVERTON
EL LINQUEÑO vs. J. NEWBERY
CAMIONEROS vs. ADIP
CRIBA vs. INDEPENDIENTE C.
5ta. fecha – 06/08/17
VIAMONTE FC vs. CRIBA
INDEPENDIENTE C. vs. CAMIONEROS
ADIP vs. EL LINQUEÑO
- NEWBERY vs. BRAGADO CLUB
EVERTON vs. MERCEDES
6ta. fecha – 20/08/17
EVERTON vs. VIAMONTE FC
MERCEDES vs. J. NEWBERY
BRAGADO CLUB vs. ADIP
EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE C.
CAMIONEROS vs. CRIBA
7ma. fecha – 27/08/17
VIAMONTE FC vs. CAMIONEROS
CRIBA vs. EL LINQUEÑO
INDEPENDIENTE C. vs. BRAGADO CLUB
ADIP vs. MERCEDES
- NEWBERY vs. EVERTON
8va. fecha – 03/09/17
- NEWBERY vs. VIAMONTE FC
EVERTON vs. ADIP
MERCEDES vs. INDEPENDIENTE C.
BRAGADO CLUB vs. CRIBA
EL LINQUEÑO vs. CAMIONEROS
9na. fecha – 10/09/17
VIAMONTE FC vs. EL LINQUEÑO
CAMIONEROS vs. BRAGADO CLUB
CRIBA vs. MERCEDES
INDEPENDIENTE C. vs. EVERTON
ADIP vs. J. NEWBERY
10ma. fecha – 17/09/17
ADIP vs. VIAMONTE FC
INDEPENDIENTE C. vs. J. NEWBERY
CRIBA vs. EVERTON
CAMIONEROS vs. MERCEDES
EL LINQUEÑO vs. BRAGADO CLUB
11ra. fecha – 24/09/17
VIAMONTE FC vs. BRAGADO CLUB
MERCEDES vs. EL LINQUEÑO
EVERTON vs. CAMIONEROS
- NEWBERY vs. CRIBA
ADIP vs. INDEPENDIENTE C.
12da. fecha – 01/10/17
INDEPENDIENTE C. vs. VIAMONTE FC
CRIBA vs. ADIP
CAMIONEROS vs. J. NEWBERY
EL LINQUEÑO vs. EVERTON
BRAGADO CLUB vs. MERCEDES
13ra. fecha – 08/10/17
VIAMONTE FC vs. MERCEDES
EVERTON vs. BRAGADO CLUB
- NEWBERY vs. EL LINQUEÑO
ADIP vs. CAMIONEROS
INDEPENDIENTE C. vs. CRIBA
14ta. fecha – 15/10/17
CRIBA vs. VIAMONTE FC
CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE C.
EL LINQUEÑO vs. ADIP
BRAGADO CLUB vs. J. NEWBERY
MERCEDES vs. EVERTON
15ta. fecha – 29/10/17
VIAMONTE FC vs. EVERTON
- NEWBERY vs. MERCEDES
ADIP vs. BRAGADO CLUB
INDEPENDIENTE C. vs. EL LINQUEÑO
CRIBA vs. CAMIONEROS
16ta. fecha – 05/11/17
CAMIONEROS vs. VIAMONTE FC
EL LINQUEÑO vs. CRIBA
BRAGADO CLUB vs. INDEPENDIENTE C.
MERCEDES vs. ADIP
EVERTON vs. J. NEWBERY
17ma. fecha – 12/11/17
VIAMONTE FC vs. J. NEWBERY
ADIP vs. EVERTON
INDEPENDIENTE C. vs. MERCEDES
CRIBA vs. BRAGADO CLUB
CAMIONEROS vs. EL LINQUEÑO
18va. fecha – 19/11/17
EL LINQUEÑO vs. VIAMONTE FC
BRAGADO CLUB vs. CAMIONEROS
MERCEDES vs. CRIBA
EVERTON vs. INDEPENDIENTE C.
- NEWBERY vs. ADIP
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
SPORTSMAN C. ARECO ARRECIFES
COLONIAL CNEL. FERRE ASCENSION
- BARADERO BARADERO
- BARADERO BARADERO
- BARRACAS COLON
JUVENTUD PERGAMINO
DEFENSORES SALTO
SPORT SALTO
GENERAL ROJO SAN NICOLAS
BELGRANO SAN NICOLAS
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
- BARRACAS vs. JUVENTUD
- BARADERO vs. AT. BARADERO
DEFENSORES vs. SPORT SALTO
GRAL. ROJO vs. BELGRANO
SPORTSMAN vs. COLONIAL
2da. fecha – 16/07/17
SPORTSMAN vs. SP. BARRACAS
COLONIAL vs. GRAL. ROJO
BELGRANO vs. DEFENSORES
SPORT SALTO vs. SP. BARADERO
- BARADERO vs. JUVENTUD
3ra. fecha – 23/07/17
- BARRACAS vs. AT. BARADERO
JUVENTUD vs. SPORT SALTO
- BARADERO vs. BELGRANO
DEFENSORES vs. COLONIAL
GRAL. ROJO vs. SPORTSMAN
4ta. fecha – 30/07/17
GRAL. ROJO vs. SP. BARRACAS
SPORTSMAN vs. DEFENSORES
COLONIAL vs. SP. BARADERO
BELGRANO vs. JUVENTUD
SPORT SALTO vs. AT. BARADERO
5ta. fecha – 06/08/17
- BARRACAS vs. SPORT SALTO
- BARADERO vs. BELGRANO
JUVENTUD vs. COLONIAL
- BARADERO vs. SPORTSMAN
DEFENSORES vs. GRAL. ROJO
6ta. fecha – 20/08/17
DEFENSORES vs. SP. BARRACAS
GRAL. ROJO vs. SP. BARADERO
SPORTSMAN vs. JUVENTUD
COLONIAL vs. AT. BARADERO
BELGRANO vs. SPORT SALTO
7ma. fecha – 27/08/17
- BARRACAS vs. BELGRANO
SPORT SALTO vs. COLONIAL
- BARADERO vs. SPORTSMAN
JUVENTUD vs. GRAL. ROJO
- BARADERO vs. DEFENSORES
8va. fecha – 03/09/17
- BARADERO vs. SP. BARRACAS
DEFENSORES vs. JUVENTUD
GRAL. ROJO vs. AT. BARADERO
SPORTSMAN vs. SPORT SALTO
COLONIAL vs. BELGRANO
9na. fecha – 10/09/17
- BARRACAS vs. COLONIAL
BELGRANO vs. SPORTSMAN
SPORT SALTO vs. GRAL. ROJO
- BARADERO vs. DEFENSORES
JUVENTUD vs. SP. BARADERO
10ma. fecha – 17/09/17
JUVENTUD vs. SP. BARRACAS
- BARADERO vs. SP. BARADERO
SPORT SALTO vs. DEFENSORES
BELGRANO vs. GRAL. ROJO
COLONIAL vs. SPORTSMAN
11ra. fecha – 24/09/17
- BARRACAS vs. SPORTSMAN
GRAL. ROJO vs. COLONIAL
DEFENSORES vs. BELGRANO
- BARADERO vs. SPORT SALTO
JUVENTUD vs. AT. BARADERO
12da. fecha – 01/10/17
- BARADERO vs. SP. BARRACAS
SPORT SALTO vs. JUVENTUD
BELGRANO vs. SP. BARADERO
COLONIAL vs. DEFENSORES
SPORTSMAN vs. GRAL. ROJO
13ra. fecha – 08/10/17
- BARRACAS vs. GRAL. ROJO
DEFENSORES vs. SPORTSMAN
- BARADERO vs. COLONIAL
JUVENTUD vs. BELGRANO
- BARADERO vs. SPORT SALTO
14ta. fecha – 15/10/17
SPORT SALTO vs. SP. BARRACAS
BELGRANO vs. AT. BARADERO
COLONIAL vs. JUVENTUD
SPORTSMAN vs. SP. BARADERO
GRAL. ROJO vs. DEFENSORES
15ta. fecha – 29/10/17
- BARRACAS vs. DEFENSORES
- BARADERO vs. GRAL. ROJO
JUVENTUD vs. SPORTSMAN
- BARADERO vs. COLONIAL
SPORT SALTO vs. BELGRANO
16ta. fecha – 05/11/17
BELGRANO vs. SP. BARRACAS
COLONIAL vs. SPORT SALTO
SPORTSMAN vs. AT. BARADERO
GRAL. ROJO vs. JUVENTUD
DEFENSORES vs. SP. BARADERO
17ma. fecha – 12/11/17
- BARRACAS vs. SP. BARADERO
JUVENTUD vs. DEFENSORES
- BARADERO vs. GRAL. ROJO
SPORT SALTO vs. SPORTSMAN
BELGRANO vs. COLONIAL
18va. fecha – 19/11/17
COLONIAL vs. SP. BARRACAS
SPORTSMAN vs. BELGRANO
GRAL. ROJO vs. SPORT SALTO
DEFENSORES vs. AT. BARADERO
- BARADERO vs. JUVENTUD
REGIÓN CENTRO
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
COMERCIO SANTIAGO DEL ESTERO
INSTITUTO DEP.SANTIAGO SANTIAGO DEL ESTERO
UNIÓN SANTIAGO SANTIAGO DEL ESTERO
VÉLEZ SARSFIELD SANTIAGO DEL ESTERO
GÜEMES SANTIAGO DEL ESTERO
SARMIENTO LA BANDA SANTIAGO DEL ESTERO
CENTRAL ARGENTINO SANTIAGO DEL ESTERO
- POLICIAL CATAMARCA
DEFENSORES DE ESQUIU VALLE VIEJO
ANDINO LA RIOJA
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
UNION SANTIAGO vs. CENTRAL ARGENTINO
ANDINO vs. SARMIENTO
POLICIAL vs. DEF. ESQUIU
COMERCIO vs. VELEZ SARSFIELD
INSTITUTO DEP. vs. GÜEMES
2da. fecha – 16/07/17
INSTITUTO DEP. vs. CENTRAL ARGENTINO
GÜEMES vs. COMERCIO
VELEZ SARSFIELD vs. POLICIAL
DEF. ESQUIU vs. ANDINO
SARMIENTO vs. UNION SANTIAGO
3ra. fecha – 23/07/17
CENTRAL ARGENTINO vs. SARMIENTO
UNION SANTIAGO vs. DEF. ESQUIU
ANDINO vs. VELEZ SARSFIELD
POLICIAL vs. GÜEMES
COMERCIO vs. INSTITUTO DEP.
4ta. fecha – 30/07/17
COMERCIO vs. CENTRAL ARGENTINO
INSTITUTO DEP. vs. POLICIAL
GÜEMES vs. ANDINO
VELEZ SARSFIELD vs. UNION SANTIAGO
DEF. ESQUIU vs. SARMIENTO
5ta. fecha – 06/08/17
CENTRAL ARGENTINO vs. DEF. ESQUIU
SARMIENTO vs. VELEZ SARSFIELD
UNION SANTIAGO vs. GÜEMES
ANDINO vs. INSTITUTO DEP.
POLICIAL vs. COMERCIO
6ta. fecha – 20/08/17
POLICIAL vs. CENTRAL ARGENTINO
COMERCIO vs. ANDINO
INSTITUTO DEP. vs. UNION SANTIAGO
GÜEMES vs. SARMIENTO
VELEZ SARSFIELD vs. DEF. ESQUIU
7ma. fecha – 27/08/17
CENTRAL ARGENTINO vs. VELEZ SARSFIELD
DEF. ESQUIU vs. GÜEMES
SARMIENTO vs. INSTITUTO DEP.
UNION SANTIAGO vs. COMERCIO
ANDINO vs. POLICIAL
8va. fecha – 03/09/17
ANDINO vs. CENTRAL ARGENTINO
POLICIAL vs. UNION SANTIAGO
COMERCIO vs. SARMIENTO
INSTITUTO DEP. vs. DEF. ESQUIU
GÜEMES vs. VELEZ SARSFIELD
9na. fecha – 10/09/17
CENTRAL ARGENTINO vs. GÜEMES
VELEZ SARSFIELD vs. INSTITUTO DEP.
DEF. ESQUIU vs. COMERCIO
SARMIENTO vs. POLICIAL
UNION SANTIAGO vs. ANDINO
10ma. fecha – 17/09/17
CENTRAL ARGENTINO vs. UNION SANTIAGO
SARMIENTO vs. ANDINO
DEF. ESQUIU vs. POLICIAL
VELEZ SARSFIELD vs. COMERCIO
GÜEMES vs. INSTITUTO DEP.
11ra. fecha – 24/09/17
CENTRAL ARGENTINO vs. INSTITUTO DEP.
COMERCIO vs. GÜEMES
POLICIAL vs. VELEZ SARSFIELD
ANDINO vs. DEF. ESQUIU
UNION SANTIAGO vs. SARMIENTO
12da. fecha – 01/10/17
SARMIENTO vs. CENTRAL ARGENTINO
DEF. ESQUIU vs. UNION SANTIAGO
VELEZ SARSFIELD vs. ANDINO
GÜEMES vs. POLICIAL
INSTITUTO DEP. vs. COMERCIO
13ra. fecha – 08/10/17
CENTRAL ARGENTINO vs. COMERCIO
POLICIAL vs. INSTITUTO DEP.
ANDINO vs. GÜEMES
UNION SANTIAGO vs. VELEZ SARSFIELD
SARMIENTO vs. DEF. ESQUIU
14ta. fecha – 15/10/17
DEF. ESQUIU vs. CENTRAL ARGENTINO
VELEZ SARSFIELD vs. SARMIENTO
GÜEMES vs. UNION SANTIAGO
INSTITUTO DEP. vs. ANDINO
COMERCIO vs. POLICIAL
15ta. fecha – 29/10/17
CENTRAL ARGENTINO vs. POLICIAL
ANDINO vs. COMERCIO
UNION SANTIAGO vs. INSTITUTO DEP.
SARMIENTO vs. GÜEMES
DEF. ESQUIU vs. VELEZ SARSFIELD
16ta. fecha – 05/11/17
VELEZ SARSFIELD vs. CENTRAL ARGENTINO
GÜEMES vs. DEF. ESQUIU
INSTITUTO DEP. vs. SARMIENTO
COMERCIO vs. UNION SANTIAGO
POLICIAL vs. ANDINO
17ma. fecha – 12/11/17
CENTRAL ARGENTINO vs. ANDINO
UNION SANTIAGO vs. POLICIAL
SARMIENTO vs. COMERCIO
DEF. ESQUIU vs. INSTITUTO DEP.
VELEZ SARSFIELD vs. GÜEMES
18va. fecha – 19/11/17
GÜEMES vs. CENTRAL ARGENTINO
INSTITUTO DEP. vs. VELEZ SARSFIELD
COMERCIO vs. DEF. ESQUIU
POLICIAL vs. SARMIENTO
ANDINO vs. UNION SANTIAGO
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
RACING CÓRDOBA
LAS PALMAS CÓRDOBA
ARGENTINO PEÑAROL CÓRDOBA
ALTE. BROWN CÓRDOBA
SARMIENTO LEONES BELL VILLE
JUVENTUD UNIDA RÍO CUARTO
ATENAS RÍO CUARTO
BANDA NORTE RÍO CUARTO
TIRO FEDERAL MORTEROS SAN FRANCISCO
ALUMNI VILLA MARIA
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
JUV. UNIDA vs. TIRO FEDERAL M.
SARMIENTO LEONES vs. BANDA NORTE
RACING vs. ARGENTINO P.
LAS PALMAS vs. A.TE. BROWN
ATENAS vs. ALUMNI
2da. fecha – 16/07/17
ATENAS vs. JUV. UNIDA
ALUMNI vs. LAS PALMAS
A.TE. BROWN vs. RACING
ARGENTINO P. vs. SARMIENTO LEONES
BANDA NORTE vs. TIRO FEDERAL M.
3ra. fecha – 23/07/17
JUV. UNIDA vs. BANDA NORTE
TIRO FEDERAL M. vs. ARGENTINO P.
SARMIENTO LEONES vs. A.TE. BROWN
RACING vs. ALUMNI
LAS PALMAS vs. ATENAS
4ta. fecha – 30/07/17
LAS PALMAS vs. JUV. UNIDA
ATENAS vs. RACING
ALUMNI vs. SARMIENTO LEONES
A.TE. BROWN vs. TIRO FEDERAL M.
ARGENTINO P. vs. BANDA NORTE
5ta. fecha – 06/08/17
JUV. UNIDA vs. ARGENTINO P.
BANDA NORTE vs. A.TE. BROWN
TIRO FEDERAL M. vs. ALUMNI
SARMIENTO LEONES vs. ATENAS
RACING vs. LAS PALMAS
6ta. fecha – 20/08/17
RACING vs. JUV. UNIDA
LAS PALMAS vs. SARMIENTO LEONES
ATENAS vs. TIRO FEDERAL M.
ALUMNI vs. BANDA NORTE
A.TE. BROWN vs. ARGENTINO P.
7ma. fecha – 27/08/17
JUV. UNIDA vs. A.TE. BROWN
ARGENTINO P. vs. ALUMNI
BANDA NORTE vs. ATENAS
TIRO FEDERAL M. vs. LAS PALMAS
SARMIENTO LEONES vs. RACING
8va. fecha – 03/09/17
SARMIENTO LEONES vs. JUV. UNIDA
RACING vs. TIRO FEDERAL M.
LAS PALMAS vs. BANDA NORTE
ATENAS vs. ARGENTINO P.
ALUMNI vs. A.TE. BROWN
9na. fecha – 10/09/17
JUV. UNIDA vs. ALUMNI
A.TE. BROWN vs. ATENAS
ARGENTINO P. vs. LAS PALMAS
BANDA NORTE vs. RACING
TIRO FEDERAL M. vs. SARMIENTO LEONES
10ma. fecha – 17/09/17
TIRO FEDERAL M. vs. JUV. UNIDA
BANDA NORTE vs. SARMIENTO LEONES
ARGENTINO P. vs. RACING
A.TE. BROWN vs. LAS PALMAS
ALUMNI vs. ATENAS
11ra. fecha – 24/09/17
JUV. UNIDA vs. ATENAS
LAS PALMAS vs. ALUMNI
RACING vs. A.TE. BROWN
SARMIENTO LEONES vs. ARGENTINO P.
TIRO FEDERAL M. vs. BANDA NORTE
12da. fecha – 01/10/17
BANDA NORTE vs. JUV. UNIDA
ARGENTINO P. vs. TIRO FEDERAL M.
A.TE. BROWN vs. SARMIENTO LEONES
ALUMNI vs. RACING
ATENAS vs. LAS PALMAS
13ra. fecha – 08/10/17
JUV. UNIDA vs. LAS PALMAS
RACING vs. ATENAS
SARMIENTO LEONES vs. ALUMNI
TIRO FEDERAL M. vs. A.TE. BROWN
BANDA NORTE vs. ARGENTINO P.
14ta. fecha – 15/10/17
ARGENTINO P. vs. JUV. UNIDA
A.TE. BROWN vs. BANDA NORTE
ALUMNI vs. TIRO FEDERAL M.
ATENAS vs. SARMIENTO LEONES
LAS PALMAS vs. RACING
15ta. fecha – 29/10/17
JUV. UNIDA vs. RACING
SARMIENTO LEONES vs. LAS PALMAS
TIRO FEDERAL M. vs. ATENAS
BANDA NORTE vs. ALUMNI
ARGENTINO P. vs. A.TE. BROWN
16ta. fecha – 05/11/17
A.TE. BROWN vs. JUV. UNIDA
ALUMNI vs. ARGENTINO P.
ATENAS vs. BANDA NORTE
LAS PALMAS vs. TIRO FEDERAL M.
RACING vs. SARMIENTO LEONES
17ma. fecha – 12/11/17
JUV. UNIDA vs. SARMIENTO LEONES
TIRO FEDERAL M. vs. RACING
BANDA NORTE vs. LAS PALMAS
ARGENTINO P. vs. ATENAS
A.TE. BROWN vs. ALUMNI
18va. fecha – 19/11/17
ALUMNI vs. JUV. UNIDA
ATENAS vs. A.TE. BROWN
LAS PALMAS vs. ARGENTINO P.
RACING vs. BANDA NORTE
SARMIENTO LEONES vs. TIRO FEDERAL M.
REGIÓN CUYO
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
- DEL BONO SAN JUAN
COLON SAN JUAN
JUVENTUD ALIANZA SAN JUAN
TRINIDAD SAN JUAN
- PEÑAROL SAN JUAN
INDEPENDIENTE V. OBRERA SAN JUAN
PEÑAFLOR CAUCETE
DEF. DE LA BOCA MEDIA AGUA
SAN MARTIN RODEO
SAN LORENZO RODEO
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAFLOR
SAN MARTIN R. vs. SAN LORENZO
ALIANZA vs. TRINIDAD
INDEPENDIENTE VO vs. SP. DEL BONO
COLON vs. PEÑAROL SAN JUAN
2da. fecha – 16/07/17
COLON vs. DEF. DE LA BOCA
PEÑAROL SAN JUAN vs. INDEPENDIENTE VO
- DEL BONO vs. ALIANZA
TRINIDAD vs. SAN MARTIN R.
SAN LORENZO vs. PEÑAFLOR
3ra. fecha – 23/07/17
DEF. DE LA BOCA vs. SAN LORENZO
PEÑAFLOR vs. TRINIDAD
SAN MARTIN R. vs. SP. DEL BONO
ALIANZA vs. PEÑAROL SAN JUAN
INDEPENDIENTE VO vs. COLON
4ta. fecha – 30/07/17
INDEPENDIENTE VO vs. DEF. DE LA BOCA
COLON vs. ALIANZA
PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN MARTIN R.
- DEL BONO vs. PEÑAFLOR
TRINIDAD vs. SAN LORENZO
5ta. fecha – 06/08/17
DEF. DE LA BOCA vs. TRINIDAD
SAN LORENZO vs. SP. DEL BONO
PEÑAFLOR vs. PEÑAROL SAN JUAN
SAN MARTIN R. vs. COLON
ALIANZA vs. INDEPENDIENTE VO
6ta. fecha – 20/08/17
ALIANZA vs. DEF. DE LA BOCA
INDEPENDIENTE VO vs. SAN MARTIN R.
COLON vs. PEÑAFLOR
PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN LORENZO
- DEL BONO vs. TRINIDAD
7ma. fecha – 27/08/17
DEF. DE LA BOCA vs. SP. DEL BONO
TRINIDAD vs. PEÑAROL SAN JUAN
SAN LORENZO vs. COLON
PEÑAFLOR vs. INDEPENDIENTE VO
SAN MARTIN R. vs. ALIANZA
8va. fecha – 03/09/17
SAN MARTIN R. vs. DEF. DE LA BOCA
ALIANZA vs. PEÑAFLOR
INDEPENDIENTE VO vs. SAN LORENZO
COLON vs. TRINIDAD
PEÑAROL SAN JUAN vs. SP. DEL BONO
9na. fecha – 10/09/17
DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAROL SAN JUAN
- DEL BONO vs. COLON
TRINIDAD vs. INDEPENDIENTE VO
SAN LORENZO vs. ALIANZA
PEÑAFLOR vs. SAN MARTIN R.
10ma. fecha – 17/09/17
PEÑAFLOR vs. DEF. DE LA BOCA
SAN LORENZO vs. SAN MARTIN R.
TRINIDAD vs. ALIANZA
- DEL BONO vs. INDEPENDIENTE VO
PEÑAROL SAN JUAN vs. COLON
11ra. fecha – 24/09/17
DEF. DE LA BOCA vs. COLON
INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAROL SAN JUAN
ALIANZA vs. SP. DEL BONO
SAN MARTIN R. vs. TRINIDAD
PEÑAFLOR vs. SAN LORENZO
12da. fecha – 01/10/17
SAN LORENZO vs. DEF. DE LA BOCA
TRINIDAD vs. PEÑAFLOR
- DEL BONO vs. SAN MARTIN R.
PEÑAROL SAN JUAN vs. ALIANZA
COLON vs. INDEPENDIENTE VO
13ra. fecha – 08/10/17
DEF. DE LA BOCA vs. INDEPENDIENTE VO
ALIANZA vs. COLON
SAN MARTIN R. vs. PEÑAROL SAN JUAN
PEÑAFLOR vs. SP. DEL BONO
SAN LORENZO vs. TRINIDAD
14ta. fecha – 15/10/17
TRINIDAD vs. DEF. DE LA BOCA
- DEL BONO vs. SAN LORENZO
PEÑAROL SAN JUAN vs. PEÑAFLOR
COLON vs. SAN MARTIN R.
INDEPENDIENTE VO vs. ALIANZA
15ta. fecha – 29/10/17
DEF. DE LA BOCA vs. ALIANZA
SAN MARTIN R. vs. INDEPENDIENTE VO
PEÑAFLOR vs. COLON
SAN LORENZO vs. PEÑAROL SAN JUAN
TRINIDAD vs. SP. DEL BONO
16ta. fecha – 05/11/17
- DEL BONO vs. DEF. DE LA BOCA
PEÑAROL SAN JUAN vs. TRINIDAD
COLON vs. SAN LORENZO
INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAFLOR
ALIANZA vs. SAN MARTIN R.
17ma. fecha – 12/11/17
DEF. DE LA BOCA vs. SAN MARTIN R.
PEÑAFLOR vs. ALIANZA
SAN LORENZO vs. INDEPENDIENTE VO
TRINIDAD vs. COLON
- DEL BONO vs. PEÑAROL SAN JUAN
18va. fecha – 19/11/17
PEÑAROL SAN JUAN vs. DEF. DE LA BOCA
COLON vs. SP. DEL BONO
INDEPENDIENTE VO vs. TRINIDAD
ALIANZA vs. SAN LORENZO
SAN MARTIN R. vs. PEÑAFLOR
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
DEP. RODEO DEL MEDIO MENDOZA
SAN MARTIN MENDOZA
- PALMIRA MENDOZA
LUJAN SPORT CLUB MENDOZA
SPORT CLUB PACÍFICO GENERAL ALVEAR
ANDES FC GENERAL ALVEAR
MONTECASEROS RIVADAVIA
LA LIBERTAD RIVADAVIA
HURACAN SAN RAFAEL
JORGE NEWBERY VILLA MERCEDES
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
RODEO DEL MEDIO vs. LUJAN SPORT CLUB
PACIFICO vs. ANDES FC
MONTECASEROS vs. LA LIBERTAD
SAN MARTIN vs. PALMIRA
HURACAN S.R. vs. J.NEWBERY
2da. fecha – 16/07/17
HURACAN S.R. vs. RODEO DEL MEDIO
J.NEWBERY vs. SAN MARTIN
PALMIRA vs. MONTECASEROS
LA LIBERTAD vs. PACIFICO
ANDES FC vs. LUJAN SPORT CLUB
3ra. fecha – 23/07/17
RODEO DEL MEDIO vs. ANDES FC
LUJAN SPORT CLUB vs. LA LIBERTAD
PACIFICO vs. PALMIRA
MONTECASEROS vs. J.NEWBERY
SAN MARTIN vs. HURACAN S.R.
4ta. fecha – 30/07/17
SAN MARTIN vs. RODEO DEL MEDIO
HURACAN S.R. vs. MONTECASEROS
J.NEWBERY vs. PACIFICO
PALMIRA vs. LUJAN SPORT CLUB
LA LIBERTAD vs. ANDES FC
5ta. fecha – 06/08/17
RODEO DEL MEDIO vs. LA LIBERTAD
ANDES FC vs. PALMIRA
LUJAN SPORT CLUB vs. J.NEWBERY
PACIFICO vs. HURACAN S.R.
MONTECASEROS vs. SAN MARTIN
6ta. fecha – 20/08/17
MONTECASEROS vs. RODEO DEL MEDIO
SAN MARTIN vs. PACIFICO
HURACAN S.R. vs. LUJAN SPORT CLUB
J.NEWBERY vs. ANDES FC
PALMIRA vs. LA LIBERTAD
7ma. fecha – 27/08/17
RODEO DEL MEDIO vs. PALMIRA
LA LIBERTAD vs. J.NEWBERY
ANDES FC vs. HURACAN S.R.
LUJAN SPORT CLUB vs. SAN MARTIN
PACIFICO vs. MONTECASEROS
8va. fecha – 03/09/17
PACIFICO vs. RODEO DEL MEDIO
MONTECASEROS vs. LUJAN SPORT CLUB
SAN MARTIN vs. ANDES FC
HURACAN S.R. vs. LA LIBERTAD
J.NEWBERY vs. PALMIRA
9na. fecha – 10/09/17
RODEO DEL MEDIO vs. J.NEWBERY
PALMIRA vs. HURACAN S.R.
LA LIBERTAD vs. SAN MARTIN
ANDES FC vs. MONTECASEROS
LUJAN SPORT CLUB vs. PACIFICO
10ma. fecha – 17/09/17
LUJAN SPORT CLUB vs. RODEO DEL MEDIO
ANDES FC vs. PACIFICO
LA LIBERTAD vs. MONTECASEROS
PALMIRA vs. SAN MARTIN
J.NEWBERY vs. HURACAN S.R.
11ra. fecha – 24/09/17
RODEO DEL MEDIO vs. HURACAN S.R.
SAN MARTIN vs. J.NEWBERY
MONTECASEROS vs. PALMIRA
PACIFICO vs. LA LIBERTAD
LUJAN SPORT CLUB vs. ANDES FC
12da. fecha – 01/10/17
ANDES FC vs. RODEO DEL MEDIO
LA LIBERTAD vs. LUJAN SPORT CLUB
PALMIRA vs. PACIFICO
J.NEWBERY vs. MONTECASEROS
HURACAN S.R. vs. SAN MARTIN
13ra. fecha – 08/10/17
RODEO DEL MEDIO vs. SAN MARTIN
MONTECASEROS vs. HURACAN S.R.
PACIFICO vs. J.NEWBERY
LUJAN SPORT CLUB vs. PALMIRA
ANDES FC vs. LA LIBERTAD
14ta. fecha – 15/10/17
LA LIBERTAD vs. RODEO DEL MEDIO
PALMIRA vs. ANDES FC
J.NEWBERY vs. LUJAN SPORT CLUB
HURACAN S.R. vs. PACIFICO
SAN MARTIN vs. MONTECASEROS
15ta. fecha – 29/10/17
RODEO DEL MEDIO vs. MONTECASEROS
PACIFICO vs. SAN MARTIN
LUJAN SPORT CLUB vs. HURACAN S.R.
ANDES FC vs. J.NEWBERY
LA LIBERTAD vs. PALMIRA
16ta. fecha – 05/11/17
PALMIRA vs. RODEO DEL MEDIO
J.NEWBERY vs. LA LIBERTAD
HURACAN S.R. vs. ANDES FC
SAN MARTIN vs. LUJAN SPORT CLUB
MONTECASEROS vs. PACIFICO
17ma. fecha – 12/11/17
RODEO DEL MEDIO vs. PACIFICO
LUJAN SPORT CLUB vs. MONTECASEROS
ANDES FC vs. SAN MARTIN
LA LIBERTAD vs. HURACAN S.R.
PALMIRA vs. J.NEWBERY
18va. fecha – 19/11/17
J.NEWBERY vs. RODEO DEL MEDIO
HURACAN S.R. vs. PALMIRA
SAN MARTIN vs. LA LIBERTAD
MONTECASEROS vs. ANDES FC
PACIFICO vs. LUJAN SPORT CLUB
REGIÓN NORTE
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
TALLERES PERICO JUJUY
DEF. FRAILE PINTADO LIB. GRAL. SAN MARTÍN
SAN FRANCISCO BANCARIO LIB. GRAL. SAN MARTÍN
TIRO Y GIMNASIA SAN PEDRO J.
MITRE SALTA
PELLEGRINI SALTA
ARGENTINO DEL NORTE SALTA
LOS CACHORROS SALTA
DEP. TABACAL ORÁN
INDEPENDIENTE H.Y. ORÁN
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. SAN FRANCISCO B.
TALLERES P. vs. TIRO Y GIMNASIA
MITRE vs. ARGENTINO DEL NORTE
PELLEGRINI vs. LOS CACHORROS
INDEPENDIENTE vs. DEP. TABACAL
2da. fecha – 16/07/17
INDEPENDIENTE vs. DEF. FRAILE PINTADO
DEP. TABACAL vs. PELLEGRINI
LOS CACHORROS vs. MITRE
ARGENTINO DEL NORTE vs. TALLERES P.
TIRO Y GIMNASIA vs. SAN FRANCISCO B.
3ra. fecha – 23/07/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. TIRO Y GIMNASIA
SAN FRANCISCO B. vs. ARGENTINO DEL NORTE
TALLERES P. vs. LOS CACHORROS
MITRE vs. DEP. TABACAL
PELLEGRINI vs. INDEPENDIENTE
4ta. fecha – 30/07/17
PELLEGRINI vs. DEF. FRAILE PINTADO
INDEPENDIENTE vs. MITRE
DEP. TABACAL vs. TALLERES P.
LOS CACHORROS vs. SAN FRANCISCO B.
ARGENTINO DEL NORTE vs. TIRO Y GIMNASIA
5ta. fecha – 06/08/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. ARGENTINO DEL NORTE
TIRO Y GIMNASIA vs. LOS CACHORROS
SAN FRANCISCO B. vs. DEP. TABACAL
TALLERES P. vs. INDEPENDIENTE
MITRE vs. PELLEGRINI
6ta. fecha – 20/08/17
MITRE vs. DEF. FRAILE PINTADO
PELLEGRINI vs. TALLERES P.
INDEPENDIENTE vs. SAN FRANCISCO B.
DEP. TABACAL vs. TIRO Y GIMNASIA
LOS CACHORROS vs. ARGENTINO DEL NORTE
7ma. fecha – 27/08/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. LOS CACHORROS
ARGENTINO DEL NORTE vs. DEP. TABACAL
TIRO Y GIMNASIA vs. INDEPENDIENTE
SAN FRANCISCO B. vs. PELLEGRINI
TALLERES P. vs. MITRE
8va. fecha – 03/09/17
TALLERES P. vs. DEF. FRAILE PINTADO
MITRE vs. SAN FRANCISCO B.
PELLEGRINI vs. TIRO Y GIMNASIA
INDEPENDIENTE vs. ARGENTINO DEL NORTE
DEP. TABACAL vs. LOS CACHORROS
9na. fecha – 10/09/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. DEP. TABACAL
LOS CACHORROS vs. INDEPENDIENTE
ARGENTINO DEL NORTE vs. PELLEGRINI
TIRO Y GIMNASIA vs. MITRE
SAN FRANCISCO B. vs. TALLERES P.
10ma. fecha – 17/09/17
SAN FRANCISCO B. vs. DEF. FRAILE PINTADO
TIRO Y GIMNASIA vs. TALLERES P.
ARGENTINO DEL NORTE vs. MITRE
LOS CACHORROS vs. PELLEGRINI
DEP. TABACAL vs. INDEPENDIENTE
11ra. fecha – 24/09/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. INDEPENDIENTE
PELLEGRINI vs. DEP. TABACAL
MITRE vs. LOS CACHORROS
TALLERES P. vs. ARGENTINO DEL NORTE
SAN FRANCISCO B. vs. TIRO Y GIMNASIA
12da. fecha – 01/10/17
TIRO Y GIMNASIA vs. DEF. FRAILE PINTADO
ARGENTINO DEL NORTE vs. SAN FRANCISCO B.
LOS CACHORROS vs. TALLERES P.
DEP. TABACAL vs. MITRE
INDEPENDIENTE vs. PELLEGRINI
13ra. fecha – 08/10/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. PELLEGRINI
MITRE vs. INDEPENDIENTE
TALLERES P. vs. DEP. TABACAL
SAN FRANCISCO B. vs. LOS CACHORROS
TIRO Y GIMNASIA vs. ARGENTINO DEL NORTE
14ta. fecha – 15/10/17
ARGENTINO DEL NORTE vs. DEF. FRAILE PINTADO
LOS CACHORROS vs. TIRO Y GIMNASIA
DEP. TABACAL vs. SAN FRANCISCO B.
INDEPENDIENTE vs. TALLERES P.
PELLEGRINI vs. MITRE
15ta. fecha – 29/10/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. MITRE
TALLERES P. vs. PELLEGRINI
SAN FRANCISCO B. vs. INDEPENDIENTE
TIRO Y GIMNASIA vs. DEP. TABACAL
ARGENTINO DEL NORTE vs. LOS CACHORROS
16ta. fecha – 05/11/17
LOS CACHORROS vs. DEF. FRAILE PINTADO
DEP. TABACAL vs. ARGENTINO DEL NORTE
INDEPENDIENTE vs. TIRO Y GIMNASIA
PELLEGRINI vs. SAN FRANCISCO B.
MITRE vs. TALLERES P.
17ma. fecha – 12/11/17
DEF. FRAILE PINTADO vs. TALLERES P.
SAN FRANCISCO B. vs. MITRE
TIRO Y GIMNASIA vs. PELLEGRINI
ARGENTINO DEL NORTE vs. INDEPENDIENTE
LOS CACHORROS vs. DEP. TABACAL
18va. fecha – 19/11/17
DEP. TABACAL vs. DEF. FRAILE PINTADO
INDEPENDIENTE vs. LOS CACHORROS
PELLEGRINI vs. ARGENTINO DEL NORTE
MITRE vs. TIRO Y GIMNASIA
TALLERES P. vs. SAN FRANCISCO B.
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
- GUZMAN TUCUMÁN
ALMIRANTE BROWN TUCUMÁN
- BELLA VISTA TUCUMÁN
AMALIA TUCUMÁN
SOCIAL LASTENIA TUCUMÁN
SAN ANTONIO RANCHILLOS TUCUMÁN
AGUILARES TUCUMÁN
CONCEPCION FC TUCUMÁN
CENTRAL NORTE SALTA
PROGRESO ROSARIO DE LA FRONTERA
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
PROGRESO RF vs. CTRAL. NORTE
- GUZMAN vs. ATE.BROWN
BELLA VISTA T. vs. AMALIA
LASTENIA vs. AGUILARES
CONCEPCION FC vs. SAN ANTONIO R.
2da. fecha – 16/07/17
CONCEPCION FC vs. PROGRESO RF
SAN ANTONIO R. vs. LASTENIA
AGUILARES vs. BELLA VISTA T.
AMALIA vs. SP. GUZMAN
ATE.BROWN vs. CTRAL. NORTE
3ra. fecha – 23/07/17
PROGRESO RF vs. ATE.BROWN
CTRAL. NORTE vs. AMALIA
- GUZMAN vs. AGUILARES
BELLA VISTA T. vs. SAN ANTONIO R.
LASTENIA vs. CONCEPCION FC
4ta. fecha – 30/07/17
LASTENIA vs. PROGRESO RF
CONCEPCION FC vs. BELLA VISTA T.
SAN ANTONIO R. vs. SP. GUZMAN
AGUILARES vs. CTRAL. NORTE
AMALIA vs. ATE.BROWN
5ta. fecha – 06/08/17
PROGRESO RF vs. AMALIA
ATE.BROWN vs. AGUILARES
CTRAL. NORTE vs. SAN ANTONIO R.
- GUZMAN vs. CONCEPCION FC
BELLA VISTA T. vs. LASTENIA
6ta. fecha – 20/08/17
BELLA VISTA T. vs. PROGRESO RF
LASTENIA vs. SP. GUZMAN
CONCEPCION FC vs. CTRAL. NORTE
SAN ANTONIO R. vs. ATE.BROWN
AGUILARES vs. AMALIA
7ma. fecha – 27/08/17
PROGRESO RF vs. AGUILARES
AMALIA vs. SAN ANTONIO R.
ATE.BROWN vs. CONCEPCION FC
CTRAL. NORTE vs. LASTENIA
- GUZMAN vs. BELLA VISTA T.
8va. fecha – 03/09/17
- GUZMAN vs. PROGRESO RF
BELLA VISTA T. vs. CTRAL. NORTE
LASTENIA vs. ATE.BROWN
CONCEPCION FC vs. AMALIA
SAN ANTONIO R. vs. AGUILARES
9na. fecha – 10/09/17
PROGRESO RF vs. SAN ANTONIO R.
AGUILARES vs. CONCEPCION FC
AMALIA vs. LASTENIA
ATE.BROWN vs. BELLA VISTA T.
CTRAL. NORTE vs. SP. GUZMAN
10ma. fecha – 17/09/17
CTRAL. NORTE vs. PROGRESO RF
ATE.BROWN vs. SP. GUZMAN
AMALIA vs. BELLA VISTA T.
AGUILARES vs. LASTENIA
SAN ANTONIO R. vs. CONCEPCION FC
11ra. fecha – 24/09/17
PROGRESO RF vs. CONCEPCION FC
LASTENIA vs. SAN ANTONIO R.
BELLA VISTA T. vs. AGUILARES
- GUZMAN vs. AMALIA
CTRAL. NORTE vs. ATE.BROWN
12da. fecha – 01/10/17
ATE.BROWN vs. PROGRESO RF
AMALIA vs. CTRAL. NORTE
AGUILARES vs. SP. GUZMAN
SAN ANTONIO R. vs. BELLA VISTA T.
CONCEPCION FC vs. LASTENIA
13ra. fecha – 08/10/17
PROGRESO RF vs. LASTENIA
BELLA VISTA T. vs. CONCEPCION FC
- GUZMAN vs. SAN ANTONIO R.
CTRAL. NORTE vs. AGUILARES
ATE.BROWN vs. AMALIA
14ta. fecha – 15/10/17
AMALIA vs. PROGRESO RF
AGUILARES vs. ATE.BROWN
SAN ANTONIO R. vs. CTRAL. NORTE
CONCEPCION FC vs. SP. GUZMAN
LASTENIA vs. BELLA VISTA T.
15ta. fecha – 29/10/17
PROGRESO RF vs. BELLA VISTA T.
- GUZMAN vs. LASTENIA
CTRAL. NORTE vs. CONCEPCION FC
ATE.BROWN vs. SAN ANTONIO R.
AMALIA vs. AGUILARES
16ta. fecha – 05/11/17
AGUILARES vs. PROGRESO RF
SAN ANTONIO R. vs. AMALIA
CONCEPCION FC vs. ATE.BROWN
LASTENIA vs. CTRAL. NORTE
BELLA VISTA T. vs. SP. GUZMAN
17ma. fecha – 12/11/17
PROGRESO RF vs. SP. GUZMAN
CTRAL. NORTE vs. BELLA VISTA T.
ATE.BROWN vs. LASTENIA
AMALIA vs. CONCEPCION FC
AGUILARES vs. SAN ANTONIO R.
18va. fecha – 19/11/17
SAN ANTONIO R. vs. PROGRESO RF
CONCEPCION FC vs. AGUILARES
LASTENIA vs. AMALIA
BELLA VISTA T. vs. ATE.BROWN
- GUZMAN vs. CTRAL. NORTE
REGIÓN LITORAL NORTE
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
SOL DE AMÉRICA FORMOSA
1RO DE MAYO FORMOSA
SAN MARTIN FORMOSA
LIBERTAD FORMOSA
ARGENTINOS DEL NORTE CLORINDA
- LAGUNA BLANCA LAGUNA BLANCA
JUVENTUD UNIDA C. LAS BREÑAS
HURACAN LAS BREÑAS
ALIANZA C. LARGO ROQUE SAENZ PEÑA
COMERCIO S.S. VILLA ANGELA
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
ALIANZA C.L. vs. COMERCIO S.S.
ARG. NORTE vs. AT. LAGUNA BLANCA
SOL DE AMERICA vs. 1RO DE MAYO
LIBERTAD vs. SAN MARTÍN
JUV. UNIDA vs. HURACAN
2da. fecha – 16/07/17
JUV. UNIDA vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. LIBERTAD
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMERICA
1RO DE MAYO vs. ARG. NORTE
- LAGUNA BLANCA vs. COMERCIO S.S.
3ra. fecha – 23/07/17
ALIANZA C.L. vs. AT. LAGUNA BLANCA
COMERCIO S.S. vs. 1RO DE MAYO
ARG. NORTE vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMERICA vs. HURACAN
LIBERTAD vs. JUV. UNIDA
4ta. fecha – 30/07/17
LIBERTAD vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SOL DE AMERICA
HURACAN vs. ARG. NORTE
SAN MARTÍN vs. COMERCIO S.S.
1RO DE MAYO vs. AT. LAGUNA BLANCA
5ta. fecha – 06/08/17
ALIANZA C.L. vs. 1RO DE MAYO
- LAGUNA BLANCA vs. SAN MARTÍN
COMERCIO S.S. vs. HURACAN
ARG. NORTE vs. JUV. UNIDA
SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD
6ta. fecha – 20/08/17
SOL DE AMERICA vs. ALIANZA C.L.
LIBERTAD vs. ARG. NORTE
JUV. UNIDA vs. COMERCIO S.S.
HURACAN vs. AT. LAGUNA BLANCA
SAN MARTÍN vs. 1RO DE MAYO
7ma. fecha – 27/08/17
ALIANZA C.L. vs. SAN MARTÍN
1RO DE MAYO vs. HURACAN
- LAGUNA BLANCA vs. JUV. UNIDA
COMERCIO S.S. vs. LIBERTAD
ARG. NORTE vs. SOL DE AMERICA
8va. fecha – 03/09/17
ARG. NORTE vs. ALIANZA C.L.
SOL DE AMERICA vs. COMERCIO S.S.
LIBERTAD vs. AT. LAGUNA BLANCA
JUV. UNIDA vs. 1RO DE MAYO
HURACAN vs. SAN MARTÍN
9na. fecha – 10/09/17
ALIANZA C.L. vs. HURACAN
SAN MARTÍN vs. JUV. UNIDA
1RO DE MAYO vs. LIBERTAD
- LAGUNA BLANCA vs. SOL DE AMERICA
COMERCIO S.S. vs. ARG. NORTE
10ma. fecha – 17/09/17
COMERCIO S.S. vs. ALIANZA C.L.
- LAGUNA BLANCA vs. ARG. NORTE
1RO DE MAYO vs. SOL DE AMERICA
SAN MARTÍN vs. LIBERTAD
HURACAN vs. JUV. UNIDA
11ra. fecha – 24/09/17
ALIANZA C.L. vs. JUV. UNIDA
LIBERTAD vs. HURACAN
SOL DE AMERICA vs. SAN MARTÍN
ARG. NORTE vs. 1RO DE MAYO
COMERCIO S.S. vs. AT. LAGUNA BLANCA
12da. fecha – 01/10/17
- LAGUNA BLANCA vs. ALIANZA C.L.
1RO DE MAYO vs. COMERCIO S.S.
SAN MARTÍN vs. ARG. NORTE
HURACAN vs. SOL DE AMERICA
JUV. UNIDA vs. LIBERTAD
13ra. fecha – 08/10/17
ALIANZA C.L. vs. LIBERTAD
SOL DE AMERICA vs. JUV. UNIDA
ARG. NORTE vs. HURACAN
COMERCIO S.S. vs. SAN MARTÍN
- LAGUNA BLANCA vs. 1RO DE MAYO
14ta. fecha – 15/10/17
1RO DE MAYO vs. ALIANZA C.L.
SAN MARTÍN vs. AT. LAGUNA BLANCA
HURACAN vs. COMERCIO S.S.
JUV. UNIDA vs. ARG. NORTE
LIBERTAD vs. SOL DE AMERICA
15ta. fecha – 29/10/17
ALIANZA C.L. vs. SOL DE AMERICA
ARG. NORTE vs. LIBERTAD
COMERCIO S.S. vs. JUV. UNIDA
- LAGUNA BLANCA vs. HURACAN
1RO DE MAYO vs. SAN MARTÍN
16ta. fecha – 05/11/17
SAN MARTÍN vs. ALIANZA C.L.
HURACAN vs. 1RO DE MAYO
JUV. UNIDA vs. AT. LAGUNA BLANCA
LIBERTAD vs. COMERCIO S.S.
SOL DE AMERICA vs. ARG. NORTE
17ma. fecha – 12/11/17
ALIANZA C.L. vs. ARG. NORTE
COMERCIO S.S. vs. SOL DE AMERICA
- LAGUNA BLANCA vs. LIBERTAD
1RO DE MAYO vs. JUV. UNIDA
SAN MARTÍN vs. HURACAN
18va. fecha – 19/11/17
HURACAN vs. ALIANZA C.L.
JUV. UNIDA vs. SAN MARTÍN
LIBERTAD vs. 1RO DE MAYO
SOL DE AMERICA vs. AT. LAGUNA BLANCA
ARG. NORTE vs. COMERCIO S.S.
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
RESISTENCIA CENTRAL RESISTENCIA
VILLA ALVEAR RESISTENCIA
DEFENSORES P.V. RESISTENCIA
DEP. FONTANA RESISTENCIA
FERROVIARIO CORRIENTES
CENTRAL GOYA GOYA
HURACAN GOYA
COMUNICACIONES MERCEDES
SOCIAL MADARIAGA PASO DE LOS LIBRES
HURACAN ELDORADO
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN ELDORADO
SOCIAL MADARIAGA vs. FERROVIARIO
HURACAN GOYA vs. CENTRAL GOYA
VILLA ALVEAR vs. DEFENSORES PTO. V
RESISTENCIA CTRAL. vs. FONTANA
2da. fecha – 16/07/17
RESISTENCIA CTRAL. vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. VILLA ALVEAR
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN GOYA
CENTRAL GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
FERROVIARIO vs. HURACAN ELDORADO
3ra. fecha – 23/07/17
COMUNICACIONES vs. FERROVIARIO
HURACAN ELDORADO vs. CENTRAL GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN GOYA vs. FONTANA
VILLA ALVEAR vs. RESISTENCIA CTRAL.
4ta. fecha – 30/07/17
VILLA ALVEAR vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN GOYA
FONTANA vs. SOCIAL MADARIAGA
DEFENSORES PTO. V vs. HURACAN ELDORADO
CENTRAL GOYA vs. FERROVIARIO
5ta. fecha – 06/08/17
COMUNICACIONES vs. CENTRAL GOYA
FERROVIARIO vs. DEFENSORES PTO. V
HURACAN ELDORADO vs. FONTANA
SOCIAL MADARIAGA vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN GOYA vs. VILLA ALVEAR
6ta. fecha – 20/08/17
HURACAN GOYA vs. COMUNICACIONES
VILLA ALVEAR vs. SOCIAL MADARIAGA
RESISTENCIA CTRAL. vs. HURACAN ELDORADO
FONTANA vs. FERROVIARIO
DEFENSORES PTO. V vs. CENTRAL GOYA
7ma. fecha – 27/08/17
COMUNICACIONES vs. DEFENSORES PTO. V
CENTRAL GOYA vs. FONTANA
FERROVIARIO vs. RESISTENCIA CTRAL.
HURACAN ELDORADO vs. VILLA ALVEAR
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN GOYA
8va. fecha – 03/09/17
SOCIAL MADARIAGA vs. COMUNICACIONES
HURACAN GOYA vs. HURACAN ELDORADO
VILLA ALVEAR vs. FERROVIARIO
RESISTENCIA CTRAL. vs. CENTRAL GOYA
FONTANA vs. DEFENSORES PTO. V
9na. fecha – 10/09/17
COMUNICACIONES vs. FONTANA
DEFENSORES PTO. V vs. RESISTENCIA CTRAL.
CENTRAL GOYA vs. VILLA ALVEAR
FERROVIARIO vs. HURACAN GOYA
HURACAN ELDORADO vs. SOCIAL MADARIAGA
10ma. fecha – 17/09/17
HURACAN ELDORADO vs. COMUNICACIONES
FERROVIARIO vs. SOCIAL MADARIAGA
CENTRAL GOYA vs. HURACAN GOYA
DEFENSORES PTO. V vs. VILLA ALVEAR
FONTANA vs. RESISTENCIA CTRAL.
11ra. fecha – 24/09/17
COMUNICACIONES vs. RESISTENCIA CTRAL.
VILLA ALVEAR vs. FONTANA
HURACAN GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
SOCIAL MADARIAGA vs. CENTRAL GOYA
HURACAN ELDORADO vs. FERROVIARIO
12da. fecha – 01/10/17
FERROVIARIO vs. COMUNICACIONES
CENTRAL GOYA vs. HURACAN ELDORADO
DEFENSORES PTO. V vs. SOCIAL MADARIAGA
FONTANA vs. HURACAN GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. VILLA ALVEAR
13ra. fecha – 08/10/17
COMUNICACIONES vs. VILLA ALVEAR
HURACAN GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
SOCIAL MADARIAGA vs. FONTANA
HURACAN ELDORADO vs. DEFENSORES PTO. V
FERROVIARIO vs. CENTRAL GOYA
14ta. fecha – 15/10/17
CENTRAL GOYA vs. COMUNICACIONES
DEFENSORES PTO. V vs. FERROVIARIO
FONTANA vs. HURACAN ELDORADO
RESISTENCIA CTRAL. vs. SOCIAL MADARIAGA
VILLA ALVEAR vs. HURACAN GOYA
15ta. fecha – 29/10/17
COMUNICACIONES vs. HURACAN GOYA
SOCIAL MADARIAGA vs. VILLA ALVEAR
HURACAN ELDORADO vs. RESISTENCIA CTRAL.
FERROVIARIO vs. FONTANA
CENTRAL GOYA vs. DEFENSORES PTO. V
16ta. fecha – 05/11/17
DEFENSORES PTO. V vs. COMUNICACIONES
FONTANA vs. CENTRAL GOYA
RESISTENCIA CTRAL. vs. FERROVIARIO
VILLA ALVEAR vs. HURACAN ELDORADO
HURACAN GOYA vs. SOCIAL MADARIAGA
17ma. fecha – 12/11/17
COMUNICACIONES vs. SOCIAL MADARIAGA
HURACAN ELDORADO vs. HURACAN GOYA
FERROVIARIO vs. VILLA ALVEAR
CENTRAL GOYA vs. RESISTENCIA CTRAL.
DEFENSORES PTO. V vs. FONTANA
18va. fecha – 19/11/17
FONTANA vs. COMUNICACIONES
RESISTENCIA CTRAL. vs. DEFENSORES PTO. V
VILLA ALVEAR vs. CENTRAL GOYA
HURACAN GOYA vs. FERROVIARIO
SOCIAL MADARIAGA vs. HURACAN ELDORADO
REGIÓN LITORAL SUR
ZONA “A”
CLUBES LIGAS
BELGRANO PARANÁ
LIBERTAD CONCORDIA
COLEGIALES CONCORDIA
SANTA MARÍA DE ORO CONCORDIA
- URUGUAY CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ACHIRENSE COLON E.R.
VILLA ELISA COLON E.R.
VIALE FOOTBALL CLUB MARÍA GRANDE
ARSENAL VIALE MARÍA GRANDE
COSMOS FC SANTA FE
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
COSMOS FC vs. BELGRANO
VIALE FC vs. ARSENAL
STA. MARÍA DE ORO vs. COLEGIALES
- URUGUAY vs. LIBERTAD
ACHIRENSE vs. VILLA ELISA
2da. fecha – 16/07/17
ACHIRENSE vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. AT. URUGUAY
LIBERTAD vs. STA. MARÍA DE ORO
COLEGIALES vs. VIALE FC
ARSENAL vs. BELGRANO
3ra. fecha – 23/07/17
COSMOS FC vs. ARSENAL
BELGRANO vs. COLEGIALES
VIALE FC vs. LIBERTAD
STA. MARÍA DE ORO vs. VILLA ELISA
- URUGUAY vs. ACHIRENSE
4ta. fecha – 30/07/17
- URUGUAY vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. STA. MARÍA DE ORO
VILLA ELISA vs. VIALE FC
LIBERTAD vs. BELGRANO
COLEGIALES vs. ARSENAL
5ta. fecha – 06/08/17
COSMOS FC vs. COLEGIALES
ARSENAL vs. LIBERTAD
BELGRANO vs. VILLA ELISA
VIALE FC vs. ACHIRENSE
STA. MARÍA DE ORO vs. AT. URUGUAY
6ta. fecha – 20/08/17
STA. MARÍA DE ORO vs. COSMOS FC
- URUGUAY vs. VIALE FC
ACHIRENSE vs. BELGRANO
VILLA ELISA vs. ARSENAL
LIBERTAD vs. COLEGIALES
7ma. fecha – 27/08/17
COSMOS FC vs. LIBERTAD
COLEGIALES vs. VILLA ELISA
ARSENAL vs. ACHIRENSE
BELGRANO vs. AT. URUGUAY
VIALE FC vs. STA. MARÍA DE ORO
8va. fecha – 03/09/17
VIALE FC vs. COSMOS FC
STA. MARÍA DE ORO vs. BELGRANO
- URUGUAY vs. ARSENAL
ACHIRENSE vs. COLEGIALES
VILLA ELISA vs. LIBERTAD
9na. fecha – 10/09/17
COSMOS FC vs. VILLA ELISA
LIBERTAD vs. ACHIRENSE
COLEGIALES vs. AT. URUGUAY
ARSENAL vs. STA. MARÍA DE ORO
BELGRANO vs. VIALE FC
10ma. fecha – 17/09/17
BELGRANO vs. COSMOS FC
ARSENAL vs. VIALE FC
COLEGIALES vs. STA. MARÍA DE ORO
LIBERTAD vs. AT. URUGUAY
VILLA ELISA vs. ACHIRENSE
11ra. fecha – 24/09/17
COSMOS FC vs. ACHIRENSE
- URUGUAY vs. VILLA ELISA
STA. MARÍA DE ORO vs. LIBERTAD
VIALE FC vs. COLEGIALES
BELGRANO vs. ARSENAL
12da. fecha – 01/10/17
ARSENAL vs. COSMOS FC
COLEGIALES vs. BELGRANO
LIBERTAD vs. VIALE FC
VILLA ELISA vs. STA. MARÍA DE ORO
ACHIRENSE vs. AT. URUGUAY
13ra. fecha – 08/10/17
COSMOS FC vs. AT. URUGUAY
STA. MARÍA DE ORO vs. ACHIRENSE
VIALE FC vs. VILLA ELISA
BELGRANO vs. LIBERTAD
ARSENAL vs. COLEGIALES
14ta. fecha – 15/10/17
COLEGIALES vs. COSMOS FC
LIBERTAD vs. ARSENAL
VILLA ELISA vs. BELGRANO
ACHIRENSE vs. VIALE FC
- URUGUAY vs. STA. MARÍA DE ORO
15ta. fecha – 29/10/17
COSMOS FC vs. STA. MARÍA DE ORO
VIALE FC vs. AT. URUGUAY
BELGRANO vs. ACHIRENSE
ARSENAL vs. VILLA ELISA
COLEGIALES vs. LIBERTAD
16ta. fecha – 05/11/17
LIBERTAD vs. COSMOS FC
VILLA ELISA vs. COLEGIALES
ACHIRENSE vs. ARSENAL
- URUGUAY vs. BELGRANO
STA. MARÍA DE ORO vs. VIALE FC
17ma. fecha – 12/11/17
COSMOS FC vs. VIALE FC
BELGRANO vs. STA. MARÍA DE ORO
ARSENAL vs. AT. URUGUAY
COLEGIALES vs. ACHIRENSE
LIBERTAD vs. VILLA ELISA
18va. fecha – 19/11/17
VILLA ELISA vs. COSMOS FC
ACHIRENSE vs. LIBERTAD
- URUGUAY vs. COLEGIALES
STA. MARÍA DE ORO vs. ARSENAL
VIALE FC vs. BELGRANO
ZONA “B”
CLUBES LIGAS
9 DE JULIO RAFAELA
- BEN HUR RAFAELA
TIRO FEDEAL ROSARIO
ADIUR ROSARIO
CORONEL AGUIRRE ROSARIO
- SAN JORGE SAN JORGE
PTO. G. S. MARTÍN SAN LORENZO
UNIÓN TOTORAS
- RIVADAVIA VENADO TUERTO
JUV. PUEYRREDON VENADO TUERTO
1ra. fecha – Sábado 08/07/17
- SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN
- RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON
TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE
ADIUR vs. UNION
9 DE JULIO vs. BEN HUR
2da. fecha – 16/07/17
9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. ADIUR
UNION vs. TIRO FEDERAL
CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA
JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN
3ra. fecha – 23/07/17
- SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON
PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE
- RIVADAVIA vs. UNION
TIRO FEDERAL vs. BEN HUR
ADIUR vs. 9 DE JULIO
4ta. fecha – 30/07/17
ADIUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL
BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA
UNION vs. PTO. G. S. MARTIN
CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON
5ta. fecha – 06/08/17
- SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE
JUV. PUYRREDON vs. UNION
PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR
- RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO
TIRO FEDERAL vs. ADIUR
6ta. fecha – 20/08/17
TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE
ADIUR vs. SP. RIVADAVIA
9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN
BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON
UNION vs. CNEL. AGUIRRE
7ma. fecha – 27/08/17
- SAN JORGE vs. UNION
CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR
JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO
PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR
- RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL
8va. fecha – 03/09/17
- RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE
TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN
ADIUR vs. JUV. PUYRREDON
9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE
BEN HUR vs. UNION
9na. fecha – 10/09/17
- SAN JORGE vs. BEN HUR
UNION vs. 9 DE JULIO
CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR
JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL
PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA
Ascenso del Interior &%&
10ma. fecha – 17/09/17
PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE
JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA
CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL
UNION vs. ADIUR
BEN HUR vs. 9 DE JULIO
11ra. fecha – 24/09/17
- SAN JORGE vs. 9 DE JULIO
ADIUR vs. BEN HUR
TIRO FEDERAL vs. UNION
- RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE
PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON
12da. fecha – 01/10/17
JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE
CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN
UNION vs. SP. RIVADAVIA
BEN HUR vs. TIRO FEDERAL
9 DE JULIO vs. ADIUR
13ra. fecha – 08/10/17
- SAN JORGE vs. ADIUR
TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO
- RIVADAVIA vs. BEN HUR
PTO. G. S. MARTIN vs. UNION
JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE
14ta. fecha – 15/10/17
CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE
UNION vs. JUV. PUYRREDON
BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN
9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA
ADIUR vs. TIRO FEDERAL
15ta. fecha – 29/10/17
- SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL
- RIVADAVIA vs. ADIUR
PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO
JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR
CNEL. AGUIRRE vs. UNION
16ta. fecha – 05/11/17
UNION vs. AT. SAN JORGE
BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE
9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON
ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN
TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA
17ma. fecha – 12/11/17
- SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA
PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL
JUV. PUYRREDON vs. ADIUR
CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO
UNION vs. BEN HUR
18va. fecha – 19/11/17
BEN HUR vs. AT. SAN JORGE
9 DE JULIO vs. UNION
ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE
TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON
- RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN
Información: Gentileza de Santiago Dezio (www.ascensodel interior.com.ar)