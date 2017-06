El futuro laboral de Diego Brancatelli luego de sus vacaciones

Diego Brancatelli se tomó unas semanas de vacaciones luego de la entrega de los Martín Fierro en donde generó polémica por su regalo a Jorge Lanata.

“Se lo entregué a Lanata, igual no sé por qué hay tanto revuelo, fue algo simpático, divertido, se ve que no pasó nada importante. El año pasado porque lo había silbado a Lanata, ahora el regalo para ver si lo aceptaba y es muy colorido… Me pareció simpático el regalo. Me pareció de buena fe. Hay gente que no lo entendió y otra que no tiene sentido del humor”, comentó Brancatelli en diálogo exclusivo con este medio un día después del MF.