“El Gobierno actúa igual que el kirchnerismo utilizando al fútbol para promocionarse e instalar un relato vacío”

El referente del Frente Renovador Daniel Arroyo afirmó hoy que “el spot publicitario que dispuso el Gobierno durante el entretiempo del partido Boca vs River, representa claramente un retroceso en la calidad institucional”, a la vez que consideró que “el Gobierno se había comprometido a no hacer lo que hacía el kirchnerismo, que era utilizar al fútbol para publicitar sus propias acciones, pero ha hecho exactamente lo mismo aprovechándose del partido de mayor audiencia”.

Se trata del spot titulado “Para siempre”, que fue difundido ayer por la televisión en los entretiempos de los partidos Boca vs River e Independiente vs Racing. En tal sentido, Daniel Arroyo evaluó que “una cosa es dar a conocer acciones que tienen que ver con servicios para el ciudadano, y otra cosa distinta es llevar a cabo propaganda política publicitando obras que no están definidas”.

A raíz de este hecho, la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, denunció a la Presidencia de la Nación ante la Oficina Anticorrupción (OA), aduciendo que el spot muestra a un conjunto de ciudadanos/actores que proclaman frases como “estamos haciendo lo que hay que hacer” y “somos la generación que realmente cambia la Argentina”, sumando la aparición del propio presidente Macri al término del mismo.

“Lo que ha hecho la ONG denunciando este accionar responde a toda lógica. Espero que la Oficina Anticorrupción tome rápidamente cartas en el asunto porque este Gobierno llegó planteando una mejor en la calidad institucional pero resulta que actúa igual que el kirchnerismo, utilizando al fútbol para e instalar un relato vacío”, afirmó Arroyo.

Por último, consideró que “el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su obsesión por construir y comunicar un relato, le está haciendo mucho mal al Gobierno a la vez que también daña a la ciudadanía. En vez de gastar recursos en un spot publicitario, el Gobierno debería orientarlos en atender la grave emergencia alimentaria que atraviesa la Argentina”, concluyó Arroyo.