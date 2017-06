El Gobierno revisará la baja de las pensiones por invalidez para detectar posibles errores

Admiten que pudo haber casos “mal sacados”; la Comisión de Discapacidad de Diputados hizo un planteo ante Naciones Unidas

En medio de la ola de críticas por los recortes en las pensiones por invalidez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno nacional anunció que investigará las bajas para detectar posibles errores.

Según informaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada se revisarán los casos que estuvieron “mal sacados” cuando se aplicó el decreto 432 de 1997 que regula la entrega de pensiones, a la vejez y por invalidez. Además, aclararon: “No se está haciendo una baja masiva, ni mucho menos”.

Por otra parte, desde la Oficina Anticorrupción adelantaron que investigarán el otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo. El principal argumento esgrimido por el gobierno nacional ayer, cuando empezaron a repetirse las denuncias desde la oposición por los recortes de pensiones por motivos presupuestario, fue que sólo se habían dado de baja aquellas pensiones otorgadas de manera irregular durante gobiernos pasados.

“El teléfono explotó”

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Troiano (Partido Socialista), miembro de la Comisión de Discapacidad, informó a LA NACION que en los últimos días recibió cientos de llamadas y mensajes telefónicos de personas discapacitadas que se habían enterado el día que debían cobrar que les habían retirado la pensión por invalidez.

“Nuestros mails, teléfonos y el Facebook explotaron, todavía no terminamos de armar el listado de denuncias pero cuando lo hagamos se lo enviaremos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Troiano, que esta tarde se comunicó con la ministra Carolina Stanley. Le dijo que “es inconstitucional la aplicación del decreto a través del cual se dieron de baja las pensiones”.

“Hay mucha gente que se comunica. También debe haber mucha gente que perdió la pensión y no se enteró. Por eso hablamos con las organizaciones para viralizar el pedido y que la gente lo reclame”, dijo.

Troiano también presentó un pedido de derogación del decreto e hizo un planteo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Esto es una situación emblemática, que se les saque este derecho a las personas con discapacidad”, sostuvo.

El comunicado oficial del Gobierno

La ministra de Desarrollo Social de la Nación declaró que es absolutamente falso que haya una baja masiva de pensiones. Carolina Stanley dijo esta tarde: “Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos. Me enoja que traten de usar este tema políticamente y generando miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo”.

“En estos cruces, que son mensuales, se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. Además de eso, en esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, agregó.

“Desde que asumimos estamos trabajando en cortar con ese clientelismo y asegurarnos de que la ayuda social llegue a quienes más la necesitan”, sostuvo la ministra.

Carolina Stanley destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.

“Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir”, comentó.

La ministra explicó además que estas pensiones por invalidez laborativa, requieren, según la ley, que haya un alto grado de vulnerabilidad. Remarcó también que hay otro tipo de ayuda del Estado: AUH para hijos con discapacidad y subsidios para distintas discapacidades.

“Entiendo y me duele cada uno de los casos donde cometimos un error. Son situaciones que merecen nuestra atención. Pero tratar de generar este pánico respecto de las bajas de pensiones me resulta un mal manejo y uso político”, subrayó.

“Hace un año y medio que gobernamos. No solamente no dimos de baja ningún plan, sino que hemos aumentado los planes y hemos trabajado en toda la ayuda y el acompañamiento que han requerido las familias. Este es el gasto social más grande en porcentaje del PBI de los últimos años. No vamos a aceptar ni el clientelismo ni el mal uso político. Hemos encontrado pueblos en los que había más pensionados que gente viviendo ahí y casos en los que se entregaban pensiones en locales partidarios, en lugar de oficinas estatales. ”

“Le aseguro a las familias que merezcan y necesiten la pensión, que la van a tener; al igual que cualquier familia en situación de vulnerabilidad va a recibir del Ministerio de Desarrollo Social todo beneficio, ayuda y acompañamiento que requiera”, concluyó Stanley.

