El HCD define la Instalación de la metalúrgica de Schlegel Pérez

Luego del cruce de palabras entre Carlos Silva del Barrio Los Troncos y del exdirector de la Producción, Ricardo Schlegel, el tema quedó en manos de los concejales.

El jueves, estaba la definición por saber si finalmente en la zona de Colonia Suiza, cerca de la ruta provincial 41, se va a autorizar la instalación de una metalúrgica. El debate no es de ahora sino que surgió a principios de este año y tuvo su eclosión en febrero. Carlos Silva, en nombre de los vecinos del Barrio Los Troncos, ofreció una conferencia de prensa en la sala interna del Honorable Concejo Deliberante, para expresar el rechazo a la instalación de la metalúrgica. A la semana, en el mismo lugar, hizo lo propio Ricardo Schlegel para fundamentar que el emprendimiento sí puede funcionar en el mencionado lugar. En medio de este cruce, Schlegel renunció a su cargo como director de Producción y Empleo de la Municipalidad.

Luego llegó una pausa y esta semana el tema salió nuevamente a luz porque la firma Schlegel Pérez Construcción y Montajes Industriales presentó ante el Concejo Deliberante una solicitud de “habilitación provisoria” para el funcionamiento de su empresa.

La petición fue girada a la Comisión de Legislación y resolvieron reunirse el jueves a las 10 horas junto a los empresarios, quienes estuvieron presentes junto a los trabajadores en la sesión del martes.

Los concejales de todos los bloques coincidieron en “llevar tranquilidad a los trabajadores” para buscar una solución a los fines de que la metalúrgica pueda funcionar. “Vamos a buscar la solución en defensa de los puestos de trabajo, en Baradero estamos tan golpeados y la unión hará que las fuentes de trabajo se mantengan”, expresó Mariano Devincenzo del bloque Cambiemos.

Por su parte, el concejal Bruno Di Pasqua (Frente Renovador) consideró que el tema lo debe resolver el Ejecutivo a lo que el edil Marcelo Elmer (Agrupación Ramón Carrillo) acotó: “La habilitación dependen del Ejecutivo pero el tema es la zonificación. Lo que este Concejo sí puede hacer es una excepción para que funcione”.

Como la cuestión legal supera a los legisladores locales, solicitaron que intervenga asesoría de gobierno para definir por cuántos años será la habilitación provisoria. Los concejales tienen intenciones de otorgar un plazo mínimo de cinco años. “La habilitación no se va a tirar para atrás y el Ejecutivo espera que el Concejo haga la excepción para que puedan trabajar tranquilos”, dijo Elmer.

Desde el FpV, Daniel Depauli recordó, que en su momento, se “aprobó una ordenanza preparatoria de zonificación para talleres pero al no estar la ordenanza definitiva no tiene vigencia; no soy un experto en leyes por eso tenemos que sacarnos las dudas con un organismo provincial pero lo que sí sé es que la nueva zonificación no está vigente”.

Aclaración

Schlegel dialogó con uno de nuestros colaboradores para expresar su disconformidad por la nota publicada el viernes 17 de marzo de 2017 en página 11. La misma es sobre la asunción de Flavio Vacirca como nuevo director de Producción. En la nota se indicó “después de la polémica salida de Ricardo Schlegel, Flavio Vacirca se incorporó al gabinete de la intendenta Fernanda Antonijevic”. El exfuncionario aclaró que su renuncia no fue polémica porque si bien no pertenece más al gobierno local, quedó en buena relación con la jefa comunal y diferenció que la discusiones fueron con Silva, no con el actual gobierno de Cambiemos. “Mi salida no fue para nada polémica, sigo acompañando a este gobierno y tengo una buena relación con Fernanda (Antonijevic)”, indicó.

Publicado por La Autentica Opinión (Viernes 7 de abril de 2017)