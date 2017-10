El HCD por unanimidad reconoció la labor de “Pelucas Solidarias Baradero”

El martes por la noche, en la sesión del Concejo Deliberante correspondiente al primer martes del mes de octubre, entre otros temas, se propuso un reconocimiento por parte del legislativo local a la labor que lleva adelante Pelucas Solidarias Baradero, reconocida en todo el país como unas de las pioneras en la elaboración de pelucas con cabello natural donado, que son prestadas a mujeres en tratamiento oncológico.

Dicha actividad le valió a una de sus fundadores, Jimena Ferrer Lozano, el Premio Avon a la mujer Solidaria y en la última edición de la Revista Susana, de Susana Giménez fue elegida como la Chica del Mes.

El secretario del cuerpo dio lectura del proyecto de reconocimiento elaborado por el bloque de Cambiemos y fue aprobado por unanimidad.

Ediles de todos los bloques fundamentaron su voto y la aprobación terminó con un aplauso cerrado de todos los presentes;

El Concejal Carlos Olmos, autor del proyecto expresó; “Es un reconocimiento a este grupo de mujeres que realmente viene desarrollado una labor que es loable, que fue reconocida a nivel nacional, donde la semana pasada salieron en una revista de tirada nacional contando sus proyectos y los premios que ha recibo y la verdad que creo que el reconocimiento de este cuerpo es lo mínimo que se merecen al esfuerzo que están haciendo por toda esa lucha con mujeres que tienen los problemas oncológicos, creo que lo mejor que nos puede pasar es que le hagamos un reconocimiento a esta asociación.”

Por su parte Guillermo Paniagua, del Frente Renovador Peronista, dijo; “Nuestro bloque acompaña este proyecto y realmente es una gran satisfacción que personas de Baradero realicen esta tan noble tarea, no. No son pocas 350 pelucas, realmente es una cantidad importante y es digno de destacar a estas personas que ayudan a otras que atraviesan un mal trance.”

Guillermo Oliveri del FpV, manifestó; “Del mismo modo nuestro bloque va a acompañar, me perece que es un proyecto que tal vez no tiene toda la dimensión de una acción y un acto solidario permanente- que lo han demostrado mujeres de Baradero- y que en un mundo tan complejo y poco solidario- en una sociedad que cada vez ce centra más en lo individual y no en lo grupal y en lo colectivo- que haya una acción mancomunada de mujeres que trabajan por el otro, por el prójimo, realmente vale la pena destacar por lo tanto vamos apoyar este importante proyecto.”

Bruno Di Pasqua, del FR agregó; “Yo quiero agregar que de este grupo, surgió otro grupo, que la semana anterior estuvo haciendo una capacitación en tierra del Fuego, donde ya fabricaron pelucas y tengo entendido que han enviado algunas a Chile y creo que un poco el fin de pelucas solidarias es eso que se multipliquen los esfuerzos para ayudar y para poder colaborar con la gente que no la está pasando bien.”

Por último se escuchó la palabra de Mariano Pousa de Cambiemos; “Tengo la oportunidad en estos momentos de trabajar juntos con ellas en el proyecto de hacer la sala de oncología y realmente verlas trabajar es un orgullo para todos los baraderenses como trabajan en grupo, como tiene cada una su función. Me emociona ver la capacidad de amar al prójimo que tienen con esa actividad y alentarlas a que sean cada vez más solidarias y que sigan con esta actividad que tan bien le hace a mucha gente.”