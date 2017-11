El ilusionista del Inter de Ibiza

El delantero baraderense Kevin Caminero, desde hace unos meses está radicado en España, donde juega al futbol vistiendo los colores del Inter de Ibiza.

Paco Natera, es periodista y posee un Portal Digital Deportivo muy prestigioso en la región llamado , http://www.futbolpitiuso.es donde escribió la siguiente nota con el título de “El Ilusionista” dedicada al joven de nuestra ciudad.

Desde la redacción contactamos a Paco quien gentilmente accedió a que podamos replicar su trabajo en BTI, incluso nos facilitó fotografías para ilustrarla.

El ilusionista

Kevin Caminero Cuis (Argentina, 11-07-1993), delantero del Inter Ibiza, se ha convertido desde su debut en la Copa Interpueblos en el jugador revelación de la competición. No en vano, este joven ariete italo-argentino de 24 años acumula ya un total de cuatro tantos en su haber y encabeza junto a Armando, la tabla de los máximos artilleros, tras participar en el día de su debut con un portentoso hat-trick en la goleada por 7-0 del Inter al Sant Josep y colaborar con otro tanto más en la victoria de su equipo por 2-4 ante el Ciudad de Ibiza.

Después de militar en la disciplina de clubes argentinos como el Flandria, Puerto Nuevo y Baradero, Kevin Caminero afronta con tremenda ilusión su experiencia dentro del fútbol español y espera poder contribuir con su olfato goleador a que el Inter Ibiza consiga el objetivo de dar el salto de categoría.

“Después de decidir venir a España para establecerme en un club como el Inter, mi deseo no es otro que el de trabajar para jugar lo máximo posible, rendir a un buen nivel y poder hacerme con un lugar dentro del equipo. Me siento muy bien desde que llegué porque en el vestuario me he encontrado con unos compañeros increíbles en todos los sentidos y que me han prestado una gran ayuda tanto dentro como fuera del terreno de juego. Estoy muy agradecido a todo el plantel por las facilidades que me han dado, ya que me da mucha confianza para aprovechar las oportunidades que se me presenten”, asegura el nuevo hombre goleador del conjunto gualdiazul.

Como todo buen pistolero que merodea por las área rivales, Kevin tiene en su mente fijada la idea del gol, aunque, al mismo tiempo, reconoce que marcar no es algo que en absoluto le obsesione. “No me marco ninguna cifra de goles para esta temporada. Más que hacer goles lo que me interesa es rendir bien y poder ayudar al equipo en lo que sea necesario en cada partido. Los espacios se dan con el trabajo de todo el equipo y las ocasiones se presentan por sí solas, lo único que hay que estar es concentrados y aprovechar el momento en el que se crean esas oportunidades de marcar”, indicó el delantero interista.

En cuanto a la diferencias que ha encontrado a la hora de jugar entre el fútbol argentino y el español, el delantero del Inter Ibiza comentó que “depende de los partidos, pero sí que he notado algunas diferencias entre el estilo de juego que se practica en mi país y el que se hace aquí, donde el ritmo de la pelota es más alto y las posiciones que ocupan todos los jugadores en el campo a la hora defender hacen que se tenga que correr menos”.

Sobre el potencial que ofrece la escuadra de Carlos Fourcade y Lolo Hernández, Kevin aseguró que “individualmente el equipo cuenta con jugadores muy buenos técnicamente, con mucha experiencia y muy habilidosos. En lo grupal, está claro que estamos progresando mucho en el juego colectivo, eso es algo se ve reflejado en los partidos y en los entrenamientos”.

Por último, al preguntarle por la competición y los objetivos planteados por su club, Kevin afirmó, sin dudar un sólo instante que “nosotros apuntamos alto”. “Los resultados, aunque se hayan producido ya algunas goleadas, no reflejan mucho lo que es la realidad porque normalmente suelen darse partidos bastante cerrados en los que cuesta dominar al rival. La competencia hasta final de temporada parece que va a ser muy linda porque veo que hay varios equipos con mucho potencial”, destacó el goleador interista.