El increíble secreto que hace que los perfumes duren todo el día y con la misma intensidad

Poder hacer que el perfume dure todo el día, con la misma intensidad y sin gastar grandes cifras de dinero en importados es sin dudas el sueño de muchas. El secreto es simple, vaselina neutra en puntos claves

Entre muchas armas poderosas que cualquier mujer utiliza con frecuencia para poder conquistar a un hombre, un puesto muy especial ocupan los perfumes. No es ningún gran misterio: gracias a una rica fragancia elegida acorde a nuestra personalidad podemos eficazmente atraer a nuestra “presa” y hacer que nos encuentre más guapas, agradables y encantadoras. Pero ¿sabes por qué es esto tan importante?

El olfato humano es uno de los cinco sentidos y para algunas personas cumple una función crucial a la hora de lanzar una opinión acerca de los demás. Seamos sinceros: cuando alguien a quien conocemos no huele demasiado bien, por más simpático que sea, puede provocar el rechazo de otros, aunque no se les puede culpar. Cualquier persona en su sano juicio no estaría muy a gusto con semejante situación

Si tan solo se eligen con cuidado -ya que hay que saber utilizar distintos olores basándose en varios factores- los perfumes pueden servir como un perfecto “adorno” de una persona. Muy a menudo reconocemos las fragancias asociándolas con nuestros seres queridos, nos traen recuerdos y despiertan nostalgia… ¡Estamos seguros de que tú también puedes decir algo sobre este tipo de sensaciones! Eso sí: todas las fragancias, por más originales, costosas y bienolientes que sean, comparten un rasgo común.

A pesar de que, para poder comprárselos, hay que gastar bastante dinero, y quedan firmados con los nombres de las prestigiosas marcas que siempre garantizan su buena calidad, con frecuencia es muy difícil conservar su aroma en la piel durante todo el día. Debido a la baja concentración de sus ingredientes cruciales, este hecho resulta especialmente molesto en el caso de las colonias yeau de toilette.

No es de extrañar que, debido a ello, muchos amantes de perfumes se sienten bastante frustrados: para poder permitirse el lujo de adquirir un perfume de marca verídico, en muchas partes del mundo hace falta pagar un montón de dinero, y las aguas perfumadas o de colonia podrían suponer un sustituto menos costoso para ellos… Por supuesto, ¡siempre y cuando su olor no se desvaneciera por completo en cuestión de horas!

Aunque la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de ello, existe un truco muy simple, eficaz y -ante todo- barato, que ayuda a cambiarlo. Gracias al uso adecuado de un solo componente cosmético (del que, estamos seguros, tú también dispones) es posible conservar la fragancia en el cuerpo desde la mañana hasta la noche. ¿Quieres saber de qué se trata?

El secreto consiste en emplear… Vaselina neutra, no perfumada, como base. En otras palabras, si quieres seguir oliendo como una diosa 24 horas al día, primero aplica un poco de ella en los puntos “siempre calientes” de tu cuerpo (o sea, el cuello, las sienes, las partes interiores de las muñecas o la zona entre los pechos) y luego, échate un poco de tu perfume favorito sobre ellos. ¡Te podemos garantizar que los resultados te van a asombrar!

Además de poseer muchas otras propiedades que nos son bastante útiles, la vaselina actúa puesta en distintas zonas de tu cuerpo actuará como un “atrapa aromas” e impedirá que el olor de tu perfume desaparezca de tu piel. Esto debe servir de mucha ayuda sobre todo a las personas con resequedad de la piel: el cosmético, al mismo tiempo, va a poder hidratar y proteger la cutis. (tendencias-Infobae.com)