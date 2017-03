El Negro ganó y está a un paso de la clasificación

Atlético sabía que debía ganar o ganar, que no servía otro resultado y así lo hizo. Le ganó a Matienzo 2 a 1 y quedó a un paso de clasificar para la siguiente ronda.

El comienzo del partido no fue sencillo para el Negro, ya que en cada avance de Matienzo el arco de Atlético corría peligro, la gran actuación del Guly Gómez hizo que el partido siguiera empatado y dándole al local la posibilidad de afianzarse en defensa y ajustar las marcas.

A la gran actuación del Guly se le sumaba una gran performance de Jesús Silva, del Pato Luna y de Sergio Ortigoza, todos trabajando para abrir el marcador y encontrar al “Oportunista” Chapuis y mandarla a guardar.

Por el lado de Matienzo, Pitaluga era el conductor, Yacuzzi el punzante y el rapidito Ferreira, era lo que más preocupaban en la visita, aunque controlados todos por Gómez desde debajo de los tres palos.

Alguno de los dos debía romper el cero y ese fue Atlético, Ortigoza toma una pelota dentro del área, deja atrás un defensor y cuando va a definir la pelota sale endemoniada para el lado del Chapuis quien con un frentazo pone el 1 a 0 parcial. Minutos después por una doble amarilla se va expulsado Ortigoza en el Negro y de esa manera en un final tumultoso se fueron al entretiempo.

Atlético salió al segundo con dos líneas de cuatro y suelto el Pato Luna, Matienzo debía salir a buscar el empate, por lo tanto sumaba gente al ataque, aunque sin la claridad del primer tiempo, los chicos del Negro tomaron mejor las faltas y el arco ya no pasaban tantos sobresaltos. Luna aviso con un tiro por arriba del travesaño (la tiro de emboquillada ante la salida del arquero) y luego sentenció con un disparo terrible que se clavó en la red dejado parado al arquero que no pudo reaccionar y el Negro cantó el segundo… Parecía que el final iba a ser tranquilo pero faltando diez, Lasca cobró penal para Matienzo que Pitaluga lo cambio por gol y le puso suspenso al partido. El árbitro en tiempo cumplido adicionó cinco unos excesivos cinco minutos y en el quinto de de descuento Mansilla de Matienzo reventó el travesaño paralizando todos los corazones Negros… luego vino el final y la punta provisoria para Atlético, quien ya casi tiene la clasificación en el bolsillo, si gana el próximo partido será en la primera colocación, si lo empata quedará segundo y hasta en caso de perder tiene puntaje para ser uno de los mejores terceros.

Del arbitraje no voy a hablar mucho, solo que dirigió Lasca y estuvo secundado por Salinas, quien tenía, a mi entender, la orden de no cobrar nada aunque esto se haga enfrente de sus narices, lo de Lasca , usted ya sabe, no está a la altura … y no lo digo por su estatura…

Atlético sumó nuevamente de a tres y hasta que Juegue Del Acuerdo con la Peña de Boca es puntero, solo le queda un pasito más, el del próximo fin de semana y a empezar a soñar con el ascenso.

Síntesis:

Atlético: Gómez, Schalibaum, Del Río, Camacho y Pulimeni, Moreira (Molina), Carreras, Chapuis (Romero) y Silva, Luna (Martín) y Ortigoza. Suplentes: Vacirca y Centurión

Matienzo: Pérez, Díaz Villareal, Mansilla, Roldan, Bogado, Ferreira (Martínez P.), Yacuzzi D (Ferreira R), Martínez (Fernández), Pitaluga y Yacuzzi J.

Goles: PT Chapuis (A) ST: Luna (A) PItaluga (M)

Expulsado: Ortigoza Sergio (A)