“El Negro” se la juega en Ramallo

Luego del buen partido de Atlético el pasado domingo donde derrotó con categoría y mucho compromiso al difícil equipo de SOMISA, por 4 a 2. será el turno de las semifinales, donde los elencos que ganen dicha llave habrán quedado a un paso de conseguir los ascensos al Federal “B”.

El Negro, finalizó con varios jugadores que presentaban dolencias o lesiones menores, por lo que el DT Gustavo Fortunato decidió que no jueguen el clásico local frente a Sportivo y se recuperen para estar al 100% para el domingo.

El rival en semifinales será Matienzo de Ramallo que juega en la Liga Nicoleña y ha salido campeón en el 2015. Es un plantel que al igual que Atlético tiene hambre de gloria y se ha reforzado muy bien contando con algunos jugadores con experiencia en primera división y ascenso.

Con una defensa muy ordenada y coordinada con el medio campo, crea una barrera difícil de superar para los rivales, mientras que es muy rápido y punzante en ataque.

El plantel de Baradero, ha ido de menor a mayor y hoy se encuentra en gran nivel en lo individual y grupal. Además a demostrado que se hace fuerte en las difíciles.

El primer partido del cruce será el domingo 23 a las 16 hs. en Ramallo, con terna arbitral de San Lorenzo (Santa Fe), la revancha el 29 0 30 de abril, dejará a uno de los dos en la final.

Resumiendo, los próximos cruces serán los siguientes: Primer Ascenso: Matienzo de Ramallo vs. Atlético Baradero y ADIP de Gonnet vs. CRIBA de La Plata. Segundo Ascenso: Colonial Ferré vs. Viaminte FC de Los Toldos y Sport de Salto o SATSAID vs. Club Mercedes.

Resultados:

Así culminaron los partidos revanchas: Atlético Baradero (4) – Del Acuerdo San Nicolás (2), Deportivo Malvinas (1) – ADIP de Gonnet (3), CRIBA de La Plata (4) – Deportivo Coreano de Lobos (1), Club Mercedes (3) – Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (1), Jorge Newbery de Rojas (1) – Colonial Ferré (3), Viamont FC (4) – Matienzo de Alberdi (0). Por su parte esta tarde juegan la rancha Sport de Salto y SATSAID con triunfo en la ida como visitante de Sport por 3-1.