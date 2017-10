El Pan de Arándanos y Nuez de Pecán, fue elegido como el Dulce baraderense

El pasado viernes se eligió entre 35 recetas participantes, el postre o dulce que será representativo de nuestra ciudad, el ganador fue un Pan de Arándanos y Nuez de Pecán creado por Diego Amartino, un baraderense de 37 años, que estudió gastronomía y realizó varios cursos y seminarios en panadería y pastelería.

Este concurso, surgió de los emprendedores turísticos que componen Baradero Emprende, a raíz de la falta de un postre o dulce característico para ofrecer a los visitantes para degustar o llevar como recuerdo de la ciudad.

Diego, habló con BTI sobre su creación gastronómica que a partir de ahora será de todos;

¿Tu pan tiene algún nombre comercial?

“Yo lo llamaría directamente Pan de arándano y nuez pecán, no quise utilizar la palabra pan dulce, porque por ahí se iba asemejar a un pan dulce navideño. En este caso teníamos pautas que las daban los organizadores del concurso, que tenía que venir de un contexto histórico que la representara y tenía que tener ingredientes, en lo posible locales. Me base en un pan suizo que era un pan de pera, como no hay pera en la zona, lo remplace por arándano y nuez pecán”.

¿Cómo es su composición?

“La masa es dulce con levadura, fuimos dándole distintos grados de dulzor, primero probamos con arándonos naturales, no nos convencía porque el arándanos tiene muy poca duración, se pone feo rápidamente la fruta fresca, entonces terminamos utilizando una mermelada de arándanos y ahí le bajamos el contenido de azúcar a la masa, para que no quede tan dulce”.

¿La mermelada está mezclada en la masa?

“No, tiene un relleno de mermelada de arándanos, un color violeta y arriba usamos una cobertura crocante que es como una pasta de nueces y usamos nueces pecán, que es de la zona del Delta”.

¿De que tamaño es?

“Hicimos dos tamaños para el concurso, un tamaño que es como para dos personas donde usamos piezas de 125 gramos y un tamaño más familiar con pieza de 250 gramos”.

¿De qué manera hiciste las pruebas para saber que era rico para todos o la mayoría?

“Fui haciendo varias pruebas, las primeras la verdad no convencían, primero lo probaba la familia, pero la familia siempre te dice que es rico, entonces no es muy convincente, así que probé con otra gente y no convencía, uno notaba de afuera que no convencía –y a uno tampoco lo convencía- hasta que llegamos a este resultado que dijimos este sí, este si va y la verdad que a mí también me convenció es algo apetitoso que te da ganas de comer otra porción una vez que lo probaste, no es algo que decís esta rico y nada más”.

¿Cómo viviste la noche del viernes donde fuiste elegido?

“La verdad lo viví con mucho nerviosismo, no me lo esperaba, ya cuando dijeron que la idea era armar una revista, algo así con las 35 recetas de todos los participantes, ya con eso me sentía satisfecho. Después cuando nombraron los tres finalistas ahí fue mucha emoción, mucha descarga de nervios, ya estaba realizado y al final se logró el primer puesto”.

¿Qué se siente?

“La satisfacción ya era haber sido selecto para eso y lo que va a quedar del pan, esperemos que todo el mundo se anime hacerlo, las panaderías sobre todo”.

¿El nombre para conseguirlo será pan de arándanos y nuez de pecán o lo vas a cambiar?

“Lo pensé, el tema es que el pan original, el pan Suizo que es de donde tomamos la idea, el nombre es en otro idioma, entonces dijimos vamos a dejarlo como Pan de arándanos y no quise utilizar nombre ni en Suizo, ni en Alemán, porque iba hacer difícil su pronunciación y menos comercial en sí”.

¿Quienes quieran probarlo donde lo consiguen?

“Ya estaremos en la próxima feria de emprendedores con una cantidad como para que la gente lo pueda degustar”.