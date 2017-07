El Partido Obrero hace historia al lograr por primera vez una diputación en la Legislatura provincial

Luego de muchos años de dura y desigual lucha, algunas veces arañando el cargo, el líder chaqueño del Partido Obrero, Aurelio Díaz, logró su ingreso como diputado a la legislatura provincial. Dijo a Radio Ciudad que no va a defraudar a la gente.

Estuvo muy cerca, varias veces, de ingresar a la Legislatura. Esta vez lo logró. Aurelio Díaz fue cauto hasta último momento. Computadas casi el 90% de las mesas, manifestó “hace un rato me dijeron que ya estaba entrando en la Cámara de Diputados pero yo digo vamos a esperar, total no hay apuro”.

En declaraciones a Radio Ciudad, publicadas por el portal Chaco Día x Día, Díaz habló de la campaña electoral, contando que “los compañeros que trabajaron la campaña, y en el tema redes sociales, me hicieron ver como se podía llegar a toda la gente del interior, cuando por ahí no nos daban espacio los medios. No sé cuanto salió económicamente pero fue un acierto”.

Aurelio Díaz es un trabajador del gremio de la construcción, y aseguró a Radio Ciudad que “vamos a seguir trabajando. El viernes tenía que terminar 2 escaleras y les dije aguantame dos o tres días más. Mañana lunes tengo que ir a desencofrar una y armar otra, pero seguimos laburando”, expresando con orgullo que su especialidad son las escaleras.

Recordó otras elecciones donde estuvo cerca de entrar como diputado, y narró que “el viernes fui a comprar pan y un vecino me dice, muy por debajo, yo te voy a votar. Después entró otro hombre a los gritos, diciendo yo te voy a votar. Y a coro, las 3 muchachas que vendían pan, me dijeron todos lo vamos a votar a usted. No sé si los encuestadores captan eso”.

“Hoy mientras me hacían unas nota ví a una mujer que me sacaba fotos. Me acerqué para pedirle que se las envíe a la gente de prensa y me dijo…yo soy escribana, lo voté a usted, espero no me defraude”, concluyó; sosteniendo que no defraudará a la gente, y que trabajará desde los barrios.

Aurelio no dejó de agradecer los espacios que le diera Radio Ciudad y Chaco Día por Día, para llegar con su propuesta a la gente. (InfoGEI)Jd