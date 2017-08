El Partido obrero realizó un mural exigiendo Aparición con Vida de Santiago

En el transcurso de la tarde del feriado Lunes 21 de Agosto, en el predio de la estación de trenes, se llevó adelante la realización de un mural y de una radio abierta, reclamando por la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado; el joven desaparecido hace 18 días tras la represión de la gendarmería al pueblo Mapuche.

La jornada fue impulsada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y conto con el apoyo de artistas locales e integrantes de otras organizaciones. El pintor Baraderense Edu Aguilar fue quien estuvo a cargo de la realización de un impresionante mural, mostrando sus gigantes dotes artísticos y su compromiso con las causas nobles. También se hicieron presente integrantes de la agrupación Baradero Diversidad llevando su apoyo a esta lucha.

Marcia Simour, candidata a segunda concejal por el FIT, sostuvo: La represión es la verdadera cara del capital, su sostén. Fuera los Benneton y los Chevron! A Santiago lo llevo la gendarmería, el Estado es responsable! ¡Fuera Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad! Aparición con vida YA de Santiago Maldonado!! Basta de persecución a los pueblos originarios. Libertad a Facundo Jones Huala.

Mientras se repartían volantes, a los transeúntes y automovilistas, con la siguiente leyenda…

Aparición con vida YA de Santiago Maldonado

¡El Estado y el gobierno son responsables!

Desde el martes 1º de agosto, luego de la brutal represión por parte de más de cien efectivos de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), se encuentra desaparecido Santiago Maldonado.

Santiago se encontraba en un acampe en solidaridad con la lucha de la comunidad mapuche donde pasó la noche, y se encontraba presente en el momento en el que las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al lof de Cushamen, predio recuperado por la comunidad mapuche, disparando balas de goma y plomo y destruyendo todo a su paso.

Los testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en un unimog (camión mediano) de gendarmería. Los rastrillajes realizados en la comunidad Lof Cushamen durante la jornada del miércoles 16 permitieron encontrar un collar perteneciente a Santiago.

La represión del 1º de agosto fue dirigida personalmente por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y ex defensor de genocidas, Pablo Noceti (El mismo que acusa de terroristas a los miembros de la comunidad y a quienes los apoyan).

La Gendarmería detuvo a Santiago, por lo tanto el gobierno nacional no puede responder que no sabe dónde está, ni negar la detención de Santiago. Ni, como declaró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, decir que no sabía si Santiago Maldonado estaba en la movilización porque “todos estaban encapuchados.” O peor aún su declaración donde afirma “en Argentina todos los días desaparecen personas…”

Santiago fue detenido por la Gendarmería y el gobierno nacional es responsable. Los testimonios recogidos bajo reserva de identidad por la fiscalía junto a registros audiovisuales que darían entidad a tales testimonios confirmarían la responsabilidad de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

La desaparición de Santiago se da en el marco de una tremenda represión en la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año, el gobierno provincial y el gobierno nacional han desplegado todo su aparato represivo sobre el pueblo mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras como los empresarios Lewis y Benetton. Así, con el fin de disciplinar a la comunidad, la Gendarmería detuvo nuevamente, a fines de junio, al lonco Facundo Jones Huala, aunque la justicia argentina no tiene causas contra él.

Desde hace mucho tiempo el gobierno tiene como protocolo represivo previsto la represión contra el pueblo mapuche y lo ha hecho para darle seguridad jurídica a las inversiones petroleras, gasíferas y a los acaparadores de tierra del país. Incluso en Vaca Muerta hay inversores que dicen que hasta que no se termine con la lucha mapuche en reclamo de sus tierras no va a haber inversiones ahí.

Esto no es un hecho aislado ya que tanto en Argentina como en Chile los gobiernos han trabajado conscientemente para llevar esto adelante rememorando aquel operativo Plan Cóndor de las décadas del 70 y 80 durante dictaduras militares donde se armaban causas truchas, se los torturaba, reprimían y desaparecían mapuches e integrantes de otros pueblos originarios.

Esta desaparición y la persecución contra la comunidad mapuche de la Patagonia está relacionada directamente con objetivos estratégicos que el gobierno quiere llevar adelante con represión, con muerte y con desapariciones.

La lucha popular y el reclamo por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado nos pertenece.

Exigimos la indagatoria inmediata de los miembros de la Gendarmería Nacional que participaron de la represión y de Pablo Noceti (Secretario de Gabinete del Ministerio de Seguridad) que dirigió la represión. La única seguridad para los testigos es que los represores estén en prisión.

¡Fuera Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad!

Basta de persecución a los pueblos originarios.

Libertad a Facundo Jones Huala.

Aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

El gobierno nacional y el Estado son responsables.

Partido Obrero Baradero.