El Partido Socialista iría con lista propia a las elecciones legislativas

El Secretario General del Partido Socialista, Rodolfo Lacabanne respondió por este medio a los cuestionamientos de la Concejal Irma Tineo sobre su legitimidad como autoridad partidaria. Además reconoció que mantienen charlas con distintas agrupaciones, pero que de no incluir mas fuerzas políticas, aparte del peronismo, en el frente Unidad Ciudadana que impulsa Cristina Kirchner, ellos irán con lista propia a las elecciones legislativas del corriente año. Aunque destacó que esto puede variar antes del sábado a las 20 Hs cuando cierre la presentación de las boletas.

¿Cómo llegan a ser autoridades del Partido Socialista en Baradero?

“El partido Socialista de la provincia de Buenos Aires -como cada dos años- llamó a elecciones, el partido tiene una forma desde el 2002 hasta acá que cambio la carta orgánica- porque se funcionan los Partidos Socialistas y hacen un Partido Socialista solo- que establece que cada afiliado tiene el derecho a presentar una lista de candidatos en cada uno de los distritos o sección en la provincia de Buenos Aires, llevarla al partido en tiempo y forma que el partido lo establece y así participará de una elección interna- siempre que haya más de una- y en caso de que sea la única se proclamará ganadora y es la que conduce, sin necesariamente participar de una elección. Nosotros con un grupo de compañeros presentamos una lista en junio del año pasado – en julio se proclama- pensando que algún otro compañero presentaría otra para competir en las elecciones internas y bueno no nadie presentó otra lista, el Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires quien hoy conduce la diputada Gabriela Troiano proclamó la lista ganadora por lo tanto no hubo elecciones”.

Irma Tineo cuestionó la forma en que se eligieron autoridades, dijo que se votó en San Pedro, ¿Esto es así?

“La Concejal Tineo plantea que esta elección se votó en la ciudad de San Pedro y no fue lo que se votó en la ciudad de San Pedro nuestra lista, lo que paso es que a nivel local hubo acuerdo, a nivel seccional hubo acuerdo y a nivel provincial no hubo acuerdo y por lo tanto hubo dos listas, esas dos listas compitieron´, a una la representaba Emiliano Fernández y a la otra la representaba Gabriela Troiano, el partido se comunica conmigo oportunamente me dice si pueden traer las urnas- les di los datos de las autoridades porque era Daniel Flores y había renunciado al partido-, por lo tanto le digo mira creo que quedó el compañero Miguel Manguich hablen con él, como para ver si les van a facilitar la sede para poder traer esas urnas- yo no sé que paso después de eso – pero la elección para elegir autoridades de la Provincia de Buenos Aires, no autoridades locales que estábamos proclamados por lista única, esa elección la urna de Baradero la llevaron a San Pedro, porque entiendo al no tener respuesta de autoridades que estaban en Baradero llevaron esa urna para que los baraderenses voten- ha pasado en otra oportunidades también- que no tuvieran lugar para votar.

Otra cosa que dice Irma y que no es así es que ahí fuimos todos a votar, de nosotros no fue nadie y entiendo que no voto nadie de Baradero en esa urna, por eso quiero aclarar que institucionalmente el Partido Socialista hoy tiene la legitimidad por tener una lista que se proclamó por ser la única lista, no por haber participado de ninguna elección porque no hubo otra lista, esa es la verdad y la cuestión institucional que yo veía que había necesidad de explicarlo, porque hay afiliados, gente de la sociedad civil, los medios que también tienen que saber, porque nosotros mandamos un comunicado con las firmas de las autoridades partidarias y ustedes pueden tener el derecho a dudar si alguien de la investidura de ella, que es Concejal y tiene una historia lo pone en riesgo”.

¿El PS autoriza la alianza con el frente Unidad Ciudadana?

“El partido a nivel provincial ha hecho un acuerdo con los compañeros del Frente Popular de Víctor De Genaro y en Baradero los representantes son los compañeros de ATE, no obstante esto el Partido Socialista en un Consejo Provincial que hizo hace aproximadamente un mes estableció que en algún distrito donde haya una realidad particular de trascender algunos frentes e incrementarlo y participar con otras fuerzas políticas los pueda hacer. En ese marco es que estamos hablando con diferentes agrupaciones políticas de diversos partidos hemos hablado con Bruno Di Pascua oportunamente por ejemplo que no es del Frente para la Victoria, hemos hablado con La Campora, la Néstor Kirchner, con Nuevo Encuentro, hemos hablado con Tito Sanzio con quien tuve un vinculo por mi paso en el Concejo Deliberante y que esta más vinculado a la Agrupación Carossi, pero sinceramente hasta el día de hoy, y el sábado se presentan las listas no tenemos nada cerrado con nadie. Hay una mesa de dialogo que esta funcionando pero no es algo que esta establecido, solo nos juntamos para ver que podemos aportar cada espacio pero no hemos cerrado nada”.

¿Por donde pasa la duda para sumarse a este frente opositor?

“Nosotros compartimos plenamente la idea que transmitió Cristina el otro día y entendemos que a lo mejor algunos militantes del peronismo de Baradero no les guste, porque yo veo que en Baradero quieren priorizar la unidad del PJ por sobre el eco de lo que planteó Cristina, yo creo que no alcanza con un solo partido político y creo que hay que trascender, en ese marco recién venimos de una reunión con los compañeros del Frente Popular estamos construyendo la lista, estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos porque aparte es un espacio genuino, que lo queremos mostrar a la sociedad, no vamos a cerrar el teléfono para hablar con el resto de las fuerzas, porque la idea de armar algo mucho más amplio la compartimos, porque creemos que hay una necesidad que tiene que trascender la necesidad partidaria, pero no nos vamos a quedar sin ir a elecciones si el peronismo es el único espacio que esta en la unidad ciudadana, si es solamente el peronismo no representa a la unidad ciudadana ni mucho menos, por supuesto y nosotros creemos representar esa idea de unidad ciudadana, más allá de quien lo diga que en este caso lo esta diciendo Cristina, pero nosotros también la queremos representar transitando por las elecciones”.

¿Analizan ir con una lista integrada por Partido Socialista y el Frente Popular?

“También estamos coordinando con Osvaldo Caffaro que es una persona que un su gobierno pregona esta idea-porque tiene radicales, tiene socialistas, tiene peronistas- por un horizonte común que es representar a la sociedad y bueno anoche tuvimos una reunión vino el presidente del Concejo Deliberante, vino otra Concejal y nos están dando una mano porque no es fácil, tenemos muchas ganas, la verdad que no tenemos ni piso, ni techo porque en los últimos tiempos así de manera más autónoma no hemos participado en una elección entonces no sabemos electoralmente que puede pasar, pero si sabemos que tenemos mucha ganas de construir al corto, mediano y largo plazo y vamos hacer una lista que represente a la sociedad que por ahí esta un poco atravesada por la crisis que esta sufriendo por las propias políticas del gobierno”.

¿Entonces por ahora no integrarán el frente Unidad Ciudadana?

“Hoy te tengo que decir que no lo integraremos, porque quedan 48 horas, la idea nuestra es tener la lista terminada mañana, los avales los estamos cargando en la página web como corresponde y la lista hay que cargarla también, después hay que ir con el apoderado a presentarlo a La Plata, hoy estamos en ese camino.”