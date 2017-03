El Partido Socialista y la interna por acompañar o no la alianza Margarita-Massa

El Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires se debate entre cortarse solo o acompañar a lo que fue el Frente Progresista. Con diferencias en todos los sectores, no logran cerrar filas.

El posible acuerdo entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa tuvo una importante repercusión en las filas del Partido Socialista. Es que, desde hace varios años, los dirigentes de la rosa roja forman parte de un frente político y electoral con el sector de la diputada nacional, el GEN, y que también integra Libres del Sur.

El denominado Frente Progresista, Cívico y Social parece haber quedado en el olvido para Margarita y, con ello, los socialistas se debaten sobre su rol en los próximos comicios de medio término.

La cuestión parece trascender por una sola disyuntiva: acompañar o no a la última candidata a Presidente que promovió el espacio. Las diferentes posturas, entre las bases y la conducción bonaerense, sacaron a relucir la realidad de un partido que lucha por mantenerse activo en la discusión política y no quedar en el olvido en el intento.

Así las cosas, según pudo saber La Tecla, desde la cabeza de la conducción bonaerense apuestan a rechazar la alianza y a posicionarse como opción contraria. No obstante, algunos sectores del Conurbano no apoyan esta postura y aseguran que, sea cual sea la manda partidaria, acompañarán a Stolbizer en sus decisiones.

“En 2015 la llevamos como Presidenta y se chocó contra un árbol; ahora no podemos dejarla sola, hay que reconocerla”, manifestaron a La Tecla desde uno de los distritos de la Primera sección donde el PS posee voz y voto en el Concejo Deliberante.

En contrapartida, la secretaria general del Partido Socialista de la Provincia y diputada nacional Gabriela Troiano confirmó la voluntad de las cabezas del sector. “La mayo-ría de los afiliados no está de acuerdo en cerrar con el Frente Renovador”, aseguró la legisladora, y explicó que las diferencias son un poco más profundas y no de matices. “Hay algunos planteos con los cuales no coincidimos, hay muchas diferencias, hay cuestiones que no coincidimos”, dijo en tal sentido.

A la vez puso paños fríos a la diferencia y señaló que “nadie tiene que estar peleado con nadie, simplemente tenemos una mirada distinta de la realidad”. La líder del PS rescató el nivel de discusión dentro del espacio entre los sectores que se cortan solos y los que apoyan al GEN. “El partido transcurre con total democracia, se plantean las situaciones, se votan, se eligen”, afirmó.

No obstante, a pesar de intentar apaciguar las aguas, arremetió contra los sectores que se mostraron cerca de la alianza Stolbizer – Massa. Sin mencionarlos, apuntó a dirigentes de la Provincia que responden a Roy Cortina, y al excandidato a secretario general del PS, el platense Emiliano Fernández.

“Hay sectores que estuvieron presentes en el lanzamiento de la escuela de gobierno del Frente Renovador, evidentemente tienen una cercanía a ese espacio”.

Así las cosas, la interna de un partido que lucha por sobrevivir en la discusión política, y que en los últimos comicios internos sólo contó con la participación de 3.028 afiliados, se mantiene a la orden del día. La fragmentación es moneda corriente en la militancia de la rosa. Así como se dividieron meses atrás por diferentes conducciones, ahora es apoyar o no a Margarita en su alianza con Massa lo que saca a la luz las fisuras internas. (Latecla.info)