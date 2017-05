El PJ Bonaerense se reunió con empresarios PyME y manifestó su apoyo al sector

GESTIÓN COMUNITARIA BARADERO, participó ayer en un encuentro realizado por la Comisión de Economía del Partido Justicialista, y donde participaron pequeños y medianos empresarios de la provincia, así como organizaciones representantes de los mismos. En dicho marco el presidente del PJ, Fernando Espinoza, se comprometió a incluir los reclamos de los diversos sectores en la plataforma electoral de las próximas elecciones legislativas, bajo la forma de “soluciones concretas”.

Se analizó la situación que atraviesan los diversos sectores de la esfera productiva y de qué modo los mismos se han visto afectados por el actual modelo económico. Se escucharon particularmente las problemáticas y necesidades de los distintos sectores y territorios, y hubo un momentos en particular para la cuestión de Baradero y sus situación de emergencia económica y laboral.

La Comisión de Economía del Partido Justicialista bonaerense funciona desde 2016 y está compuesta por el secretario de Hacienda de la Municipalidad de La Matanza, Roberto Feletti; la secretaria de Producción del mismo municipio, Débora Giorgi; la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis; el diputado nacional y ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof; el ex director del Banco Central y actual director del Observatorio de la Deuda Externa (ODE), Arnaldo Bocco; el economista y asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín D’attellis, y la economista Mercedes La Gioiosa de La Fundación Desarrollo Argentino. Paticiparon por Gestion Comunitaria Baradero el Dr. Osvaldo Nan (Casa Pyme) y el Sr. Dino Pellorosso (comerciante local).