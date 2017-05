El PO y sus acciones por la reincorporación de los trabajadores de Ingredion

Audiencia en diputados por la reincorporación de los 186 trabajadores de Ingredion

Los diputados nacionales Néstor Pitrola y Pablo López, del bloque Partido Obrero en el Frente de Izquierda, realizaron una Audiencia Pública en la Cámara de Diputados de la Nación junto a los trabajadores de Ingredion SA en lucha por la reincorporación de 186 compañeros y su sindicato, el SOERM.

En el marco de la Audiencia se presentó un Proyecto de Declaración que plantea el repudio a los despidos impuestos por esta multinacional, que tienen como objetivo liquidar las conquistas obreras, el Convenio Colectivo y avanzar en la precarización laboral, y la solidaridad con la lucha de los trabajadores que están llevando adelante un paro y acampe en puerta de fábrica en las plantas ubicadas en Baradero y Chacabuco.

Participaron los diputados Facundo Moyano, del Frente Renovador, y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita. Como resultado de la audiencia y de la interpelación de los trabajadores, Facundo Moyano se comprometió a exigir la intervención de la CGT. La reunión se llevará a cabo este viernes 19/05.

En primer momento tomó la palabra Carlos Touzet, Secretario general del SOERM quién informó del desarrollo del conflicto, de la intransigencia de la patronal que viene por el salario y por el convenio colectivo de trabajo. Se expresaron numerosa cantidad de trabajadores, entre ellos Javier Curaratti y Gabriel Touzet.

Pitrola declaró: “Queremos que esta Audiencia sea un trampolín para ir a golpear las puertas de los responsables de resolver el conflicto, en primer lugar el Ministro Triaca. La empresa presentó el recurso preventivo de crisis y se lo rechazaron porque no se advirtió ninguna crisis en los balances. Sin embargo, el Ministerio permite los despidos que debería prohibir. La política de arrasar los convenios está encabezada por Macri y Vidal. El poder político está actuando en respaldo de la patronal de Ingredion. Acá hay una pulseada con la patronal y hay una posibilidad de ganarlo a partir de la unidad de los trabajadores. Hay que enfrentarlos con la unidad de la clase obrera. La CGT tiene que hacerse presente en Baradero. Vamos a juntarnos con varios diputados para que Triaca ponga la cara porque tiene herramientas para disponer la reincorporación. Nos ponemos al servicio de esta lucha. Les propongo que convoquemos a una movilización al ministerio de trabajo de calle Alem. Se puede triunfar, y el triunfo de esta lucha es un triunfo para toda la clase obrera. Hay que seguir el ejemplo de Santa Cruz, y todo el pueblo de Baradero y Chacabuco tiene que salir a apoyar esta lucha.”

López declaró: “Cuando hicimos el Proyecto se me vino a la cabeza un conflicto de mi provincia, Salta, en donde la principal industria es el ingenio El Tabacal, en manos de una empresa norteamericana. Allí hubo un intento de reforma laboral, quisieron abrir un cuarto turno que implicaba aumentar la productividad y bajar el salario. Los trabajadores lograron que toda la población se movilizara y esa movilización logró que la empresa no imponga la reforma. La lucha de ustedes va en ese sentido. Una gran cantidad de trabajadores del país está saliendo a luchar y ocupando plantas, como los trabajadores de AGR-Clarín, para que el gobierno no descargue la crisis sobre los trabajadores. Algunos de estos elementos puede ayudar a la lucha de ustedes. Nuestra banca va a estar a disposición de todo lo que requiera la lucha para que los 186 trabajadores sean reincorporados con las condiciones laborales que corresponden.”

Se hizo presente una importante delegación de Trabajadores:

El Secretario General del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) Alejandro Crespo, SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines), SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y de diferentes corrientes en lucha y de la Coordinadora Sindical Clasista (Lista Naranja Alimentación, APEL, Lista Naranja INTI, , Lista Naranja de Docentes Universitarios y trabajadores de AGR-Clarín).

Todos ellos se solidarizaron y ofrecieron su colaboración a los obreros de Ingredion. Destacaron la importancia de romper el cerco mediático para dar visibilidad al conflicto. Lograr mantener la unidad entre los trabajadores y el acompañamiento de la familia; para lo que es fundamental la creación de una comisión de mujeres y familiares; y la creación de un comité de apoyo a la huelga. Aconsejaron tomar diferentes medidas, como la creación de un fondo de huelga, realización de festivales en apoyo. La lista naranja de la alimentación comenzará con una campaña en el STIA para que este no reemplace el convenio del SOERM.

Marcos Carrizo, referente del Partido Obrero en Baradero y de la Agrupación Naranja de Docentes Universitarios manifestó: “A pesar de dolor de atravesar esta situación, hoy estamos en presencia de una celebración obrera, celebramos la lucha. Los trabajadores de Baradero están de pie y lo vienen demostrando con masivas movilizaciones frente a los más de mil despidos que sufrimos en los últimos 3 años. Que esta extraordinaria delegación de trabajadores este aquí muestra un avance en el desarrollo de la consciencia de clase, hemos superado prejuicios. Los partidos patronales, no tienen nada que ofrecer: la comisión de emergencia laboral que votó el HCD nunca se reunió y no dio respuesta alguna. El camino es unir, esta acción parlamentaria con la lucha directa en la ciudad y fuera de ella, retomando la movilización en las calles. Hoy aquí hubo muchas propuestas interesantes acercadas por compañeros que vienen librando intensas luchas, creo muy necesarias tomarlas en cuenta. Si a algunos se perdieron estar aquí, no nos vamos a enojar, vamos a redoblarles la apuesta convocándolos a un plenario obrero, para que las bases tengan voz y voto, no solo las direcciones sindicales. Para que en un espacio de democracia sindical podamos resolver un plan de lucha por la victoria de todos los trabajadores de la ciudad.”

Marcos Carrizo

Partido Obrero Baradero en el Frente de Izquierda Baradero