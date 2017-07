El pre candidato a Concejal Juan Lischetti marchó junto a los trabajadores

El precandidato a Concejal por el Frente Unidad Ciudadana, Juan Lischetti, Delegado de UOCRA Alsina, estuvo acompañando la Marcha Federal que se llevó a cabo este jueves, donde unas 15000 se trasladaron por Panamericana hacia Capital Federal manifestándose en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Macri.

Lischetti, quien se perfila como uno de los mejores ubicado para ganar las PASO dentro del frente, cumpliendo con lo que son sus convicciones, las cuales resume en su slogan de campaña, “Los trabajadores al concejo”, forma parte del acampe en la rotonda de Zarate reclamando por los despidos en Atucha, pero además viene trabajando desde hace tiempo dentro de la Mesa Sindical contra el cierre de empresas y despidos en nuestra ciudad.

“Nosotros creamos una agrupación hace varios años, somos trabajadores que desde Alsina venimos realizando diferentes actividades sociales”, y agregó ” lo que pasó y sigue pasando en Baradero con la crisis laboral no se soluciona solo con declarar la emergencia, se necesita comprometerse, dejar los intereses personales y partidarios de lado, luchar por nuestra gente aunque tengamos que debatir y hasta romper con los referentes políticos provinciales o nacionales si no nos acompañan, porque el que llega al concejo lo hace con el voto de la gente del pueblo, y a esa misma gente que se quedó sin trabajo no le podes decir que no podes hacer nada”. Es el unico pre candidato de las once listas a nivel local que continua con su lucha diaria en contra del ajuste, pero no se queda solo en la queja también está, junto a su grupo, gestionando y buscando maneras de generar fuentes de trabajo en Baradero, “aquel que dice que no puede hacer más porque solo es concejal o funcionario de la ciudad, miente; y lo hace porque está cómodo, no siente el compromiso, eso a mí me genera tristeza. La política, el cargo público es una herramienta muy valiosa para luchar cuando atropellan nuestros derechos, ayudar a mejorar el lugar donde vivimos y el bienestar de nuestros vecinos”. Manifestó a BTI el alsinero.

La manifestación estuvo encabezada por el Secretario General UOCRA Zarate, Julio Alberto Gonzáles y el Acompañamiento De Dirigentes de Uocra Nacional , Ricardo (Gringo)Pronotti, el Corto, Roberto Baradel entre Otros.

Cerca de 15000 trabajadores pertenecientes a varias Asociaciones Gremiales Como Uocra Zarate, Químicos y Petroquímicos, Uecara Como los Sectores más Afectadas y Golpeadas Por los Despidos , CGT Regional Zarate- Campana., Mesa Sindical Baradero , CTA , Corriente Federal , Atilra y muchos más. Marcharon e hicieron escuchar sus voces en las puertas Del Congreso Nacional y el Ministerio de Trabajo de la Nación, visibilizando la cruda realidad donde miles de trabajadores y dirigentes gremiales , se dieron cita para llevar adelante una Jornada De Lucha por la recuperación de fuentes de trabajo y la dignidad de miles de familias.

El portal zarateño Enlace Critico, informó que la Marcha Federal de este jueves partió desde Zárate hacia la Plaza de los Dos Congresos y después marcharon por las calles de Buenos Aires hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde hubo una reunión.

De esta manera, además del acampe, la CGT Regional Zárate – Campana llevó su reclamo por la emergencia laboral en la zona hasta las puertas del Estado Nacional.

Tras una larga espera y con una fuerte presencia policial, representantes de los gremios UOCRA, UECARA, Químicos y sus departamentos legales, junto al Intendente Osvaldo Cáffaro, fueron recibidos por Ezequiel Sabor de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“No hay decisión política, administrativa ni financiera, para que las obras que están en proceso que son el Carem25 y las complementarias de las centrales nucleares puedan continuar”, dijo rotundo Facundo Ocampo, asesor legal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

“Lo más grave es que en nuestro gremio ya tenemos 35 nuevos despedidos y la semana que viene peligran 140 puestos más de trabajo, lo que hace un total de 900 familias sin sustento”, continuó y se refirió a la situación de sus pares de la industria química, “no hay decisión del ejecutivo nacional de cerrar la apertura de importaciones que afectan al sector, siendo esa decisión una provocación a los trabajadores y un desaliento a las inversiones productivas dirigidas a la industria pesada en la zona”.

Y criticó a la gestión municipal, “la falta de decisión del ejecutivo local de habilitar la construcción de la central termoeléctrica y del gasoducto que está atado a la primera obra, también entorpece la creación de empleo genuino que cubriría la necesidad de las familias de trabajadores de la construcción”.

Este viernes, confirmó, a las 12:30 volverán a reunirse las partes en Av. Callao 118.

Fotos Enlace Critico y UOCRA