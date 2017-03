“El problema de Silva es que se le está arrimando el trabajo”

El exdirector de la Producción de la Municipalidad arremetió contra Carlos Silva (ver nota aparte) luego que éste saliera a denunciar la instalación de una metalúrgica.

Como era de esperar Ricardo “Piky” Schlegel no se quedó callado ante las acusaciones de Carlos Silva (ver nota aparte) y ofreció una conferencia de prensa en la sala interna del Honorable Concejo Deliberante. Schlegel fue la voz cantante pero la metalúrgica que pretende instalar está a nombre de su hermana, un sobrino y su hijo Ricky. Ellos también lo acompañaron junto a más de 30 trabajadores.

“Lo que siempre me gustó fue generar trabajo en Baradero, traer industrias y en eso estamos”, inició Schlegel quien confirmó que presentó su renuncia a la intendenta municipal Fernanda Antonijevic. Sus palabras de críticas fueron dirigidas a Carlos Silva, presidente del barrio Los Troncos y no tuvo ningún reproche a la gestión de Cambiemos. “No quiero ser un estorbo y no quiero que todo lo que yo diga sea como director de Producción porque sino parece que tenga una pata en cada lado”, manifestó.

El empresario explicó: “Tengo muchos contactos con la zona industrial de Pilar y Ramallo y apareció una oportunidad importante, desde que a mí me sacaron el taller en 2009 cosa que me duelo y aún estoy en juicio, para dar un salto más y encarar este proyecto”.

El exfuncionario relató que fue a hablar con Fabián “Curu” Ferreyra quien maneja la cooperativa que trabaja en la exmetalúrgica de Schlegel. “Le hice una propuesta comercial, no para que me entregue el taller sino para alquilarlo, junto con la gente, pero me contestó recién el 26 de diciembre y me dijo que no porque estaba muy ligado a (Emilio) Pérsico. Justo coincide que la empresa de agroquímicos (Agrotop) se va a San Antonio de Areco y acordamos alquilar el lugar. Fue como tocar el cielo con las manos porque teníamos trabajo. A los pocos días me envían dos tanques de Pilar para ser inspeccionados por nosotros, como no entraban y tocaban los cables, los dejamos en la puerta del taller y esto fue motivo de fotografías para decir que nosotros vamos a contaminar”.

Schlegel se reunió con Silva en su oficina de la Dirección de la Producción para debatir sobre el planteo de los vecinos. Después fue la conferencia de Silva (ver aparte).

“Los tanques los moví de lugar, al municipio de Baradero, jamás en la historia de Carossi padre, hijo y espíritu santo, y ahora, mi taller nunca le cobró un peso. Los trabajos fueron gratis y no como otros que facturaron escondidos en otras personas. Entonces pregunto: está mal que generemos trabajo en este momento de crisis que tiene Baradero”, dijo Schlegel que indicó que ante el municipio solicitaron un plazo de 4 años para permanecer en el lugar. “Si yo me equivoqué, les pido una prórroga y hay una ordenanza preparatoria que dice que se está haciendo un parque industrial en zona de ruta 41. Lo que pasa es que acá hay un tema político y le están pegando a la intendenta por medio del boludo más grande que soy yo, que pertenezco a un partido chiquito pero igual estoy contento de trabajar con Fernanda (Antonijevic) y Martín (Genoud)”.

Con respecto a Silva, primero sin nombrarlo dijo que es “un gremialista que se pasea con una carterita bajo el brazo y no se le conoce trabajo. En cada comisión que participó la destruyó, qué quedó del Puerto de Ultramar. Sale a hablar en nombre del trabajo pero en su vida hizo algo, sino que me diga qué aportes tiene.

-Silva dijo que el lugar no está habilitado para la metalúrgica

-Él tiene un desconocimiento total de todo. Busca un enfrentamiento y eso que soy amigo de la familia. Me molesta de sobremanera su actitud. En la vida hay códigos.

-¿Se puede habilitar la metalúrgica?

-Hay una ordenanza preparatoria y yo no estoy pidiendo quedarme ahí toda la vida. Pero parece cosa de locos porque cruzando la calle sí se puede, al lado también.

-¿Habló con los otros vecinos?

-Silva no representa a nadie, es él y tres más. Los otros vecinos hablen conmigo. Y uno me dijo: Sabés cuál es el problema de Silva, que se le está arrimando el trabajo.

-Pero ustedes pretenden instalarse en ese lugar

-Yo no voy de prepo, no quiero bombo, no quiero circo, no tengo el ánimo de joderle la vida a nadie. Ese es un lugar, un cordón industrial, destinado a talleres. Quiero que me dejen trabajar.

–Silva dijo que usted lo amenazó con quemar neumáticos…

-(risas) No. Esto es ridículo hoy reclaman trabajo y resulta que acá sería un paro para trabajar. Yo lo que le dije fue que está expuesto a que la gente si tiene que quemar una cubierta, lo hará porque están defendiendo su trabajo. Que se quede tranquilo Silva que yo no le voy a pegar.

Renunció

Schlegel a raíz de todo este conflicto presentó su renuncia como Director de la Producción.

