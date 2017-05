El PS realizó la Cena de los Trabajadores

Anoche en el salón del 1er. Piso del Club Atlético, se llevó a cabo la tradicional cena de los trabajadores que organiza el Partido Socialista, en esta oportunidad con la adhesión del Frente Popular.

Con la presencia de afiliados, representantes de sindicatos, autoridades partidarias, público en general e invitados, luego de la “raviolada”, llegaron los discursos, los cuales tuvieron como tema en común la crisis laboral que vive la ciudad y críticas al gobierno.

Fabio Morán, integrante de ATE Baradero y candidato a concejal, dentro de la alianza del FP y el PS a nivel local, entre otras cosas, expresó:

“Sabemos que la política partidaria bien empleada es buena, principalmente cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, la justicia social, la salud, la educación”. “Creemos que quienes conducen el país no lo están haciendo de la mejor manera, nosotros queremos que tanto en Baradero como en la Argentina haya una nueva posibilidad, queremos ser una alternativa y estamos preparados para presentar batalla y nuestro objetivo es que la gente cuando vaya al cuarto oscuro no vaya con la boleta de los partidos tradicionales que piensen el voto“, por ultimo agradeció al PS por su apertura hacia esta nueva fuerza política que es el Frente Popular liderado Victor De Gennaro.

Por su parte el ex presidente del HCD y actual Secretario General del Partido Socialista, Rodolfo Lacabanne, dijo lo siguiente; “Hoy Atanor está cerrada, no produce mas y todos los compañeros en la calle, y no es solo una cuestión económica para la casa que es tremendo, sino que lo que significa para la ciudad que las empresas empiecen a cerrar. Ingredion lo mismo una fabrica que acusa a los trabajadores de tener determinadas formas de manifestarse o comportarse y con esos argumentos intenta explicarle a la sociedad que no es redituable la fabrica cuando todos sabemos que hace 15 años esa fabrica con 1500 trabajadores procesaba 400 toneladas de maíz y hoy tiene 250 trabajadores y procesa 1500 toneladas”.

Sobre este mismo tema hizo un análisis de la poca participación del Estado en esta problemática; “Hoy escuchaba a la intendenta decir que el problema de los despidos es exclusivamente empresarial, y no es así, había una mesa donde se sentaban los trabajadores, la empresa y el estado y cuando una empresa tomaba decisiones drásticas como estas, el estado aparecía y decía reveamos esta situación y que los despidos no sean los protagonistas del asunto. La realidad que ahora se corrió el estado de esa mesa y lo que está pasando es que los trabajadores se quedaron solos peleando contra semejante monstruo y tenemos estas consecuencias”.

Lacabanne agradeció la presencia de representantes de distintos partidos políticos y remarcó que es necesario unirse para derrotar a Cambiemos; “Tenemos que dejar de mirar para dentro del comité y ver que por la calle están pasando un montón de trabajadores, Baradero hoy tiene un campamento de trabajadores desocupados, armando carpas porque ya no saben que mas hacer, no tienen forma de nacionalizar el conflicto, por eso creemos que los políticos debemos actuar y ahí está la herramienta de la confluencia política”.

También se refirió a la decisión de la Corte que libera a genocidas por el 2×1; “Ya es moneda corriente reprimir a un trabajador, como es moneda corriente liberar a los represores con el 2×1 y tenemos que tener un fuerte repudio las fuerzas políticas contra este gobierno que está liberando a los genocidas y que naturaliza cosas como estas en la sociedad”.

Por último volvió a convocar a unirse quienes desde distintas fuerzas construyen política; “Mucha critica alcanza hasta cierto punto, hoy debemos construir una alternativa política, como decía el compañero Caffaro el otro día en Zarate, basta de mirarnos de reojo entre los compañeros mientras Macri se abraza con las empresas con el poder concentrado, construye poder y fabrica desocupados todos los días. Los que tenemos horizontes parecidos tenemos que estar juntos”.

También hicieron uso de la palabra, Hugo Amor, Coordinador de la Mesa Provincial del Frente Popular y Alicia Ciciliani, Presidente del bloque de Diputados Nacionales del partido Socialista.