¿El Sabias qué?… de La Autentica Opinión

Que… no sabemos en realidad cómo marchan las gestiones del puerto de ultramar sobre el Paraná, en Baradero. La habilitación de nuevos puertos es fundamental para el desarrollo y aliviar las rutas colapsadas por caminos que van al puerto de Buenos Aires o Rosario. Esto también lo ha dicho el actual presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. ¡Mire estimado lector si estamos atrasados en obras en Baradero! El 26 de julio de 1881 hace 137 años uno de los más brillantes senadores de la provincia de Buenos Aires, nada menos que José Hernández, el autor del Martín Fierro, presentó un proyecto para que se active el puerto de Baradero. “Hay que hacer un canal para que tome inmenso incremento y hacer estudios científicos. Esos pueblos del norte a orillas del Paraná con producciones, con capitales inmensos, están detenidos en su progreso por falta de puertos”, decía el iluminado legislador. Es de esperar que los concejales se dejen de chicanas políticas y pedidos de informes y que se pongan a trabajar junto a la intendenta, a la cabeza, y con los miembros de la comisión del puerto. Este proyecto es fundamental para Baradero y sería un homenaje a la memoria de José Hernández y “El Negro” Mario Aguirre.

Que… los clubes de fútbol pagan fortunas para tener personal policial en las canchas, con resultados negativos teniendo en cuenta la violencia que se retratado en el fútbol. En el caso puntual que nos ocupa es lo que pudo haber ocurrido en el partido del domingo pasado en la Plaza San Martín, entre el local y SOMISA de San Nicolás. Desde el banco visitante insultaron a los jugadores de Atlético y al finalizar el partido, que perdieron 4 a 2, algunos jugadores, dirigentes y técnicos quisieron pegarle a los jugadores de Baradero con la pasividad de los policías que van a únicamente a pararse en los vestuarios para cuidar a los árbitros, sin interesarles nada de lo que pasa alrededor. Jamás se ha llevado una planificación para distribuir el personal policial ni tampoco se ha visto un oficial de jerarquía, o al propio comisario, al frente del operativo. Envían gente que no está capacitada para estos espectáculos con algunas mujeres uniformadas que por su pequeña estructura física parecen más a una niña que a un policía. No esperemos que ocurren hechos mayores porque los ciudadanos no violentos que van a ver un espectáculo deportivo se sienten desprotegidos.

Que… siguiendo con la Policía los delitos siguen a la orden del día y hay muchos que no se conocen en los partes oficiales. Hace aproximadamente un mes un ilustre vecino de Baradero que vive en calle Gazcón, los delincuentes ingresaron por la parte de atrás y se llevaron cerca de un millón de pesos; también hace pocas semanas, en pleno día, con el sistema de engaños telefónicos, a una vecina de esta redacción y sin ejercer violencia alguna ni portar armas, con el cuento del tío, le llevaron cien mil pesos; cuando el autor de este hecho salía de la casa pasó un patrullero con dos policías: uno distraído con el celular y otro tomando mates. No se enteraron de lo que ocurrió. Realmente estamos desprotegidos con esta Policía Comunal donde la mayoría fueron por necesidades de trabajo y no por vocación de servicio y capacidad.

Que… el radio céntrico está totalmente colapsado a cualquier hora del día y de la noche, todavía estamos esperando el estacionamiento medido satelital. No hay playas de estacionamiento, por eso hemos dicho que deberíamos aprovechar toda la parte de atrás del Concejo Deliberante y el ex Registro Civil para hacer un gran centro administrativo con dos subsuelos para estacionamiento. Si no planificamos y proyectamos el futuro seguiremos con esta situación en el tránsito y las cuevas en el municipio. Porque no quedan para nada lindo todas las cuevas en el hall de entrada de la Municipalidad y que a la vista de todo el pública que entran se los ve tomando mates. Y desde Inspección Municipal no ve porque el director del área está sentado en su oficina, no recorre las calles, por ejemplo, ahora se ha tomado la modalidad de tomar las veredas de las calles principales para exhibir autos y motos y los peatones no pueden transitar como corresponde. Talleres de chapa de pintura en las veredas, autos que duermen sobre las mismas, sillas y mesas de comercios que ocupan toda la vereda, colectivo abandonado en el acceso a pocos metros de la escuela 26. Realmente esto es tierra de nadie.

Que… el Ejecutivo debe dar explicaciones a la ciudadanía de los cambios de funcionarios en el gabinete. Por qué motivos fueron reemplazados. No solo nos referimos a la nueva incorporación de Daniel Buey en el Cementerio, en lugar de Alejandro Mathenson; sino también a las salidas de Julio Scollo y Ricardo Schlegel.

Que…algunos concejales del oficialismo apuntan al edil Daniel Depauli haber traído a TN y Canal 13 para hacer rosca política y difundir a Baradero a nivel nacional por hechos que en nada nos benefician. La pregunta es… por qué no hizo lo mismo cuando se “robó” un expediente del Concejo Deliberante y lo devolvió adulterado. Casualmente la ordenanza era sobre las habilitaciones comerciales que provocaron varios juicios en contra de la municipalidad. En uno de los casos un comercio, cuya propietaria es de San Pedro, patrocinada por el Dr. Benito Aldazabal le ganó el juicio a la municipalidad y ahora hay que pagar una importante suma con el dinero de todo el pueblo. Por esta adulteración del expediente, el concejal tenía que haber sido expulsado por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero a la hora de votar tuvo a su favor la mayoría automática que lo defendió y por eso continuó en el cargo. También es curioso que con tantas críticas de Depauli al Grupo Clarín, continuando con la línea de “TN miente”, haya salido ahora por sus canales televisivos.

Que… con respecto al Festival Mayor vemos las consecuencias de tercerizar el evento máximo de nuestra ciudad, un espectáculo que no se puede manejar por Facebook ni por teléfono. Lo que tendrían que haber hecho las autoridades de Cultura es trabajar y hacer en forma personal las tratativas con los artistas o representantes. Si no están solo en Cultura para ganar un sueldo.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición impresa del viernes 21 de abril de 2017)