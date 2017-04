El socialismo “rebelde” se suma al acuerdo GEN – Frente Renovador

Desde el Conurbano, dirigentes del Partido Socialista aseguran que acompañarán a Margarita Stolbizer si decide cerrar filas con Sergio Massa.

El Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires se divide en una interna, acompañar o no a Margarita Stolbizer. Es que, la decisión de la diputada del GEN por acercarse al Frente Renovador para conformar una alianza, dejó a los militantes de las rosas rojas huerfanos de un líder político electoral.

Cabe destacar que en los últimos comicios de 2015, Margarita fue la candidata a presidenta del Frente Cívico Progresista y Social, que aglomeraba al GEN, el PS y a Libres del Sur.

Así las cosas, solamente resta la postura del socialismo de cara al posible cierre de la diputada con el ex intendente de Tigre. En ese sentido, desde la Quinta sección electoral, ya anunciaron que no la acompañarán.

Sin embargo, no todo es gris para Stolbizer y consiguió el primer apoyo del socialismo “rebelde”. Desde el espacio señalaron que “en 2015 llevamos a Margarita a chocar contra un árbol y ahora no quieren no reconocerle lo que hizo, la tenemos que acompañar”

En la misma sintonía, Lautaro Aragón, concejal por el Partido Socialista en Hurlingham, manifestó a La Tecla que los ediles del espacio en el Conurbano van a acompañar la decisión de Margarita Stolbizer de cerrar filas con el Frente Renovador. “Vamos a acompañar a Margarita como Progresistas”, señaló.

Asimismo indicó que “si implica un eventual acuerdo con el massismo, no tenemos problema, siempre y cuando se puedan definir en las PASO los candidatos locales; no vamos a ir ciegos a un acuerdo de escritorio”.

En ese sentido explicó que “para que de verdad crezca o se consolide un espacio progresista, tenemos que ir a las PASO; sobre todo cuando en Hurlingham, uno de los máximos referentes del massismo es Luis Acuña, que fue intendente catorce años. Tenemos que ir a las PASO, porque creemos que lo que fuimos construyendo en estos cuatro años vale, y le queremos ofrecer a la sociedad poder elegir entre lo ligado a lo viejo y lo ligado a lo nuevo”.

A la vez, Aragón subrayó que “en la Provincia tenemos que acompañar a Margarita, que es con la cual nosotros nos venimos referenciando y venimos tratando de construir este espacio, y en los lugares donde el socialismo pueda aportar dirigentes sociales, políticos, culturales, los tiene que aportar a ese espacio colectivo”.

Por último, el socialista del Conurbano expresó. “En esta ocasión no nos toca liderar al frente, pero tenemos que acompañar a Margarita como garantía de que este frente programático que se va a plasmar de cara a las elecciones de 2017 contenga y tenga lugar para los valores y los principios de la centroizquierda”.

