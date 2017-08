El Socialismo solo competirá a nivel local en octubre

El partido político integran junto al Partido Popular el Frente Socialismo y Popular. Solo a nivel local lograron superar el 1,5% que exigen las PASO.

Con el 2,31% de los votos el Frente Socialista y Popular logró superar el requisito del 1,5% que imponen las elecciones primarias. Pero solo superaron ese porcentaje en Baradero ya que en los cargos para diputados provinciales y nacionales y senadores nacionales no lograron superarlo.

En nuestra ciudad el frente obtuvo 491 votos, según los datos provisorios sobre un total de 86 mesas escrutas (97,73%).

La lista de candidatos a concejales está encabezada por Rodolfo Lacabanne, actual secretario general del PS Baradero. El exconcejal analizó el resultado de las PASO.

“El balance que hacemos de lo que dejaron las primarias es parecido a lo que veníamos analizando durante la campaña. El porcentaje que obtuvo Cambiemos no es una sorpresa, es un poco menos de lo que sacó en el 2015 para la intendencia. Y sabemos que cuando a una persona no le gustan las políticas de un gobierno tiene que existir otra cosa. Y lo que ocurrió fue que no existió esa otra alternativa”, manifestó Lacabanne y recordó: “Cuando planteamos de conformar una fuerza amplia, con una oposición que tenga un horizonte en común, tenía que ver con que la sociedad pudiera divisar un sector político de mayoría que pueda ser alternativa del gobierno. Y evidentemente no encontró un sector que representara a esa mayoría sino que encontró distintos espacios, se fragmentó el voto, y se suma que hay una ausencia de liderazgos en la oposición. Ese es el diagnostico en base al resultado”.

Con respecto a la candidatura del exintendente Aldo Carossi evaluó: “Sacó más de ocho mil votos hace dos años y ahora no llegó ni a la mitad, con un 15% de los votos, siendo que fue intendente 10 años y además que Cristina sacó más del doble a nivel provincial y Carossi no llegó ni a la mitad. Ese es un dato fuerte que refleja que a la gente nadie la lleva a votar en contra de su voluntad, la gente vota con libertad y eso ocurrirá en octubre donde vamos a tener otro escenario totalmente distinto al de agosto”.

En la reflexión puertas adentro, sobre cómo continuará transitando este año electoral el Socialismo, Lacabanne indicó: “Esta fuerza política electoral tiene un mes de conformada, más allá de los años de presencia del Socialismo en Baradero; teníamos el desafío de pasar el piso y lo hicimos. Y ahora somos candidatos que estaremos en octubre como una opción para los votantes”.

En cuanto a la boleta corta, o solo a nivel local, Lacabanne expresó: “Nuestros candidatos no pasaron el piso, no tuvieron el consenso necesario para poder hacerlo y eso a nosotros como fuerza política nos juega en contra. Para octubre vamos a centralizar la campaña en nuestras propuestas, nuestras ideas, y también vamos a incluir concientizar sobre el corte de boleta, pensando más en lo local”.

Más allá del resultado, el expresidente del Honorable Concejo Deliberante señaló: “Estamos entusiasmados en participar en estas elecciones, con un frente político nuevo, somos una alternativa distinta al oficialismo y al peronismo que representa lo viejo de la política. Carossi dijo que Cambiemos ganó porque el peronismo está desunido. En realidad, por más que estén unidos, si no representan lo nuevo, no es capaz que otras fuerzas políticas formen un colectivo, creo que le va seguir yendo mal en las elecciones. En cambio, Fernanda Antonijevic sí tuvo la inteligencia electoral de juntar distintos partidos políticos, esa estrategia les dio resultados”. Y agregó: “En nuestro caso, humildemente tratamos de posicionarnos como un espacio progresista donde hay peronistas, radicales, independientes. Hoy estamos preparados para octubre”.

