El tratamiento del caso de los hermanos Ali Brouchoud por un medio digital de Necochea

El caso de los hermanos baraderenses Ali Brouchoud, actualmente encarcelados en la Cárcel de San Nicolás, luego de encontrarles una plantación sofisticada con más de 300 plantas de marihuana, fue tratado por un medio digital de la ciudad de Necochea llamado, Cuatro Vientos (http://www.diario4v.com), en el mismo y con testimonios de los detenidos, hablan de que el cultivo era solo para producir aceite con fines medicinales para el tratamiento de la artrosis que padece su madre.

Replicamos el articulo de referencia:

El increíble caso del jugador profesional de póker preso por cultivar cannabis medicinal

Luciano Alí Brouchoud, de 28 años, es un popular jugador de póker profesional que hoy está detenido junto a su hermano por cultivar cannabis para tratarse de asma y darle aceite a su madre.

El caso de Luciano Ali Brouchoud (28) y Nicolás Ali Brouchoud (37) sigue los mismos parámetros de miles de casos que se reproducen anualmente en todo el país: cultivadores de marihuana criminalizados como si se tratara de grandes narcos o delincuentes comunes que se encuentran detenidos mientras esperan que la justicia se expida.

Luciano es un ex estudiante de ingeniería de Baradero, muy conocido en su pueblo por haber tenido bares y boliches (organizó un importante festival de reggae en esa localidad, Baradero Reggae) y es jugador profesional de Póker: en 2014 representó a la Argentina en un torneo internacional en Bahamas y suele viajar a torneos en diferentes países.

Desde hace exactamente 4 meses que Luciano se encuentra detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás mientras aguarda junto a su hermano el fallo de la Justicia tras un allanamiento de su casa en Baradero, donde se encontraron plantas de marihuana, plantines y esquejes que los hermanos usaban para consumo personal y producción de aceite terapéutico para su madre.

El 18 de febrero pasado, a las 20 horas un operativo policial allanó la casa los hermanos encontrando en el lugar un cultivo indoor con pequeñas plantas autoflorecientes y esquejes. En el patio de su casa, Luciano tenía unas 20 plantas para su consumo y la producción de aceite para su madre, que sufre un cuadro grave de Artritis Reumatoidea.

Luciano fue trasladado a la Comisaría de Baradero y luego trasladado a la de San Pedro. Su hermano Nicolás, que al momento del allanamiento no se encontraba en la casa, se entregó dos semanas después (el 6 de marzo) de buena fe ante el rumor de que estaba prófugo. Ambos fueron trasladados a la UP Nº 3 de San Nicolas, donde permanecen alojados en un pabellón abierto con mas de 60 reclusos.

El caso tuvo una arista en común con otros casos de cultivadores presos: tiempo antes de allanarse su domicilio, Luciano había sufrido el robo de algunas de sus plantas. Aparentemente el testimonio del ladrón detenido posteriormente por otras razones, habría iniciado el proceso de investigación contra los hermanos. Una situación similar vivió este verano Matías Goicoechea, vocal de la ONG Cannabicultores Necochea.

“Cultivaba en mi casa, un indoor y algunas en exterior, ese fue el problema: un pibe me entro a robar y se llevó tres plantas. Resulta que a los tres días cae detenido y para zafar, marca mi casa. Al toque me cae el allanamiento, por otro motivo la policía no se podía enterar porque yo no le vendía marihuana a nadie, ni siquiera a mis amigos”, contó el joven a Cuatro Vientos.

“Teníamos algunas plantas y muchos plantines, pero es lo necesario para producir aceite para un tratamieto de un año”, comentó.

Para Alí se trataba de una primer cosecha, buscando experimentar con el aceite medicinal para su madre y para tratarse por asma junto a su hermano. “Nosotros cultivábamos hace nueve meses solamente, recién arrancábamos con todo el tema, veníamos haciendo pruebas de aceite medicinal”, explicó. En el allanamiento se incautaron apenas 400 gramos de cogollos.

“En Baradero somos muy conocidos, siempre tuvimos negocios como boliches, bares y un restaurante, la policía nos conoce bien y sabe que nunca vendimos droga”, destacó Alí y agregó que la investigación buscó indicios sobre posible venta de estupefacientes pero hasta el momento no ha logrado encontrar nada.

La causa de los hermanos está ahora en manos del Juzgado Federal de Campana con el número de expediente 32304/17 a cargo del juez Adrián González Charbay. Se espera que en los próximos días (no hay fecha fijada) se realice un informe oral en el que los hermanos y su madre prestarán declaración.

Nota realizada por http://www.diario4v.com