“El último recuerdo que tengo de mi viejo es verlo irse envuelto en la bandera de Atlético”

Heredó de su padre el sobrenombre y una personalidad que le permitió hacer una importante carrera en el futbol profesional jugando en diferentes países.

Su talento le permitió jugar en Argentina, Inglaterra, Italia, Suiza, Escocia y España, durante casi 20 años, estuvo lejos de su tierra natal, adaptándose a idiomas y culturas, se abrió camino en una profesión difícil y competitiva.

En Argentina llegó a la primera de Boca y hasta jugó con Maradona. Wicha, querido por todo el ambiente del futbol, en su vuelta al país se convirtió en ídolo en la ciudad de Ramallo por su paso por Defensores de Belgrano donde fue capitán y clave en el equipo que peleó por un lugar en el Nacional B, formó parte del plantel de Sportivo en el Federal B y este año cumplió con una deuda del corazón con su papá y Dardo Sabatino, dos de sus seres queridos que ya no están, al lograr el ascenso de Atlético a la cuarta categoría del futbol de AFA.

BTI entrevistó a Walter Del Rio, quien nos regaló un recorrido por su rica carrera futbolística.

¿Donde empezaste a jugar al futbol?

“Yo cuando era chico iba a Atlético, pero por ahí en su momento había mucha desorganización en lo que era el fútbol infantil y no nos entrenaba nadie o no había nadie que no de una pelota, entonces teniendo a mis amigos del grupo que entrenaban en Sportivo- que me decían venite, venite con nosotros- al final termine yendo a entrenar con ellos a Sportivo en la época de Tomasito Moreira, yo tenía 12 o13 años y tuve la suerte que en ese momento vino un técnico de Buenos Aires Juan Belmonte, que me hizo saltar de la quinta división a la primera en la época que estaban los monstruos en Sportivo”.

¿De ahí pasaste a Boca Juniors, cómo llegaste?

“Llego a Boca por medio de Rosita Cardozo que era un personaje conocido de Baradero muy querido por mi familia, yo justo había tenido un inconveniente en Independiente que no pude fichar y me vio mal y ahí nomás levanto el teléfono de mi casa, me dijo yo voy a llamar a Boca, porque yo conozco a José Barrita, conozco este, conozco al otro, llamó nos fuimos a probar con otros chicos, yo quede así que así fue mi llegada a Boca”.

¿A qué edad fuiste a Boca?

“Yo tenía justo ya 17 años cuando llego a Boca, ya estaba grande por eso te decía que tenía la experiencia de haber jugado tres regionales con Sportivo y estaba bastante bien parado en lo futbolístico”.

¿Jugaste unos cuantos partidos en la primera, te hicieron contrato?

“En ese momento los contratos se hacían o por 10 partidos en primera o a los 21 años era obligatorio, yo ya había debutado en primera y después había jugado otros partidos como contra Gimnasia en La Plata, contra Gimnasia de Jujuy, había ido al banco de libertadores contra Flamengo y en otras ocasiones también, pero bueno en esa época era muy difícil que un chico juegue en primera, porque era la época del famoso Drean Team de Maradona, del kili, de la bruja, de Caniggia. Boca tenía dos equipos y a la vez dos señores equipos porque traían la mayoría de jugadores de otros clubes”.

¿No faltaba nadie, debe haber sido una gran experiencia?

“Si, si la verdad que fue una experiencia única, muy linda y ni hablar de los monstruos que tenía de compañeros como Fabri, Fabián Carrizo, Mac Alister, Nelson Vivas también en su momento, Navarro Montoya, la verdad que haber estado en esa época fue un sueño estar ahí”.

¿Contame como fue el día que casi lesionaste a Maradona?

“Fue la semana previa al debut de Diego, yo me resbalo con el pie de apoyo y me lo llevo puesto, pero viéndolo desde otro ángulo parecía como que fui a pegarle. Aparte a mi Bilardo me ponía a propósito como yo era el capitán de reserva, era muy responsable y a la vez jugaba de cinco me hacía hacer el trabajo que hacian los contrarios con él de que lo marque, que le haga hombre, pero su vez me pedía que no lo toque, que no lo choque y en esta que me resbalo, me lo llevo puesto y bueno fue justo el jueves ante del debut de Diego cuando tenia el mechón rubio te acordas”.

¿Qué te dijo Bilardo?

“El narigón se agarraba la cabeza, no entendía nada. Diego me insultó con todo el repertorio que tenía él, y tenía razón, luego de quince minutos de ponerse hielo, le hacen un estribo, volvió a entrenar y yo vuelvo a marcarlo y le pedía disculpas y en un momento me dijo quédate tranquilo que vi que te resbalaste, discúlpame vos por todas las barbaridades que te dije porque estoy todo el día puteando”.

¿Y pensar que todos hablaron de vos por esa lesión?

“Si, vos sabes que en ese mismo momento mi hermano Lucas que estaba estudiando en Buenos Aires iba en un taxi y justo iba escuchando la radio- la red- y un momento cortan y dicen noticia de último momento el volante de reserva acaba de lesionar a Maradona nada más y nada menos a dos días del debut y el taxista me puteaba de arriba abajo y el que iba atrás era mi hermano, no lo podía creer”.

¿Por qué te vas de Boca?

“Boca me da a préstamo a Huracán de Corrientes, que yo no entendía por qué me daba a préstamo, fue en el momento que Macri viene a Boca y lo trae a Grifa como coordinador general de inferiores. Después me entero que por cada jugador de él que llegaba a debutar recibía un dinero como premio, entonces como yo le estaba tapando esa posibilidad a los jugadores de él, Boca me da a préstamo a Huracán de Corrientes”.

A partir de ese momento comienza una carrera de muchos años en Europa

“En ese momento que me dan a préstamo, mi vieja me había hecho la ciudadanía Italiana con bastante tiempo de anterioridad y eso me abre la posibilidad de ir al Crystal Palace porque no ocupaba cupo de extranjero y así fue me fui al Crystal Palace de Londres que fue mi primer equipo en Europa. Hasta ahí me llevó un representante particular que había llevado a otro jugador que era compañero mío, este pibe había ido al Sheffield Wednesday me acuerdo en ese momento estaba en la premier League, se enteró que yo tenía la doble ciudadanía, me recomendó y así fue como llegue a Londres y la persona que trabajaba como traductor en el club y con los extranjeros en la organización justo me conoció a mi, al lobo Ledesma, al beto Carranza y nos empezó a llamar a todos y nos llevó a el Dundee de Escocia y ahí estuve casi dos años y medio. De ahí fui para Italia por un técnico que tuve en Escocia, me dijo que por las características que tenía yo quería conseguirme un buen club de Italia y ahí estuve un año y mira lo que son las cosas de la vida que el técnico que tuve ese año en Italia que era un Italo Suizo me consigue un contrato de cinco años para el Surich de Suiza así que de Italia me fui a Suiza, estuve tres años y justo en ese momento yo estaba un poco cansado de la mentalidad y de las costumbres Suizas y ahí me fui al Extremadura que era el Club que Tinelli tenía para ir hacer las jodas en España, estuve dos años, después estuve en otro Club de España que fue el San Fernando de Cádiz que tuve la suerte de ascender con el Club y ahí nació mi hija”.

¿Pudiste ahorrar pensando en la vuelta?

“Yo no tuve la suerte de hacer transferencias como normalmente se da hoy en día, yo iba por el contrato de trabajo, pero si tenía otra suerte que mi mujer es muy conservadora y a la vez tenía a mi vieja que cada vez que venía con algunos dólares o euros ahorrados me decía comprante este terrenito, comprate esta otra cosita y eso me dio la posibilidad-hoy después de algunos años- de poder decir que no estoy sobrado, pero con mi trabajo y con mis cosas, la verdad es que estoy muy bien gracias a Dios”.

¿Si no hubiera estado Grifa pensas que hubieras triunfado en Boca?

“Yo creo que sí, que podría haber tenido una posibilidad en Boca porque fue justo la época que vino Bianchi y yo de suplente atrás mío tenía a Aníbal Matellán, a Fernando Ortiz que fueron jugadores que se cansaron de jugar en clubes grandes de la Argentina y que hicieron carreras notables. Yo no tenía dudas de que podía triunfar, porque era lo que yo quería, para lo que trabajaba cotidianamente, sabía mis limitaciones y mis virtudes”.

¿Volves al país y te convertís en ídolo en Ramallo?

“Yo no iba a jugar más, justo pasa un amigo también de la vida, que también nos hemos enfrentado internacionalmente que es Marcos Barlatay, que el había sido técnico ya y me dice porque no te vas para allá, vos podes jugar tranquilamente y yo estaba con otra sintonía y le digo bueno preguntale, llamó y le dijeron que sí que vaya ya y me hicieron un contrato de un año primero y como fui ese año el que más minutos jugó, fui muy regular, me hicieron un contrato nuevo de dos años más y jugué otros tres campeonatos, peleamos el ascenso al nacional B y lo tenía acá cerca, vivía en Baradero, viajaba todos los días, más allá del sacrificio lo podía hacer y lo hice”.

¿Que hubiera dicho tu viejo si te veía con la camiseta de Sportivo?

“Esos fueron mis amigos los culpables que hicieron que mi camino empiece en Sportivo y no en Atlético, no estaba mi viejo. Si estaba mi viejo me sacaba de la oreja para Atlético sin pensarlo, porque mi viejo fue parte del club y siempre estuvo muy relacionado”.

¿Este año fue muy importante, lograste cumplir con una promesa de corazón con tu papá y Dardo Sabatino al ascender con Atlético?

“Dardo fue como el precursor de todo, porque no había charla que no tenga con él que no me saque el tema, vos que haces yendo allá, porque no venis acá, la última charla que tuve con él fue hablando de esto, fue el día antes de su partida que hablábamos de esto, del futuro de Atlético, de su futuro, lo que iba a hacer después del tratamiento, de las ideas que tenía. El se daba cuenta que su laburo para y por el club era su motor, su hobby era la pesca, pero él le dedicaba todo el tiempo a Atlético, el ayudaba al club, a la gente, a los dirigentes, él fue siempre muy atento y siempre fue muy dedicado, el aportaba mucho y la verdad que yo tenía esa materia pendiente primero con el club por lo que fue mi viejo en si, porque yo decía el día de mañana por ahí sí puedo voy a poder terminar en el club, porque el último recuerdo que tengo cuando mi viejo se va, se va envuelto en la bandera de Atlético, así que te movía mucho el piso y sumado a este momento de Dardo y justo las últimas charlas que tuve con él, fue muy fuerte para mí ser parte de este grupo que consiguió el histórico ascenso y una vez que me recupere de la lesión que me dejó afuera de la final volveré.”