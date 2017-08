El verdadero motivo de la guerra entre Romina Manguel y Eduardo Feinmann

La renuncia de Eduardo Feinmann a Animales Sueltos, aún sigue generando coletazos en los pasillos de América. Luego del tremendo cruce entre Alejandro Fantino y Jorge Rial, ahora algunos buscan ver la manera para que el periodista retorne el ciclo.

El cansancio laboral y los cruces al aire con Romina Manguel, son algunas de las razones que circularon para justificar la renunciade Feinmann. Pero además de estos motivos, hay un trasfondo que viene desde hace muchos años, y que tiene a Eduardo y a Romina en veredas enfrentadas.

“Pienso que estaba muy cansado, con mucho laburo y espero que no me use de chivo expiatorio para irse“, dijo Manguel en La Nación. Sin embargo, en el libro que la periodista escribió, junto a Javier Romero, sobre Daniel Hadad, podemos encontrar varias de las razones del rencor que Feinmann tiene hacia ella.

Es que en Vale Todo (la biografía no autorizada de Hadad), hay un capítulo dedicado al ex periodista de Animales Sueltos, y que se titula: El enano fascista. Allí, sostienen que Feinmann era conocido por haber sido “pluma” de la policía, y hasta exponen que cobraba dinero para no hablar mal de determinados políticos.

