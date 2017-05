El whisky de un médico logró la medalla de plata en un concurso internacional

Ricardo Satulovsky, un cirujano oriundo de La Plata pero que desde hace años vive en la localidad bonaerense de Carlos Casares, probó suerte en el “San Francisco World Spirits Competition” y se sorprendió gratamente.

Ricardo Satulovsky es platense, pero vive desde hace años en Carlos Casares. Se formó profesionalmente en la Universidad Nacional de La Plata y desde hace 32 años es cirujano.

También es homebrewer y fabricante de whisky artesanal.

Hace unos días -el pasado 15 de mayo- el doctor Satulovsky obtuvo un importante reconocimiento en la competencia mundial abierta de destilados de San Francisco, ya que su whisky “Casares” cosechó la medalla de plata.

En diálogo con el canal QM Noticias, el cirujano comentó: “Iba a visitar a un hermano que vive en la costa oeste de Estados Unidos. Yo conocía este concurso y llevé unas botellas para ver cómo estaba posicionado, porque es un whisky muy joven, de sólo tres años”.

Satulovsky confesó que para él fue una sorpresa, pero que la bebida que él fabrica estaba muy bien, tanto, que obtuvo la medalla de plata. Asimismo, reveló que su próxima meta es “incrementar un poquito la escala, sin perder la calidad” y agregó: “Sé que puedo mejorarlo más, mi objetivo ahora es buscar la medalla dorada”.

Hace unas semanas, en declaraciones al portal digital El Regional, el médico aseguró que es “muy fanático primero de ser localista” y que por eso todas las cosas que realiza tienen la marca “Casares”. “Tanto el whisky como la malta, y en segundo lugar abrir el ojo y aprovechar las oportunidades que brinda nuestro partido. Por ejemplo acá producimos una cebada de primerísima calidad, que se la llevan las malterías de Bahía Blanca, Puán o se la exporta a todos lados para hacer cervezas, entonces ¿por qué no maltear el grano que se cosecha en Carlos Casares y venderlo a las cervecerías de Buenos Aires?”.

Además, señaló que fabricar bebidas era un proyecto para cuando se retirara de su profesión de médico: "El día que me jubile quería tener una nueva actividad, que no tuviera nada que ver con curar gente y entonces empecé a desarrollar primero la cerveza artesanal, me di cuenta que era una actividad muy linda, pero no era muy rentable, salvo que uno viviera en un lugar turístico o una población de un millón de habitantes, que no es el caso de Casares, entonces seguí buscando en la misma línea y encontré que había oportunidades como el grano que se cosecha en Casares, maltearlo y venderlo como cereal malteado. Creo que hay que abrir el ojo, poner el lomo y no hay que tener miedo de emprender".