Elecciones 2017: sin el PJ y con cinco partidos, Cristina Kirchner lanzó Unidad Ciudadana

El anuncio lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter. El espacio lo conforman Compromiso Federal, de Rodríguez Saa; Frente Grande, de Mario Secco; Kolina, de Carlos Castagneto; Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. No le cierran la puerta a Randazzo.

Mientras se encuentra en las instalaciones del Instituto Patria en conversación con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner utilizó las redes para lanzar el nombre del que sería el nuevo espacio electoral. Unidad Ciudadana, es el nombre del sector que la llevaría como candidata a senadora nacional.

El mismo, lo conforman cinco partidos entre los cuales se destaca la confirmación de la ausencia del Partido Justicialista.

Quienes la integran son: Compromiso Federal, de Rodríguez Saa; Frente Grande, de Mario Secco; Kolina, de Carlos Castagneto; Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro.

El anuncio se realizó acompañado de un prolongado documento de varias páginas en el que dicta los puntos principales de la oferta electoral. Asimismo, la propia Cristina manifestó que el sector no tiene las puertas cerradas, sino que todos los que quieran sumarse pueden hacerlo.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, escribió la exmandataria y remarcó: “UNIDAD CIUDADANA para volver a tener futuro”.

Asimismo, remarcó que “las propuestas están abiertas al debate y al aporte y quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia”. En ese sentido, en el mensaje oficial de Unidad Ciudadana subraya: “el Gobierno de Cambiemos no tiene límites”

En definitiva, el documento cuenta con varios puntos en particular: “El engaño y la estafa electoral”; “la ruptura del Contrato Electoral”; “El Marketing”; “Una vez más, la realidad es la única veradad”; “Persecución política: Estados y medios”; “La segunda fase del ajuste”. Además de: “Los límites. Acción y construcción. Instituciones y Organizaciones. El rol del Parlamento”.

Entre los puntos de las propuestas, se destacan: “Recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo”; “Frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares”; “Proteger la industria nacional”; “Poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales”; “Defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados”.

También está: “Parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la bicicleta financiera. Revisar la deuda contraída”; “Oxígeno a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores agropecuarios”; “Justa y transparente distribución de los recursos a las Provincias, que asegure federalismo y autonomía”; “Algo más que corrupción: ARGENTINA S.A”.

Como no podía faltar, la expresidenta dedicó un punto en especial al trato de la igualdad de género: “Mujer. Iguales y Vivas”.

Además, según manifestaron a La Tecla.info, intendentes que dijeron presente en el Instituto Patria, las puertas para Florencio Randazzo estarán abiertas hasta el 24 de junio, día de cierre de listas. No obstante, uno de los legisladores allegados al exministro manifestó a este medio que “cualquier intento de unidad, ya se cayó”.

“Vamos a presentar todas las herramientas jurídicas y tendremos hasta el 24 para avanzar en la unidad de todos los sectores”, dijo a este medio el mandamás de Merlo, Gustavo Menéndez quien habló de especulaciones mediáticas sobre la posibilidad de jugar “afuera o dentro del PJ” y que se estudiará toda la ingeniería electoral, en la que podría estar incluida la estructura del partido.

En sintonía, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, no confirmó la candidatura de la ex presidenta y si efectivamente el 20 de junio será el acto de lanzamiento, tal como se especulaba.

La Tecla