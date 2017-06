Ocho partidos, entre ellos uno que responde a Florencio Randazzo, se presentaron en la justicia federal para presentar candidatos a senadores y diputados nacionales

Elecciones bonaerenses: ¿cuáles son los partidos inscriptos para competir en las PASO?

En la semana del cierre de listas, hay muchas definiciones sobre la mesa, y los partidos se apuran a completar los trámites que les van a permitir presentar sus candidatos el sábado. Fuentes de la justicia federal de La Plata, que tiene la competencia electoral bonaerense, confirmaron que a las trece alianzas que se habían inscripto la semana pasada se le sumaron ahora ocho partidos que también competirán de las PASO.

Entre los partidos anotados se encuentra “Hacer por el Progreso Social”, agrupación que responde directamente a Florencio Randazzo, quien en principio sería uno de los precandidatos pero dentro de la alianza Frente Justicialista Cumplir, que integra el Partido Justicialista y el Partido Lealtad y Dignidad.

En medio de los tironeos entre el ex ministro y el kirchnerismo, no se descarta que Randazzo haya anotado un partido para resguardarse ante cualquier jugada desde el PJ bonaerense que conduce Fernando Espinoza, para que el ex funcionario no pueda competir en las PASO del peronismo.

A esa anotación se le suma la del “Partido Federal”, “Partido Humanista”, “Partido del Campo Popular”, “Partido Todos por Buenos Aires”, “Patria Grande”, el “Movimiento de Organización Democrática” y el “Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados”.

Todos ellos competirán de las PASO del 13 de agosto y se suman a las trece alianzas que la semana pasada se anotaron.

Las coaliciones son: la oficialista “Cambiemos Buenos Aires”, “Unidad Ciudadana” referencia en la figura de Cristina Fernández de Kirchner; el “Frente Justicialista” del peronismo randazzista, en la que competirán también el sector alineados con Mario Ishii y con Guillermo Moreno y “1 País” de la alianza que formaron Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

También el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, “Vamos”, “Unión por la Justicia Social”, “Frente Unión Federal”, “Frente Social y Popular”, “Izquierda al Frente por el Socialismo”, “Encuentro Popular por la Tierra, Techo y Trabajo”, “Creo” y “Frente Patriota Bandera Vecinal”. (Latecla.info)