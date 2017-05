Emmanuel Pio:”He extrañado mucho vivir solo para el fútbol”

Inició su carrera futbolística en Rivadavia, aunque en realidad desde que aprendió a caminar sumó a su andar la pelota. En el barrio FONAVI, entre los pasillos, la calle o donde sea siempre andaba Emma gambeteando lo que se le pusiera adelante. Su vocación era el futbol, sobre eso nunca dudó.

Luego vistió la camiseta de Atlético hasta que ingresó a la pensión de Banfield donde fue compañero de James Rodríguez, firmó su primer contrato profesional y debutó integrando el plantel del Banfield Campeón dirigido por Falcioni.

Se mudó a Victoria y jugó en Tigre, cuando llegó a su mejor nivel sufrió un grave accidente automovilístico que le afectó la movilidad de un brazo. Fue operado, se rehabilitó pero hasta hoy no volvió a tener la posibilidad de vivir del futbol.

A los 28 años, la edad ideal según los dueños del club chileno, a Emmanuel Pio se le abre una nueva puerta en su carrera profesional al ser contratado por Unión San Felipe.

BTI entrevistó al volante baraderense quien partirá hacia Valparaíso en Junio.

¿Cuándo te vas para Chile?

“A partir del 1 de Julio me incorporo al Club Unión San Felipe de Chile, es un Club que está jugando en la segunda categoría del futbol de su país, está jugando la Copa Chile que es lo más parecido a la Copa Argentina y estoy contento, un poco ansioso y esperando que pasen los días para poder integrarme al grupo, conocer el Club, conocer la ciudad donde voy a vivir, estoy con muchas ganas”.

¿Corrió mucha agua bajo el puente desde el día del accidente hasta hoy?

“Cuando sufrí el accidente tuve una lesión muy complicada, por ahí es una lesión donde no muchos vuelven a jugar al fútbol, tuve la suerte de tener una buena operación, una buena recuperación, un conjunto de cosas positivas, el hecho de no bajar los brazos y seguir la recuperación al pie de la letra. Pero me ha costado mucho volver, cuando pasé a Morón me había sobre pasado de entrenamiento mentalizándome que tenía que volver a jugar lo antes posible y me jugo en contra, después cuando pude asumirlo un poco de que iba a llevar su tiempo volver a encontrar el nivel que he llegado a tener empecé a jugar, después me termine yendo del Club, llegué a Sportivo donde me abrieron las puertas- fue un paso en lo deportivo no muy bueno por el hecho que seguía con falta de fútbol, igual termine jugando, eso me hizo bien, pase al CADU donde hicimos una pretemporada muy buena, donde me sentí a estar en ritmo de competencia profesional y luego arregle con la gente de Sportivo otra vez, donde ellos pusieron su predisposición y bueno yo con las ganas también, cerramos lo antes posible para estar en el plantel de Marcos, fue un Federal lindo, donde se había armado un buen plantel, por ahí aspirábamos a clasificar, empatamos mucho, pero en lo personal siempre trate de meterle en los entrenamientos, de tratar de jugar los mayor cantidad de partidos posibles, en ese transcurso hubo partidos de la liga donde también no dude en jugarlos, por el hecho de que me yo me debo al club y que también en lo personal me hacia bien, llegamos a la final perdimos con Alsina y volvimos otra vez a entrenar con Sportivo”

¿Cómo surgió esta posibilidad de volver al futbol como medio de vida?

“Yo ya tenía más o menos algo hablado o me venían llamando, todavía no se concretaba la posibilidad esta de ir a Chile- y bueno hace dos meses volvió aparecer el dueño del Club donde intercambiamos varias conversaciones, viaje hasta allá, me reuní con él personalmente y dos semanas antes de jugar contra Atlético se concretó la posibilidad y ya no juego más a nivel local, sigo entrenando en el Club para tratar de llegar en estado, allá me espera una pretemporada bastante dura, así que es un lindo desafío.

Me vienen siguiendo hace tiempo y hoy se dio, la verdad es que estoy súper contento, me agarra en un momento bueno en lo futbolístico y en lo personal, ya grande donde he aprendido varias cosas a nivel fútbol y con ganas de arrancar los antes posible la pre temporada, es como volver al nivel que he llegado a tener en algún momento, ahora depende de uno mismo y no queda otra que afrontar la situación, tengo dudas que las cosas van a andar bien”.

¿Cómo te sentís en lo físico y futbolístico?

“Me ha servido jugar esta última etapa para tener rodaje, acumular minutos de fútbol con la pelota, he tenido la suerte de conformar un plantel muy bueno y eso también le facilita a uno a la hora de jugar y a la hora de tener en cuenta más que nada el ritmo, porque hoy por hoy no hay mucha ciencia en el fútbol el que no corre no puede jugar”.

¿Solo y en otro país, vas a extrañar?

“Sí pero hoy con la tecnología- tampoco estoy tan lejos- obviamente que voy a extrañar la familia, los amigos. He extrañado mucho el hecho de volver al ruedo, volver al día a día, a vivir solo para el fútbol, en un momento pensé que no iba a pasar más y hoy se abre la posibilidad y creo que el extrañar en cuanto al tema familiar no es algo que me preocupe”.

¿Muchas veces has manifestado tu agradecimiento al Club Sportivo, incluso dijiste que algún día volverás al lobo?

“Siempre le voy a estar muy agradecido a ese grupo de dirigentes de Sportivo que me abrió las puertas sin conocerme en lo futbolístico y como persona, tuve la oportunidad de decírselos personalmente y me voy contento, porque gran parte de esto es gracias a ellos por la oportunidad que me han dado, lo mismo he dicho de Marcos que es una persona que se me acercó para lo que uno necesitaba, para volver a recuperar el nivel que uno ha tenido y espero a la vuelta volver al lugar donde me han tendido una mano. Para vivir del fútbol tenes que jugar en grandes categorías, yo he jugado la liga y lo he jugado de corazón es una gran verdad, porque disfruto jugar al futbol, es así.”