Emotiva ceremonia por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El pasado viernes a las 10:30 en la Plaza de la Memoria de la ciudad se desarrolló el acto conmemorativo cargado de emotividad recordando a los desaparecidos de la ciudad y del país.

Con la presencia de la intendente Fernanda Antonijevic, el secretario de gobierno Martín Genoud, el secretario de cultura, turismo, educación y deporte Marcos Barlatay, el director de derechos humanos Luis Verdina, concejales, familiares de las víctimas, autoridades educativas y vecinos de la ciudad, inició el acto que recordó a las víctimas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada como “Proceso de Reorganización Nacional”. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno, dando inicio a la dictadura militar.

En principio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, luego los familiares de los desaparecidos colocaron ofrendas florales sobre el monumento que recuerda a los desaparecidos de Baradero, víctimas de la represión: Miguel A. Di Pasqua, Víctor Hugo Hofer, Oscar ‘Bocha’ Hofer, Edith Bazzara, Nelson Agorio, Julio Peris y Raúl Bracco.

Quien abrió la ceremonia fue Luis Verdina, director de derechos humanos “Hoy se conmemora otro 24 de marzo, fecha que amerita reflexionar en lo más profundo de nuestras conciencias, pero por sobre todas las cosas, también es tiempo de reafirmar posiciones y para ello se requiere la necesidad de hacer un uso debido a la memoria y escindir todo indicio que nos pueda conducir a la tergiversación de los hechos históricos, o cargar el mensaje con intereses políticos partidarios que apunten cooptar y acomodar el relato para beneficiar a un sector particular. Tenemos que ser muy cautos y respetuosos de la historia y la militancia a la hora de emitir opiniones, y serlo no significa que no nos permitamos cuestionar o debatir algunos temas de fondo, pero siempre y cuando para hacerlo hay que estar muy bien informado y además tener la estatura moral correspondiente, y en este punto donde el doble discurso y la demagogia caen cuando colocamos a los actores en el lugar que cada uno ocupó durante ese periodo oscuro y posterior a éste.” Además, destacó la madurez de nuestra gente al estar presente en el acto homenajeando a los compañeros detenidos y desaparecidos en la Plaza de la Memoria construida con el objeto de mantener viva y activa la memoria.

A su vez, la jefa comunal expresó: “Creo que como han dicho antes no estamos en una fecha en la que podamos celebrar nada, pero si conmemorar a las víctimas. Tenemos presente que los argentinos hemos fracasado intentando mantener la paz a través del olvido de distintos perdones y también hemos fracasado intentando mantener la paz a través del exterminio y de la violencia, como reflexión me gustaría transmitirles que consolidemos nuestra libertad, que consolidemos nuestra democracia y que consolidemos la paz a través de la justicia y a través de la memoria.”

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Luis Gambella quien contó lo difícil que fue crecer siendo hijo de una víctima de la dictadura militar.

Mientras que el concejal Guillermo Olivieri se refirió a las causas y a las duras consecuencias históricas en los golpes de estado en la Argentina.

Prensa y Comunicación