En 48 Hs. le rompieron dos veces la vidriera a Futbolmanía

El tradicional comercio dedicado a la venta de indumentaria deportiva, ubicado en calle Malabia 639, volvió ser víctima de un “vitricida”, quien arrojó en varias oportunidades una baldosa hasta que el vidrio se partió.

Previamente, el miércoles a las 00.30 Hs. aproximadamente, de la misma manera esta persona que esta filmada por las cámaras de monitoreo urbano, rompió la vidriera ubicada a la derecha del acceso al negocio.

“La reparación nos costó $6000, no robó nada solo lo hizo por daño” comentaba Juan Carlos Gutiérrez, propietario de Futbolmanía durante la jornada del jueves a este medio, sin pensar lo que pasaría en la mañana del viernes.

El nuevo daño se produjo a las 07:30 Hs de hoy, y hay testigos; “un muchacho que trabaja enfrente me dijo que vio que arrojó la piedra contra la puerta de entrada al negocio, pero no se rompió y la tiró nuevamente pero esta vez a la vidriera que no resistió el impactó y se quebró”.

Gutiérrez, aclaró que no se trata de algo personal, que según los datos que tiene es un joven con problemas, que también hoy rompió el vidrió del negocio Cañada Honda en calle San Martín y Gazcón.

“Esto nos costó la ganancia de todo un mes o dos de Futbolmanía, pero ya está ahora pondremos rejas protectoras. Hay cosas más complejas en la vida como para hacerse demasiado problema por esto, lo jorobado es la salud, y este chico necesita ayuda”