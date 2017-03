En Baradero irrumpe la clase obrera

El Viernes 3 una masiva manifestación de más de 4 mil personas ganó las calles contra la ciudad fantasma. Fue el anticipo de lo que se vio el Martes 7 en la movilización de la CGT, donde las bases coparon el palco al grito de PARO NACIONAL y Baradero también estuvo presente con una importante delegación de compañeros.

El Lunes 6, los docentes de la ciudad se movilizaron de a cientos hacia la Capital Federal. El Miércoles 8, el grupo de Mujeres Auto convocadas, del que las compañeras del Plenario de Trabajadoras Baradero son parte, organizaron una convocatoria independiente del Estado muy numerosa.

El Jueves 9, el humo de la pava china se dispersó con la irrupción de un cartel de los trabajadores de AGR en el noticiero del canal 13.​

El Martes 14 los docentes organizaron un bocinazo en Plaza Mitre, y una caravana para el Miércoles 15. Hoy Jueves 16, a las 16hs. en la Estación del Ferrocarril Sindicatos unidos convoca a la caravana y bocinazo con las consignas DEFENDAMOS LAS FUENTES DE TRABAJO: ¡BASTA DE DESPIDOS! ¡PARO NACIONAL YA!

Desde el partido Obrero saludamos cada una de estas iniciativas y las tomamos como propias, porque de la victoria de los docentes, de las mujeres y de los compañeros de BRF, Germaíz, Atanor e Ingredion, depende la victoria de toda la Clase Obrera! Ponemos a disposición las bancas de nuestros diputados para realizar una audiencia pública en el congreso nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO, OTRO FALLO ANTI-OBRERO.

Repudiamos y rechazamos la resolución del ministerio de trabajo que hizo lugar al preventivo de crisis solicitado por Ingredion quien ha fraguado sus balances. El fallo PRO Patronal, da el guiño para que la empresa proceda a una reorganización de la fábrica: reducción de personal (186 despidos: 112 en Chacabuco y 74 en Baradero), lo que conlleva un incremento de la intensidad del trabajo. No apertura de paritarias y reducción salarial, pagar las extras de los domingos y feriados al 100 en lugar del 150. Pasar de cuatro a tres turnos. Cambios en el convenio, exigen la modalidad funcional y salarial (realizar cualquier tarea ajena a cada categoría). Sacarle a los jubilados un plus de 600 hs. que ellos cobran cuando se jubilan. Cambiar el régimen de vacaciones, para que no sea solo durante el periodo estival.

Es el Ministerio de Trabajo quien no atiende a los trabajadores de AGR frente al cierre trucho por la patronal de Clarín. El mismo que dictó la conciliación obligatoria en lo más álgido del conflicto químico por el cierre de TFL.

Estas experiencias deben permitirnos a los trabajadores extraer una importante conclusión: No podemos confiar en ninguna institución del estado, ni en aquellas que dicen mediar entre trabajadores y empresarios. Su función es desarticular la organización independiente de los trabajadores, someternos y llevarnos a la derrota. Tampoco en los partidos patronales, que mueven los hilos de las carteras.

EL GOBIERNO COMUNAL HABILITA LOS DESPIDOS.

El día Lunes 13 por la tarde, Antonijevic se reunió con los sindicatos y les había asegurado que el Ministerio de Trabajo de provincia no iba a otorgar el preventivo, mintió. Nos habla de inversiones en Germaíz cuando hace 11 meses que la planta está parada y su gobierno no ha sido capaz de generar un subsidio para los trabajadores. Sus exposiciones públicas en los medios de comunicación diciendo que ¨ Hay proyectos avanzados para una planta solar que sería una solución, también para Ingredion, porque de esa manera se podrían bajar los costos de consumo eléctrico¨ son bochornosas.

Hasta ahora, no han hecho ni un solo anunció de alguna medida concreta contra los despidos, sus dilate persigue la finalidad de desgastar a los trabajadores y esperar a que la movilización se disuelva dejando pasar los despidos.

¿QUÉ HACEMOS LOS TRABAJADORES?

Macri, Vidal y Antonijevic quieren exhibir una autoridad de la cual carecen. Ni el gobierno ni las patronales tienen los recursos políticos para achicar los salarios o destruir los convenios colectivos de trabajo.

Se nos impone una campaña en todos los sindicatos con un claro planteo: El porvenir de la lucha contra el ajuste no puede ser decidido por los Daer, Acuña o Yasky. Es necesario un confederal de todas las organizaciones y centrales obreras, con representantes electos y mandatos de base, para que el paro nacional conduzca a un plan de lucha y establezca un programa claro: ningún despido, organizar la ocupación de toda planta que cierre o despida, como lo hizo AGR Clarín; paritarias con un piso del 35%, que recupere la pérdida salarial de 2016 y considere la inflación real de este año; por la victoria de la lucha docente, por un aumento de emergencia a los jubilados; salario igual a la canasta familiar, 27.000 pesos como reclaman los trabajadores del cordón de San Lorenzo.

Le reclamamos al poder político la prohibición de despidos y suspensiones! Abajo el veto de Macri. Que se trate el proyecto de ley de Néstor Pitrola!

¿Y EN BARADERO?

Seguir en la calles, con acciones cada vez más concretas reclamando al poder político que cumpla con un pliego de reivindicaciones concreto: Ni un despido, no al tope salarial, no a los cambios en los CCT, subsidios a los desempleados empezando por los trabajadores de Germaíz, estatización bajo control obrero de cada fábrica que cierra o despida masivamente..

Creación de un fondo de huelga. Por un festival solidario en apoyo a todas las luchas.

Ante la inminencia del fin de la conciliación obligatoria, ocupación de Atanor! Paro del sindicato de químicos, bloqueo de las plantas en Pilar, San Nicolás y Rio Tercero.

Quite de colaboración en todas las fábricas de la ciudad.

Apoyo a la huelga docente.

Plenario Obrero con delegados votados en asamblea para poner en pie un plan de lucha.

Partido Obrero Baradero