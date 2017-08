Encuentro de 1País en Tigre de cara a las elecciones de octubre

Con la vista puesta en las elecciones generales de octubre, los integrantes de las listas a diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales del espacio 1País, participan hoy en Tigre de un encuentro encabezado por el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa. El principal referente de la fuerza brindará el discurso central de la jornada.

Más de 300 candidatos bonaerenses del frente 1País participaron ayer de un encuentro en Astilleros Milberg, ubicado en el partido de Tigre, donde el diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, brindó el discurso de cierre de la jornada. Previo a ello, un panel de dirigentes coordinados por la diputada nacional Graciela Camaño analizó los resultados de las PASO y se refirió a las elecciones generales de octubre.

La primera que tomó la palabra fue la diputada nacional y presidenta del bloque legislativo del Frente Renovador-UNA, Graciela Camaño, quien afirmó: “Vamos a defender los valores que votaron el millón y medio de bonaerenses que eligió nuestras propuestas”. Y continuó: “La buena noticia es que tenemos un voto fidelizado que vota por Sergio Massa”.

Luego fue el turno del diputado nacional Felipe Solá, quien aseveró: “El resultado nos obliga a ser sinceros y a mirarnos para dentro por un rato, porque después vamos a tener que mirar hacia el pueblo”.

Por su parte, el intendente de Tigre Julio Zamora, sostuvo: “Tenemos al único dirigente que en la campaña electoral puso ideas sobre la mesa, con la convicción de que necesitamos una Argentina más justa”

Más tarde, el diputado provincial Jorge Sarghini manifestó: “Hay que trabajar para consolidar una alternativa a Cambiemos, una alternativa moderna, republicana, que tenga como eje la justicia social”.

Posteriormente, German Di Cesare, intendente de General Alvarado, expresó: “La única alternativa coherente a este gobierno neoliberal es este espacio que encabeza Sergio Massa que es 1País”.

En tanto, el diputado provincial Sebastián Galmarini consideró: “Tengo la certeza de que nosotros llegamos a nuestro piso y que lo que tenemos por delante de cara a Octubre es sumar”.

Asimismo, Julio Bárbaro evaluó que: “1País es la expresión más profunda del movimiento nacional, la mejor alternativa, el espacio que representa el futuro de la Argentina”.

Por último, el diputado nacional Marcelo “Oso” Díaz concluyó: “Los temores anunciados ya no están, nuestro mayor adversario no es ni Cambiemos ni el kirchnerismo sino el miedo que llevó a los bonaerenses a votar lo que se votó. No se puede volver atrás, tenemos que mantener la llama encendida”.