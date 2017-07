Enojado, Antonio Gasalla evalúa rescindir el contrato con Susana

El enojo de Antonio Gasalla continúa acrecentándose y la tensión con la producción por la pelea con Fátima Florez y malestar con Los Midachis podría desencadenar su renuncia.

El histórico humorista –que logró picos de rating en el programa de la diva– le pidió además a su abogado Miguel Angel Pierri que revise el contrato con el programa para intentar rescindirlo. En estos momentos están reunidos para determinar su continuidad.

Al humorista le molestaron las declaraciones que Florez realizó publicamente y que no lo dejaron para nada bien parado. “Muchos me preguntaron si fue pedido de Antonio, él es el dueño del sketch y si ahora no estoy ahí, no importa, estoy con Susana y de cualquier manera lo voy a disfrutar”, había afirmado la imitadora.

Por esa frase, Gasalla decidió llamar directamente a Florez para aclararle la situación y remarcarle que él no tiene nada que ver en la polémica y destacarle que la producción nunca le informó que ella también se sumaría al sketch de La empleada pública.

Y es que a Gasalla no solo molestó el problema con Fátima sino que también le resultó chocante ver a Los Midachi –que se incorporaron este año al ciclo– vestidos de mujer. Lo cierto es que Antonio es quien tiene la exclusividad de transformarse en un personaje femenino en el programa.

