Ensaladas Calvá, un producto baraderense

Estamos acostumbrados a ver la bolsita de Calvá en la verdulería del supermercado, pero pocos nos preguntamos cómo llega hasta allí la ensalada lista para consumir.

Los dueños de este emprendimiento que ya tiene varios años, horticultores de toda la vida, encontraron en la practicidad un negocio atractivo y próspero. Ubicados en el acceso a Baradero, Luis Calvá y su señora cultivaron su propia huerta, a las hortalizas la cosecharon, lavaron, cortaron y las colocaron en bolsas cerradas, listas para servir.

Esta novedosa comercialización de la verdura que se hacía en las grandes ciudades, fue resistida al principio, pero hoy Calvá distribuye sus productos en todo Baradero y la zona.

En su finca, dentro de más de una decena de invernaderos, crecen, entre otros, lechugas, rúculas, repollos, mostazas, radichetas, que cuando estén en su punto exacto, pasaran por un rápido proceso de corte y embazado al vacio para que lleguen al mercado bien frescas.

BTI habló con Lucas Calvá, quien nos contó sobre este negocio familiar que ha crecido gracias al esfuerzo y la responsabilidad de quienes trabajan allí;

¿Cómo surgió Calvá?

“Esto es algo que siempre hubo ensaladas listas o algo preparado así, pero acá en la ciudad no se venía haciendo o lo que había eran lo que hacían los verduleros todo medio casero, no tan listo para consumir como estos que ya está todo lavado y cortado. La idea surgió en el año 1998 más o menos, nosotros toda la vida fuimos horticultores desde mi abuelo Italiano que vino a la Argentina en el año 92 y en esa época estaba mi abuelo que empezó con la quinta, después lo continúo mi viejo y ahora sigo yo en esto”.

¿Cómo surgió la idea de comercializar verduras listas para servir?

“Para darle un valor agregado a la producción se nos ocurrió la idea de hacer estas ensaladas listas. Es toda producción nuestra, eso es lo principal porque hay que hacer un control desde que la verdura nace hasta el momento que se elabora y se vende. Hay un trabajo atrás de la ensaladita que no se ve y es lo más importante, porque es crear un producto de calidad”.

¿Cómo y que producen?

“En este momento hay 12 invernaderos en producción. Nosotros produjimos todas verduras de hojas, hacemos legucha, radicheta, rucula, acelga, espinaca, repollo y en verano se produce sandías y calabazas que siempre se guarda y se utiliza durante todo el año para hacer otros productos envasados”.

¿Adónde lo comercializan?

“Entregamos en Baradero, Luján y San Pedro, después viene gente a la finca y compra lleva a Areco y otros lugares, pero es menor cantidad”.

¿Cuánta gente trabaja?

“Son tres familias, o sea tres empleados y aparte mis viejos y mi familia. Laburo todo el día y todos los días, de lunes a lunes, es un poquito sacrificado el trabajo, pero es lo que hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo”.

¿Se han ido tecnificando?

“Ahora si tenemos los elementos para lavar, secar y cortar, pero al principio lo hacíamos con el tramontina. Con el tiempo fuimos pasando de la bandejita a la bolsita sellada, porque veíamos que había mucho volumen de desperdicio después del consumo de las mismas”.

¿Cuánto venden y que productos?

“Actualmente producimos unas 1000 bolsitas por día, de lunes a sábado. Las últimas producciones que tenemos es la lechuga baby que es una lechuga que no se venía trabajando en la zona, me trajeron la semilla de Italia, es como si fuera una lechuga enana y es muchísimo más suave que cualquier otra lechuga, después otra producción que es algo que no se conoce mucho es la mostaza, que prácticamente es la misma planta que se usa para hacer la Savora, solamente que nosotros la usamos cuando la planta esta en los primeros estadíos, la hoja sola y eso va en una ensalada mezclada con lechuga capuchina que es para suavizarla un poco porque la mostaza es muy picante, entonces mezclada con lechuga es mucho más suave y le da otro saborcito y tiene ese gusto picantón de la mostaza”.

¿Donde están, se puede comprar en el lugar?

“La planta productiva esta sobre el acceso a la ciudad a 1.000 metros de ruta 9, ahí mismo nosotros tenemos los fines de semanas sábados, domingos y feriados, abierto el local donde tenemos venta directa al publico de las ensaladitas, también tenemos escabeche de verduras, así que los invitamos a todo a descubrir estas delicias que son enteramente hechas en Baradero y por baraderenses.”