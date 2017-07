Erroz: “Yo interpreto a la política como laburar sobre las diferencias y no insultando a nadie”

En la jornada del martes, en la confitería de Pelecho se lanzó la lista del Movimiento Evita, encabezada por el joven Santiago Erroz.

El Movimiento Evita decidió apoyar a Florencio Randazzo, y en nuestra ciudad eligió a un nuevo cuadro político de mucha militancia para competir en las Paso.

Con agrado ante la presencia de nuevos protagonistas políticos, BTI habló con Santiago, quien habló sobre este nuevo desafío en su vida;

¿Cómo estuvo el lanzamiento de campaña?

“La verdad que por ser primerizos en esto del tema electoral estuvimos bastante bien, decidimos hacer un lanzamiento de lista bastante humilde, bastante austero si se quiere y así va a ser todo el resto de la campaña nuestra por lo menos”.

¿Hablemos un poco de vos, que edad tenes, que estudiaste?

“Tengo 28 años, me acabo de recibir en Julio del año pasado de licenciado en economía”.

¿Dónde surge tu interés por la política partidaria?

“El interés por la militancia no me lo despierta en primera instancia ninguna figura nacional, sino que es mi viejo básicamente. Yo fui criado en una casa de ideología peronista, pero mi viejo y mi vieja no fueron militantes, mi viejo llegó de grande a la política, quien más me inculcó a que milite básicamente fue mi tío, yo al principio mucho no quería y luego cuando mi viejo se mete en la función pública, también me pica ese bichito de la gestión y así hicimos una mezcla entre mi tío militante y mi vejo más ligado a la gestión y empecé a ver con buenos ojos, me acerque al Movimiento Evita en la cual sigo formando parte hasta el día de hoy”.

¿Cómo fue que elegiste el Movimiento Evita?

“A mi no me resulto muy difícil elegir porque yo quería militar en una agrupación que tenga mucha inserción territorial y en ese momento el Movimiento Evita era y sigue siendo la mas representativa en ese sentido. Las otras agrupaciones nacionales todavía no eran muy grandes, recién estaban creciendo si se quiere y yo me acerque en el 2010, en ese momento era la que para mí mejor reflejaba la interpretación del peronismo, del kirchnerismo, me cerró por todos lados y ahí me sume siempre como militante territorial- yo siempre hice territorio- tanto acá en Baradero como en Buenos Aires y ahora hemos decidido pegar el salto de lo territorial a lo electoral”.

¿Sos kirchnerista o peronista?

“Yo al Kirchnerismo lo entiendo como el peronismo del siglo XXI como alguna vez se definió, pero para mí si no hubiese existido el peronismo al Kirchnerismo no le hubiesen sido las cosas tan fáciles. Además los máximos referentes del Kirchnerismo se identifican con el peronismo, salvo casos puntuales”.

¿Cuál es la diferencia entre Randazzo y Cristina, políticamente hablando?

“La diferencia entre Cristina y Florencio no es ideológica por que sino no hubiésemos planteado ir a las PASO, directamente hubiésemos partido el espacio y decir bueno esto no me representa, la diferencia es estratégica y táctica pero no sale de eso”.

¿Muchos kirchneristas tienen para mí un gran defecto que es no admitir el discenso, incluso si no pensas como ellos te tildan como mala persona, vos sos así o más abierto al dialogo con quien piense diferente?

“A mí también me pone loco, incluso me han dicho que soy un Kirchnerista con el cual se puede hablar, porque a mí no me gusta ir a comer unos choris y a cantar la marcha que estemos todos juntos los que pensamos lo mismo. Yo interpreto a la política como laburar sobre las diferencias y no insultando a nadie, sino yendo a convencer que en última instancia es lo que debemos hacer. Uno tiene que laburar sobre los puntos que tienen en común para afianzarlos, para que no haya vuelta atrás, derechos humanos por ejemplo y después tenemos que ir a laburar un poco más sobres las diferencias, en lo que no estamos de acuerdo, intentar ponernos de acuerdo”.

¿Por qué decidiste volver a Baradero, cuando lamentablemente muchos jóvenes se van?

“Yo siempre tuve la idea de venirme a Baradero, el cual ya ahora pegue la vuelta definitiva, hace un año y medio aproximadamente que venimos trabajando con la militancia territorial en Baradero, armándola, intentando coordinarla, obviamente con la ayuda mínimamente de no menos de 15 madres de los diferentes barrios que se han puesto al hombro esos espacios y también se dio por la coyuntura electoral, también se dieron las circunstancias para que nosotros intentemos pegar el salto, nosotros- hablo de los jóvenes en general- estábamos acostumbrados a patear el barro y cuando llegaba la época electoral es como que lo terciarizábamos, lo dejábamos en manos de los que tenían más experiencia y eso en estas últimas dos elecciones no se plasmó, porque perdimos y bueno en algún momento nos tiene que tocar hacernos cargo de todo lo que decimos y dijimos es ahora que debemos pegar el salto electoral, para que nos conozcan, tenemos que romper con un montón de prejuicios que teníamos con respecto a hacernos conocer, yo hasta hace dos semanas no tenía facebook, me lo hice, empecé a hablar en las radios que era algo que no hacia asiduamente, ojala hagamos una buena elección”.

¿Qué fue lo que impidió que vayan con una lista única Juan Ramos y vos?

“Con Juan nos sentamos hablar juntos solos los dos, porque tenemos buen trato, incluso ambos empezamos a militar en el mismo espacio, intentamos armar una lista que mejor nos represente a los dos- no nos daban los argumentos para tratar de cerrar una lista- yo quería una presencia más barrial, Juan que la quería hacer un poco más mixta, pero no son diferencias insalvables y decidimos dirimir nuestras propuesta en las PASO. Incluso vos fíjate que la campaña tanto de Ramos como la mía no se hace acusando al otro, ahora tenemos como objetivo contarle a la gente que queremos hacer y el más convincente, el más legitimo ganará y el que pierda acompañará”

Concejales

1 -ERROZ SANTIAGO

2 -AGUILAR LUJAN MARÍA

3- FERREYRA CARLOS FABIÁN

4 – MELCHIORI MARÍA LAURA

5 -DELEGLISE ROBERTO

6- PLACENTI ELIZABETH

7- GÓMEZ FELICIANO

8- CÁCERES MARÍA ROSA

Consejeros Escolares:

MESSINA MARIELA

MAGIONE MARÍA

ASPRELLA FACUNDO