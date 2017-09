Erroz:”Nadie partidizó la cuestión de Santiago Maldonado”

Luego de la desaparición de Santiago Maldonado en Baradero se formó la mesa de acción que viene generando diferentes eventos reclamando la aparición del joven del cual nadie sabe nada desde hace más de un mes cuando participó de una protesta apoyando la causa de los pueblos originarios del sur del país.

El joven dirigente del Movimiento Evita, Santiago Erroz, se refirió al tema y a la movilización realizada el pasado viernes;

“La actividad del viernes salió muy bien, fue el segundo velazo que realizamos desde la mesa de acción por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que convocó mucha gente como la primera vez y que se dio todo en términos pacíficos y continuamos reclamando lo mismo de hace un mes que aparezca Santiago Maldonado con vida”.

¿Desde el gobierno dicen que se politizó este tema tan grave, cuál es tu opinión ante esto?

“Nadie partidizó la cuestión de Santiago Maldonado, incluso si vez la convocatoria no tiene ningún tipo de sello de ninguna agrupación, los flayers y la convocatoria la hacemos varias personas, incluso varias agrupaciones también y gente independiente que ha ido y que se ha acercado y que se ha sumado de ahora en adelante a esta mesa de acción, donde vamos analizando los pasos a seguir, pero nadie acá esta partidizando la cuestión, porque incluso sabemos que no conviene, nosotros creemos se está tratando de partidizar desde otro lado, creemos que para dar la menor cantidad de explicaciones posible”.

¿Qué crees que le pasó a Santiago?

“Sería una irresponsabilidad de mi parte estando a mil kilómetros de distancia hacer una teoría, en lo que yo me baso es en cómo esta caratulada hasta hoy la causa que es desaparición forzada. Las fuerzas de seguridad tendrán que dar las explicaciones pertinentes con respecto al caso, porque hasta acá todo va indicando ese camino desde una negación primero del ejecutivo diciendo que la gendarmería no había sido, después incluso hasta culpando un poco a la familia de Santiago diciendo que no aporto nada a la causa, después operaciones mediáticas mediante decían que Santiago estaba en Chile, en Uruguay, en Entre Ríos y bueno todo esto nunca se fue probando, fue más para desviar la atención que para cualquier otra cosa y la realidad es que hoy Santiago sigue sin aparecer y se están realizando actividades tanto acá en Baradero como en el resto del país, esto no es un invento nuestro, acá nadie quiere tirar un titulo en contra del gobierno, esto no tiene nada que ver con la política partidaria, tiene que ver si con la política de derechos humanos si se quiere y bueno nosotros seguiremos en este camino”.

¿Algunos sostienen que el Kirchnerismo no se movilizó ni reclamo con tanto énfasis por Jorge Julio López u otros casos graves ocurridos durante el gobierno K?

“La política de derechos humanos transciende a cualquier gobierno, los derechos humanos no se inventaron con el Kirchnerismo, si tuvieron una profundización porque tuvieron el apoyo político y nosotros en función a eso por ejemplo el caso de Julio López que es el caso que siempre nos hostigan es mentira, nosotros si reclamamos por julio López”.

En el discurso del viernes mencionaste a este medio por una publicación de un artículo de La Nación donde decían que el ministerio de seguridad alertaba sobre posibles desmanes en actos en diferentes ciudades y entre ellas estaba Baradero. Tu opinión fue ¿qué BTI quería meterle miedo a la gente o La Nación? porque no quedó claro

“Si es cierto hice referencia a la nota que publico la nación y que ustedes replicaron, pero la hice a modo orientativo si se quiere. Ustedes son un medio periodístico tienen que informar y eso es parte de la información, hice referencia a la nota, hice referencia al portal de ustedes –al menos yo lo leí de ahí-me llamo bastante la atención y te digo la verdad no me gusto ni un poquito, no que hayan levantado ustedes, sino que la publicara la nación con la venia del ministerio de seguridad medio como para marcar la cancha, la verdad no me causo ninguna gracia.”