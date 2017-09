Escándalo radial: sale Cathy Fulop, entra Laurita Fernández

Luego de cuatro años de aire, Catherine Fulop ya no formará más parte del equipo de Vale son su programa“Mi gente bella”, por decisión de las autoridades de la radio. En su lugar probarán a Laurita Fernández en un nuevo ciclo.

“Mi programa no bajaba el rating. Todo lo contrario. Parece que es para para probar algo nuevo y por eso es mejor que estar con el aire caliente. Cuando me lo comunicaron, yo trato de ser positiva, me sorprendió. Prefiero decirlo en mi programa en lugar de decirlo en un programa de televisión. Sorprende que el programa se levante en septiembre, mi contrato era hasta diciembre. Supongo que es para ver ahora y no esperar al año que viene, que la gente está en otra cosa”, aseguró y disparó: “Fui un soldado… me hubiera gustado ser capitán, pero hay una cabeza que manda. Yo no me impuse con mi carácter, soy inquieta, alborotada, no tengo poder de síntesis, todo lo contrario de lo que puede hacer alguien que trabaja en radio, pero yo estoy aprendiendo y por eso no use tanto mi carácter”.

A partir de octubre, Laurita Fernández hará su debut radial con su propio programa de 6 a 10 de la mañana, horario que ocupaba “Mi gente Bella”. La bailarina estará acompañada de Marcelo Foss, quien coconducía con Fulop.

El programa de la venezolana tendrá su última emisión el 29 de septiembre.

“Me llevo todas cosas positivas y tendré que trabajar el desapego, y el hecho de no haber realizado las cosas que me hubieran gustado hacer. Cuando uno se va haciendo grande hay que trabajar la aceptación… empiezan a pasarte las cosas… está todo chévere. Se que va a estar todo bien”, concluyó Fulop.

