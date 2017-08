Escorpión de Selección

Luego de varios meses de evaluación y con más de 400 jugadores participando del selectivo, el joven Tomás Aladio, de Los Escorpiones del Tiro Federal, fue confirmado entre los 33 Sub17 elegidos para integrar la Selección de la URBA.

Este hecho histórico para el deporte y en especial el Rugby de nuestra ciudad, es fruto de un trabajo serio de mucha gente a través de los años.

Pero la alegría llegó por partida doble ya que otro chico de Baradero, Mateo Melchiori, entrenará en el Centro Especializado de la URBA, ya que por sus excelentes condiciones lo quieren tener bajo el radar, mejorando algunas cuestiones tecnicas, porque el talento para ser de selección lo tiene.

BTI entrevistó al Escorpión Pumita, quien contó cómo vive este momento en su prometedora carrera deportiva;

¿Cuántos años tenes?

“Tengo 16 años, los cumplí en Marzo”.

¿A qué edad comenzaste a practicar rugby en el Tiro?

“Yo tenía siete, casi por cumplir ocho cuando arranque rugby”.

¿Eran un nene, cómo llegaste, que te atrajo del rugby?

“Yo jugaba al fútbol y mi hermano arrancó rugby y me entusiasmó, me empezó a contar lo que era, me llenó tanto la cabeza hasta que empecé, quise empezar a probar a ver que pasaba. Y bueno me gustó, me quede, entrenaba las dos cosas al principio-fútbol y rugby- y a medida que fue pasando el tiempo preferí quedarme con el rugby y dejar fútbol”.

¿Quiénes fueron tus primeros entrenadores?

“Al principio fue Gonzalo Cané, después lo tuve a Santiago Baldi, estaba también Coty Cuis, pero con los que más aprendí el juego fue con Nino Di Pascuale y Santiago Núñez”.

¿Siempre jugaste de hooker?

“Al principio fui primera línea el de al lado del hooker, después cuando fui creciendo pase a la tercera línea que son los forward y hace tres años más o menos me pasaron a primera línea de nuevo y soy hooker”.

¿Qué función hace el hooker en el equipo?

“El hooker va al medio de la mole que se arma, organiza el scrum y además tira los line, tengo que traer la pelota con la pierna para que salga jugando mi equipo”.

¿El lanzamiento del Line se practica. hiciste algún Try?

“El line también lo vas aprendiendo, eso es cuestión de practica, tenes que entrenarlo mucho. Try tengo algunos hechos en mi carrera”.

¿Cómo fue el selectivo en el que participaron con Mateo Melchiori?

“Esto que me paso fue gracias a nuestros entrenadores que nos eligieron- nino y santi- para representar al Club y bueno nos llevaron, tuvimos que viajar a Capital, tuvimos que ir pasando etapas, tuvimos tres entrenamientos con dos etapas, teníamos que esforzarnos al límite en los entrenamientos- estar muy concentrados-, teníamos bien en claro lo que teníamos que hacer, porque allá éramos en principio 400 chicos y era una competencia todo el tiempo y tuvimos la suerte de poder ir superando las etapas y jugamos un partido cuando ya había habido un corte de gente y quedamos 235 chicos y de ahí se hicieron 7 equipos, en los cuales tuvimos toda una tarde de rugby que competimos para mostrarnos a ver quienes quedaban para representar al equipo y para el Pladar”.

¿Cómo te enteraste que eras jugador de la selección?

“Le avisaron a Santiago mi entrenador, le mandaron un mail la semana pasada que Mateo había quedado para el Pladar y yo para el seleccionado, pero no me había quedado tranquilo, estaba esperando la lista. El miércoles me mando el entrenador de Capital un mensaje diciéndome que había quedado y me agregaron a un grupo, es decir que me comunicaron oficialmente que estoy en el seleccionado de la provincia.”