Escrache a Chiche Gelblung en la puerta de América por una deuda

Aunque no se encontraba en el canal, integrantes de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) arrojaron en la puerta de América volantes en los que denunciaban una deuda de por lo menos cinco meses del periodista con productores de su ciclo “Chiche en vivo”, que se emitía por Canal 26 y después por Magazine.

Con la leyenda de “Los trabajadores de la producción de “Chiche” Gelblung nos encontramos en una situación desesperada. “Chiche” Gelblung sigue con la farsa de posicionarse en los medios como líder de opinión. Adeuda más de 5 meses de salarios. ¡¡¡Exigimos respuestas!!!“.

La deuda correspondería a haberes impagos de su programa “Chiche en vivo” que durante 2016 salió por la pantalla de Canal 26 y después se mudó a la señal Magazine. Y abarcaría a productores, personal administrativo de su productora y redactores del portal que dirige, DiarioVeloz.

Parte del conflicto radica en que ​Gelblung levantó el programa de Magazine en forma abrupta para iniciar sus actividades en América, donde se incorporó a Polémica en el bar y a Pamela a la tarde, dejando sin trabajo a muchos empleados con los que mantendría una deuda. Algunos de ellos estaban convocados para arrancar un nuevo ciclo de Chiche en la mañana de Crónica TV, pero el proyecto se postergó por unos días.

No es la primera vez que empleados del periodista le hacen reclamos por falta de pago. En noviembre de 2015 Amalia Granata anunció que renunciaba a la co-conducción de “Argentina despierta“, ciclo que manejaba Chiche y que se emitía en Canal 26, por dos motivos: incumplimiento de pagos y maltrato verbal.

“No estaba de acuerdo con ciertas formas de trabajo. Ciertos tratos y manejos a lo que no estoy acostumbrada. Hubo maltrato en general y quedarme era naturalizar una situación, respeto a los que se quedan y esa forma de trabajo. Nunca había trabajado con él, no sé si está bien o mal, para mi formación está mal. Veía maltrato hacia el otro y después me vi involucrada y no me gustó“, denunciaba Granata por entonces en “Intrusos”.

