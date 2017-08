Escrutinio definitivo: los K cuentan voto por voto y se preguntan ¿por cuánto ganó Cristina?

Una vez que Esteban Bullrih reconoció que el triunfo en las PASO podría ser de Cristina Fernández se despejaron casi todas las dudas. Casi, no todas. Pero dentro de tres o cuatro días se develará el misterio. “¿Por cuánto ganó Unidad Ciudadana?”, se preguntan en el Instituto Patria

Son varios los números que van, vienen y dan vueltas entre la dirigencia política de la Provincia, pero nada es oficial. De todos modos, por ejemplo, las caras de preocupación y alegría son una constante en los pasillos de la Legislatura. En los bloques kirchneristas se frotan las manos y se animan a hablar de “tres puntos a favor”.

“La Justicia no entrega parciales, el resultado se va a conocer cuando concluya el escrutinio”, dijo ante La Tecla, casi a modo de respuesta, contundente, la Secretaria de Legal y Técnica de la Provincia, Fernanda Inza, desde el Teatro Argentino de La Plata.

Por lo pronto, se supo que en este día jueves se contarán los votos de La Matanza, el distrito más importante de todo el territorio bonaerense, donde hubo unas 2836 mesas, que al parecer, definirán la diferencia entre CFK y Bullrich, entre Unidad Ciudadana y Cambiemos.

De acuerdo a los guarimos provisionales, la papeleta de Senadores del kirchnerismo obtuvo en La Matanza 339.139 votos, el 46,73% de los votos. Un escalón más abajo se ubicó el candidato del oficialismo, quien cosechó el 24,49% de las preferencias de los bonaerenses contabilizando 177.770 sufragios.

Números y más números. ¿Por cuánto gana CFK? La pregunta se repite. Por caso, según reveló El Destape TV, Cristina viene sumando votos inclusive en los distritos en donde Cambiemos se impuso. En quince municipios del Conurbano más La Plata, UC logra una diferencia a favor de más de 13 mil votos, superiores a los 6900 con los que Bullrich se “impuso” en el recuento provisorio.

En tanto, desde el municipio de Lomas de Zamora, comentaron en off que la ex mandataria sacó en el conteo final una diferencia de 8 mil votos, en relación al escrutinio provisorio. Así, tal vez, el supuesto enojo de la Jefa con el mandamás municipal no sea tan grande.

“Del escrutinio provisorio del domingo, Cristina sumó 16 mil votos, Bullrich sumó 8 mil, lo que estira la diferencia en Lomas a 8 mil votos más”, cuenta una fuente cercana al intendente Martín Insaurralde, al tiempo que recuerda que “la diferencia entre ambos en toda la Provincia era de 7 mil votos”.

Por otra parte, hace un par de días se había dicho que “los municipios en donde terminaron el recuento son San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro, Moreno y Escobar” y “en donde más recortó votos CFK fue en Moreno, ya que allí recuperó 4.616 sufragios. Luego le sigue San Martín, con 2422, Malvinas Argentinas con 1010, Escobar con 634 y San Isidro con 350”.

En cuanto a lo estrictamente técnico hay que decir que el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas se frenó con un empate técnico entre CFK y Bullrich cuando faltaba contar el 4,32 % de las mesas.

El último miércoles, hace exactamente una semana, se inició el conteo final a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral.

Así las cosas, ayer se comenzó a escrutar la tercera sección y hasta el momento llevan unas 3100 mesas aproximadamente escrutadas sobre unas 12287 de dicha sección y restaría contar desde la cuarta a la octava. (Latecla.info)