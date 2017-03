Escuela Nº 7: Empezaron las clases pero los alumnos no concurren todos los días

La obra del primer piso no está terminada y por eso están inhabilitadas las aulas. Solo pueden utilizar la planta baja pero los salones no alcanzan por eso deben concurrir de manera alternada. Este año no estarán distribuidos en otras escuelas.

La polémica que se desató a lo largo de todo el 2016 en torno a los problemas de infraestructura del edificio, donde funciona la Escuela Primaria 7 y la Escuela Secundaria 8, empezaron a tener una solución paulatina. Los arreglos aparecieron de a poco, prácticamente junto con el inicio del ciclo escolar (a pesar del paro docente).

Las obras de mejoras concluyeron la semana pasada en la planta baja y es por eso que este lunes los alumnos regresaron al establecimiento educativo. La planta alta aún no está terminada y por tal motivo no está habilitada para su uso. Es provoca que los alumnos no puedan concurrir a clases todos los días de la semana ya que las aulas de la planta baja no alcanzan para todos. Es por eso que, al igual que en el inicio del 2016, los estudiantes concurren a clases de manera alternada. Es decir, se estableció un cronograma de cuatro semanas donde está definido qué día tiene clases cada curso.

El año pasado tanto la EP 7 como la ES 8 empezaron las clases de esta manera y luego los directivos junto a las autoridades educativas decidieron distribuir a los alumnos en otros tres establecimientos educativos para que puedan ir a clases de lunes a viernes. Esto generó un sinfín de problemas y rechazos porque algunos alumnos anotados en la escuela 7 tuvieron que cursar en la escuela 16 o el CEC 801 o en la escuela 29. Esto complicó a su vez el funcionamiento diario de los otros tres establecimientos educativos. También, coincidió que había familias cuyos hijos salían a la misma hora en escuelas distantes. Lo que decidieron es que este año no se repetirá esa historia sino que los alumnos se quedarán en el establecimiento que les corresponde. Pero el sistema de alternancia aplicado motivó a que algunos padres decidieran anotar a sus hijos en otra escuela. Esto provocó que descendiera la matrícula en la escuela 7 a pesar que se hayan anotado nuevos alumnos.

“Las clases iniciaron de manera alternada, al igual que el inicio del ciclo escolar del año pasado porque falta terminar la obra de planta alta”, explicó Marina Carvalho, vicedirectora de la escuela 7 y agregó: “Solo están habilitados los cuatro salones de la planta baja y el SUM; a la mañana se comparte con la secundaria y a la tarde solo concurre la primaria”.

La autoridad del establecimiento educativo indicó que “este año solo estamos autorizados a alternar a los alumnos y no van a estar en otras escuelas”.

En cuanto a la obra de cielorraso está concluida, resta la obra de instalación eléctrica pero no hay una fecha exacta de terminación. Según la obra, tiene un plazo de 90 días a partir del 13 de febrero. Es decir, estaría terminada el 13 de abril.

“Por la alternancia en las clases hay familias que decidieron cambiar a sus hijos de escuela”, dijo Carvalho y añadió: “Bajó la matrícula por un lado, pero también han retornado algunos alumnos que saben que este año estaremos en la escuela nuestra y no en otras”.

El cronograma

A modo de ejemplo para saber cómo fue el dictado de clases en esta primera semana lectiva para la escuela 7 (que tuvo cuatro días por el feriado de hoy viernes 24 marzo) el cronograma se definió de la siguiente manera:

1° A: miércoles y jueves

1° B: miércoles y jueves

2° A: miércoles y jueves

2° B: miércoles y jueves

2° C: miércoles y jueves

3° A: miércoles y jueves

3° B: miércoles y jueves

3° C: lunes y martes

4° A: lunes y martes

4° B: lunes y martes

4° C: lunes, martes y miércoles

5° A: lunes, martes y jueves

5° B: lunes y martes

6° A: lunes y martes

6° B: lunes y martes

Publicado por La Autentica Opinión (Edición Impresa del viernes 24/03/17)