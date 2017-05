Escuela Nº 7. Una obra que no se termina y preocupa a la comunidad educativa

El edificio de la Escuela Nº7, comenzó con problemas de goteras y filtraciones, hace varios años, se le hicieron arreglos mal hechos con dinero del Fondo Educativo y el año pasado con las lluvias de marzo – abril quedó inhabilitada la planta alta por cuestiones de seguridad.

Desde el municipio se gestionó un arreglo definitivo con Infraestructura de la Provincia, trámite que demando todo el año y recién en Febrero la empresa inició los trabajos con un tiempo de 90 para la entrega.

Mientras tanto los alumnos de la Escuela Primaria Nº7 y Secundaria Nº8, tienen que adaptarse a un sistema de enseñanza que perjudica su aprendizaje, primero al contar con el 50% de las aulas, concurría un grupo dos días por semana y otro tres, para luego rotar. Ante el constante reclamo de padres y docentes se logró que se les prestaran salones en el Centro Educativo y la Escuela Nº 29 para la primaria y los alumnos del secundario se trasladaron al edificio de la Escuela Nº6.

La obra comenzó en febrero, la matricula disminuyó, pero los docentes convencieron a los papás para que tengan un poco mas de paciencia, ya que a mediados de mayo comenzarían a disfrutar del edificio reparado y mejorado.

Lamentablemente, la obra se paró por falta de pago por parte de la Provincia. Esto generó el enojo de la comunidad educativa, fueron al HCD y Consejo Escolar a exigir una solución inmediata.

Con una mezcla de bronca y tristeza, la Directora de la EPB Nº7, Liliana De Vincenzo nos contó sobre los reclamos que se están haciendo, donde se solicita que se utilice dinero del Fondo Educativo para finalizar lo antes posible este tema;

“Esta es la quinta semana que la empresa no se ha presentado a trabajar y lo que nos planteaban los papás es justamente estas incomodidades por un lado que sucede con los alumnos de la secundaria 8 que tienen trasladarse al edificio de la secundaria 6 y en relación a los alumnos de la primaria 7, la preocupación es que los chicos tienen entre dos o tres días de clases por semana, eso se da porque se volvió al cronograma que se implementó en abril del año pasado de rotación de años y clases de manera equitativa o sea la semana que los alumnos tienen dos clases en la propia semana, a la semana siguiente tienen tres”.

¿El año pasado a la espera de una resolución, desde junio contaron con salones prestados de otras escuelas?

“El año pasado a partir de Junio cuando todavía la reparación no se había iniciado, se consiguieron dos establecimientos el Centro Educativo y la ET 29- contábamos con dos salones en cada establecimiento- pero esos salones ya sobre fines del año pasado, sabíamos que este año debían ser ocupados por una cuestión de necesidad de los mismos, entonces el tiempo se agotó en función de la necesidad de esos propios establecimientos, no por ninguna otra dificultad y cuando el 13 de febrero de este año la misma empresa que en agosto de él año pasado había comenzado a trabajar, se volvía hacer cargo, el plazo de obra era de 90 días, se estaría venciendo el 13 de Mayo, la próxima semana”.

¿Le falta mucho a la obra para estar terminada?

“Les faltan en el primer piso la instalación de algunas luminarias, el cielo raso de la galería, ventiladores y calefactores. No es mucho, el último tiempo que estaban presentes en la escuela nos informaban esto que con todos los materiales ellos en poco tiempo terminaban- en esos momentos todavía el plazo daba”-.

¿Por qué se paró la obra?

“Hace cuatro semanas atrás hacen una visita de gente de infraestructura de la provincia, un visita rutinaria e innecesaria de supervisión y en ese mismo momento también se presenta el representante de la empresa para informar y con la necesidad de saber cuando ellos iban a cobrar, porque esto si fue una sorpresa para nosotros, que ellos no habrían recibido un peso. Ni siquiera un adelanto del comienzo de obra que era algo que el 13 de Febrero se había pautado”.

¿Que respuestas les han dado desde Consejo Escolar y el municipio?

“Lo real es que los papás decidieron movilizarse y nosotros acompañamos como directivos y docentes de ambas escuelas, para preguntar y ver ¿Cuál es el motivo?, como no nos pudieron dar una respuesta, más allá de confirmarnos que ellos también siguen reclamando y que en contaduría de la provincia de Buenos Aires le dicen que hay cierta traba contable, quedaron que este próximo miércoles a las diez de la mañana nos van a recibir nuevamente para darnos una respuesta, con lo cual se abre nuevamente mucha incertidumbre y continua la angustia”.

¿Es verdad que propusieron el uso del fondo educativo para terminar los trabajos?

“La intención del equipo de docentes es brindar la mayor y mejor calidad de servicio educativo, pero esta cuestión hace que esto se vea debilitada. Hubo papás que dijeron que vuelva a usar el fondo educativo para que las tareas se terminen definitivamente. Se propusieron diferentes cuestiones, el tema es que la empresa pueda terminar la obra y podamos volver a tener todos los días clases con todos los chicos.”