Escuelas Deportivas Municipales

Cada vez son más los jóvenes que se suman a las Escuelas Deportivas del municipio que agradan su propuesta en las distintas sedes y a través de la enseñanza de profesionales del deporte.

La Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deporte informa los días, sedes y horarios de cada una de las disciplinas. Para inscribirte, podés acercarte de lunes a viernes a partir de las 7:00 al Polideportivo Municipal “Miguel Ángel Mori”.

ATLETISMO

Polideportivo Municipal “Miguel Ángel Mori”

Lunes a viernes de 17:30 a 19:30 (11 a 18 años)

Sábados de 9:00 a 11:00

GIMNASIA

Centro Integrador Comunitario

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 (adultos)

YOGA

Centro Integrador Comunitario

Lunes a las 17:00

Viernes a las 18:00

CANOTAJE

Club de Regatas Baradero

Martes y jueves de 10:00 a 11:30 y de 16:30 a 18:00 (8 a 18 años)

Sábado de 10:00 a 11:30

Requisito: saber nadar

FÚTBOL

Club Bernardino Rivadavia Baradero

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 (12 a 18 años)

Jueves de 18:30 a 19:30

NATACIÓN ABUELOS

Club de Regatas Baradero

Martes y miércoles de 10:30 a 11:30

RUGBY

Tiro Federal Baradero

Martes de 18:00 a 19:00 (5 a 13 años)

Jueves de 19:00 a 21:00 (14 a 18 años)

Viernes de 19:00 a 21:00 (14 a 18 años)

Sábado de 11:00 a 12:00 (5 a 13 años)

EDUCACIÓN FÍSICA

Hogar del Niño “Juan XXIII”

Martes y jueves

FÚTBOL

Alsina

Martes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00

VÓLEY

Gimnasio de Escuela Industrial

Lunes de 18:30 a 20:30 (Sub 13 y Sub 15)

Lunes de 20:00 a 22:00 (Sub 17 y Sub 19)

Martes de 17:30 a 23:00 (Mini y Maxi)

Miércoles de 18:30 a 22:00; jueves de 17:30 a 23:00, viernes de 18:30 a 22:00 (Sub 13, Sub 15, Sub 17)

HANDBALL

Polideportivo Municipal “Miguel Ángel Mori”

Martes y jueves de 15:00 a 19:00

Prensa y Comunicación Municipalidad de Baradero